Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid stackGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Elche: Dean Huijsen tampil gemilang! Bek ini bersinar di kedua lini, sementara Federico Valverde dan Arda Guler mencetak gol-gol menakjubkan, sehingga tim asuhan Alvaro Arbeloa tetap menempel ketat di belakang Barcelona

Real Madrid dengan mudah mengalahkan Elche yang sedang terpuruk dengan skor 4-1, sehingga kembali memberikan tekanan kepada pemuncak klasemen La Liga, Barcelona. Los Blancos melanjutkan performa gemilang mereka setelah menghancurkan Manchester City di Liga Champions, dengan Federico Valverde kembali mencetak gol di ibu kota Spanyol. Meskipun demikian, pemain pengganti Arda Guler-lah yang menjadi bintang utama berkat tendangan spektakulernya dari setengah lapangan sendiri di menit-menit akhir pertandingan.

Seperti yang diperkirakan, Madrid harus menghadapi Elche yang bermain sangat gigih dan memilih bertahan dalam. Los Blancos memang membiarkan lawan mereka menguasai bola sepanjang babak pertama, dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa berharap bisa membuka ruang lebih luas melalui serangan balik.

Brahim Diaz mengajukan klaim penalti yang ditolak wasit setelah dia dijatuhkan di tepi kotak penalti, sebuah momen yang memicu kegembiraan dalam pertandingan yang berisiko menjadi pertandingan yang membosankan di ibu kota Spanyol.

Namun, semuanya berubah saat Antonio Rudiger mengambil inisiatif. Beberapa menit sebelum jeda, tendangan bebas Madrid ditepis kembali ke area penalti yang ramai. Bola jatuh ke kaki bek asal Jerman itu, yang melepaskan tendangan voli indah ke gawang untuk membawa timnya memimpin. 

Madrid belum puas. Saat Elche kini menyerang ke depan mencari gol penyeimbang, Federico Valverde—yang baru saja mencetak hat-trick heroik melawan Manchester City di Liga Champions pada Rabu—melepaskan tendangan indah lainnya tepat ke sudut atas gawang, menempatkan timnya dalam posisi yang sangat nyaman menjelang babak pertama berakhir.

Seharusnya skor menjadi 3-0 beberapa detik setelah babak kedua dimulai. Diaz kembali menimbulkan masalah dan mengejar bola liar, mengelabui lawannya, dan berlari menuju gawang. Namun, pemain Madrid itu melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar, membuat Vinicius Junior frustrasi, yang telah berlari sepanjang lapangan untuk mendukungnya.

Dean Huijsen akhirnya menambah gol ketiga untuk benar-benar mengunci kemenangan. Setelah masuk ke kotak penalti untuk tendangan bebas, mantan pemain Bournemouth itu tetap berada di sepertiga akhir lapangan dan menyambut umpan silang indah dari Daniel Yanez untuk memastikan tiga poin penuh.

Arda Guler mengakhiri malam yang luar biasa bagi Madrid, melihat kiper lawan keluar dari garis gawangnya hanya beberapa detik sebelum pertandingan berakhir dan mencetak gol dari setengah lapangan sendiri, menghapus segala kekecewaan para pemain setelah gol hiburan yang tercipta di menit-menit akhir bagi tim tamu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tidak pernah benar-benar kesulitan pada malam yang nyaman bagi kiper asal Belgia ini.

    Dani Carvajal (5/10):

    Tidak banyak terlibat dalam pertandingan dan diberi waktu istirahat 25 menit sebelum pertandingan berakhir.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Mengatasi setiap ancaman yang datang kepadanya dan tendangan volinya yang indah membawa Madrid mencetak gol pertama di babak pertama.

    Dean Huijsen (8/10):

    Menguasai lini belakang dan mencetak golnya sendiri di babak kedua.

     Fran Garcia (6/10):

    Memberikan umpan yang berujung pada gol Valverde dan, seperti sebagian besar pertahanan Madrid, tidak pernah berada di bawah tekanan yang berarti. 

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lini tengah

    Federico Valverde (8/10):

    Dia melanjutkan performa apiknya seperti saat melawan City dan tidak bisa mencetak gol yang lebih baik lagi. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Kesulitan menunjukkan perannya dalam pertandingan, sehingga ia ditarik keluar di awal babak kedua.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Berhasil masuk ke area-area serangan sambil tetap menjalankan tugas utamanya membersihkan area tengah lapangan dengan baik.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Bermain dalam peran yang sedikit tidak biasa di sayap, sehingga pengaruhnya tidak sebesar yang ia harapkan.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Serangan

    Brahim Diaz (7/10):

    Berlari tanpa henti, tapi beberapa keputusan yang kurang tepat di sepertiga akhir lapangan membuatnya sedikit mengecewakan.

    Vinicius Junior (6/10):

    Melakukan pergerakan yang tepat, tetapi kurang mendapat umpan yang memadai pada malam di mana rekan-rekannya mencuri perhatian.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Arda Guler (8/10):

    Membawa energi yang dibutuhkan ke lini tengah Madrid saat masuk sebagai pemain pengganti dan mengakhiri penampilannya yang bagus dengan tendangan sensasional dari setengah lapangan sendiri.

    Daniel Yanez (7/10):

    Mencetak assist dalam penampilan singkat yang mengesankan.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Tidak pernah benar-benar menemukan ritme dalam pertandingan.

    Diego Aguado (6/10):

    Menunjukkan performa yang cukup baik selama setengah jam di lini pertahanan.

    Cesar Palacios (6/10):

    Tampil lincah di lini tengah.

    Manuel Angel (5/10):

    Sayang sekali harus mencetak gol bunuh diri di menit-menit akhir.

    Alvaro Arbeloa (8/10):

    Menentukan kemenangan di babak pertama, yang memungkinkannya memasukkan pemain akademi tanpa risiko dan memberi istirahat bagi beberapa pemain kunci.

