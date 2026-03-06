Madrid menguasai permainan sejak awal dan menciptakan banyak peluang. Vinicius Jr, yang ditempatkan di posisi lebih sentral, hampir mencetak gol dua kali, namun tembakannya melebar dan kemudian membentur tiang gawang. Aurelien Tchouameni yang akhirnya membuka keunggulan, melengkungkan bola ke sudut jauh dari tepi kotak penalti setelah serangkaian umpan yang terorganisir dengan baik.

Namun Celta membalas. Penyerang senior Borja Iglesias mencetak gol penyeimbang, menyundul bola dari jarak dekat setelah aksi apik Williot Swedberg yang membuat Trent Alexander-Arnold tertinggal.

Madrid kesulitan mencetak gol kedua. Mereka menguasai bola sebagian besar di babak kedua tetapi jarang menciptakan peluang jelas. Valverde melepaskan tembakan melebar. Vinicius mengancam. Los Blancos mengira mereka mendapat penalti dengan 20 menit tersisa, tetapi VAR memutuskan bahwa pemain muda Cesar Palacios telah melanggar bek Celta dalam prosesnya. Celta hampir memenangkan pertandingan saat veteran Iago Asapas, yang masuk di menit-menit akhir, memotong ke dalam Raul Asencio dan sepertinya akan mencetak gol - tetapi upayanya membentur tiang gawang.

Akhirnya, Madrid mendapatkan gol penentu. Pada menit ke-95, tendangan Valverde yang sangat terdefleksi melesat ke sudut atas gawang, memastikan kemenangan yang sangat tidak pantas.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Estadio de Balaidos...