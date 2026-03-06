Goal.com
Penilaian pemain Real Madrid vs Celta Vigo: Federico Valverde datang menyelamatkan! Pemain Uruguay itu menyelamatkan Los Blancos yang tampil di bawah standar setelah bencana pertahanan Trent Alexander-Arnold

Gol penentu Federico Valverde di menit-menit akhir menutupi penampilan yang mengecewakan dari Real Madrid saat mereka berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1. Los Blancos memimpin di babak pertama, tetapi kebobolan gol balasan tak lama setelahnya. Mereka tampaknya akan puas dengan satu poin, tetapi gol penentu Valverde - tendangan yang sangat membelok di masa injury time babak kedua - memberikan mereka kemenangan penting di kandang lawan.

Madrid menguasai permainan sejak awal dan menciptakan banyak peluang. Vinicius Jr, yang ditempatkan di posisi lebih sentral, hampir mencetak gol dua kali, namun tembakannya melebar dan kemudian membentur tiang gawang. Aurelien Tchouameni yang akhirnya membuka keunggulan, melengkungkan bola ke sudut jauh dari tepi kotak penalti setelah serangkaian umpan yang terorganisir dengan baik. 

Namun Celta membalas. Penyerang senior Borja Iglesias mencetak gol penyeimbang, menyundul bola dari jarak dekat setelah aksi apik Williot Swedberg yang membuat Trent Alexander-Arnold tertinggal. 

Madrid kesulitan mencetak gol kedua. Mereka menguasai bola sebagian besar di babak kedua tetapi jarang menciptakan peluang jelas. Valverde melepaskan tembakan melebar. Vinicius mengancam. Los Blancos mengira mereka mendapat penalti dengan 20 menit tersisa, tetapi VAR memutuskan bahwa pemain muda Cesar Palacios telah melanggar bek Celta dalam prosesnya. Celta hampir memenangkan pertandingan saat veteran Iago Asapas, yang masuk di menit-menit akhir, memotong ke dalam Raul Asencio dan sepertinya akan mencetak gol - tetapi upayanya membentur tiang gawang. 

Akhirnya, Madrid mendapatkan gol penentu. Pada menit ke-95, tendangan Valverde yang sangat terdefleksi melesat ke sudut atas gawang, memastikan kemenangan yang sangat tidak pantas. 

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Estadio de Balaidos...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukannya. Melakukan tiga penyelamatan rutin dan tidak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta.

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Sebuah kesalahan pertahanan yang membingungkan secara efektif memberikan Celta gol penyeimbang. Juga tidak terlalu efektif saat menguasai bola. Sulit untuk tampil maksimal dalam seragam Madrid. 

    Raul Asencio (5/10):

    Tidak mengawasi Iglesias saat gol Celta. Melakukan beberapa tekel yang ceroboh. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Tidak banyak pertahanan yang perlu dikhawatirkan, tetapi tidak terlalu efektif dalam menggerakkan bola ke depan. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Bermain baik saat menggantikan Vinicius yang tetap berada di posisi tinggi. Melakukan intervensi penting di akhir pertandingan dan menyenangkan melihatnya bermain setelah absen lama. 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Mencetak gol dengan sangat baik. Hampir mencetak gol lagi tak lama setelahnya. Penampilan gelandang yang sangat dominan. 

    Federico Valverde (6/10):

    Tidak pernah berhenti berlari dan selalu aktif menguasai bola. Secara teknis, dia akan dicatat sebagai pencetak gol penentu kemenangan - meskipun tendangannya mengalami defleksi besar. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Tidak terlihat canggung, namun juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Lebih seperti tambahan pemain di lapangan daripada pemain yang benar-benar berpengaruh. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Serangan

    Vinicius Jr (7/10):

    Sayang sekali bola membentur tiang gawang dalam beberapa menit pertama. Selalu aktif, seringkali mengalahkan lawannya. Namun, tidak pernah menciptakan momen krusial.

    Arda Guler (6/10):

    Mungkin sedikit disalahgunakan sebagai false nine. Tidak cukup sering mendapatkan bola, terutama di babak pertama. Ditarik keluar setelah 65 menit yang campur aduk. 

    Brahim Diaz (6/10):

    Penampilan solid di sisi kanan. Selalu terlibat dalam permainan, menggerakkan bola dengan baik, dan menciptakan peluang di sana-sini. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Subs & Manajer

    Cesar Palacios (5/10):

    Aktif, tetapi ada momen yang harus dilupakan saat dia melakukan pelanggaran dalam proses menuju penalti yang seharusnya diberikan kepada Madrid. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Dimasukkan terlalu terlambat. 

    Manuel Angel (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Dia memilih skuad terkuatnya, mengingat daftar cedera Madrid yang panjang. Timnya bermain buruk, tapi dia berhasil menang, entah bagaimana.

