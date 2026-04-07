Mbappe Vinicius Carreras Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Bayern Munich: Vinicius Jr mengecewakan sementara Alvaro Carreras mengalami mimpi buruk, seiring keputusan taktik besar Alvaro Arbeloa yang gagal membuahkan hasil dalam kekalahan di Liga Champions

Real Madrid
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Carreras
Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid harus menyesali peluang-peluang yang terbuang percuma meski kalah dominasi dari Bayern Munich, saat mereka menelan kekalahan tipis 2-1 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Vinicius Jr. membuang banyak peluang, namun setelah Kylian Mbappé berhasil memperkecil ketertinggalan, Madrid tentu masih merasa memiliki peluang untuk melaju ke semifinal.

Rencana Los Blancos untuk bermain bertahan dan menyerang balik Bayern sudah terlihat jelas sejak awal, namun hal itu membuat mereka rentan terhadap gelombang demi gelombang tekanan Bayern. Dayot Upamecano seharusnya bisa mencetak gol di awal pertandingan berkat umpan tarik Harry Kane, namun bek tengah itu gagal memanfaatkan peluang dari jarak dekat. 

Madrid memang memiliki beberapa peluang saat melakukan serangan balik, dan baik Vinicius maupun Mbappe memaksa Manuel Neuer melakukan penyelamatan gemilang seiring berjalannya babak pertama. Namun, Bayern-lah yang memimpin terlebih dahulu, saat Kane mengoper bola ke Serge Gnabry, yang kemudian mengoper bola ke Luis Diaz di belakang pertahanan untuk mencetak gol dengan mudah menjelang akhir babak pertama.

Mereka menggandakan keunggulan mereka tepat setelah jeda, kali ini Michael Olise - yang tampil luar biasa sepanjang malam - mengoper bola ke Kane, yang mencetak gol dari jarak 25 yard. 

Madrid mulai menunjukkan performa yang mengesankan tak lama setelah itu saat Vinicius dan Mbappe terus menerus menerobos ke depan sementara pemain pengganti Jude Bellingham melakukan penetrasi dari lini belakang. Gol mereka, ketika tercipta, memang pantas. Alexander-Arnold melepaskan umpan silang miring ke Mbappe, yang menyarangkan bola ke gawang. Sejak saat itu, Vinicius dan Mbappe bisa saja mencetak masing-masing dua gol lagi, sementara Diaz dan Olise sama-sama gagal memanfaatkan peluang untuk Bayern. Pada akhirnya, skor 2-1, entah bagaimana, terasa seperti hasil yang adil. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Bernabeu...

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (5/10):

    Tidak bisa berbuat banyak terhadap kedua gol tersebut - meski ia sempat menyentuh bola pada gol kedua. Selain itu, ia melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Penampilan yang biasa saja, sejujurnya. Salah mengantisipasi pergerakan Diaz pada gol pembuka Bayern, tapi menebusnya dengan assist yang indah. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Tidak banyak yang harus dia jaga saat Kane turun ke belakang. Namun, dia tetap rapi dalam menguasai bola. 

    Dean Huijsen (4/10):

    Melakukan satu serangan yang agresif di babak pertama, tapi kesulitan setelah itu. Tidak bisa menghentikan Olise sebelum diganti pada menit ke-60. 

    Alvaro Carreras (3/10):

    Malam yang mengerikan. Tidak bisa mendekati Olise sama sekali, dan kehilangan bola menjelang gol kedua.

    • Iklan
  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Lini tengah

    Federico Valverde (6/10):

    Cukup campur aduk. Tidak banyak membantu Alexander-Arnold, dan seharusnya bisa lebih rapi dalam menguasai bola. Bukan penampilan terbaiknya malam ini. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Terlalu terbebani oleh situasi dan akhirnya kewalahan. 

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Mendapat kartu kuning yang membuatnya diskors untuk leg kedua. Pertandingan ini terlalu terbuka baginya. 

    Arda Guler (7/10):

    Bermain tenang namun berpengaruh. Berani bertarung, bagus dalam melakukan tekel, dan menciptakan empat peluang. 

  Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Serangan

    Kylian Mbappe (8/10):

    Mencetak satu-satunya gol Madrid malam itu dan selalu menjadi ancaman saat tuan rumah melakukan serangan balik. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Mematikan saat berlari, namun sedikit tidak konsisten dalam menembak. Membuat keputusan yang aneh dengan mencoba melewati kiper padahal ia bisa dengan mudah mencetak gol untuk membuat skor menjadi 2-0.

  Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jude Bellingham (7/10):

    Menunjukkan semangat dan kekuatan fisik dari lini tengah. Penampilan pengganti yang mengesankan. 

    Eder Militao (6/10):

    Hampir mencetak dua gol - entah bagaimana - tapi agak lemah dalam bertahan. 

    Brahim Diaz (5/10):

    Tidak terlalu terlibat dalam 20 menit yang biasa-biasa saja. 

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Memilih untuk memainkan pemain muda Thiago sebagai starter, yang ternyata merupakan kesalahan mengingat betapa kuatnya penampilan Bellingham saat masuk dari bangku cadangan. Selain itu, ia mengandalkan para bintang timnya, dan akan menerima hasil ini - meskipun Los Blancos membutuhkan penampilan gemilang saat bertandang. Ini belum berakhir. 

