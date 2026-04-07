Rencana Los Blancos untuk bermain bertahan dan menyerang balik Bayern sudah terlihat jelas sejak awal, namun hal itu membuat mereka rentan terhadap gelombang demi gelombang tekanan Bayern. Dayot Upamecano seharusnya bisa mencetak gol di awal pertandingan berkat umpan tarik Harry Kane, namun bek tengah itu gagal memanfaatkan peluang dari jarak dekat.

Madrid memang memiliki beberapa peluang saat melakukan serangan balik, dan baik Vinicius maupun Mbappe memaksa Manuel Neuer melakukan penyelamatan gemilang seiring berjalannya babak pertama. Namun, Bayern-lah yang memimpin terlebih dahulu, saat Kane mengoper bola ke Serge Gnabry, yang kemudian mengoper bola ke Luis Diaz di belakang pertahanan untuk mencetak gol dengan mudah menjelang akhir babak pertama.

Mereka menggandakan keunggulan mereka tepat setelah jeda, kali ini Michael Olise - yang tampil luar biasa sepanjang malam - mengoper bola ke Kane, yang mencetak gol dari jarak 25 yard.

Madrid mulai menunjukkan performa yang mengesankan tak lama setelah itu saat Vinicius dan Mbappe terus menerus menerobos ke depan sementara pemain pengganti Jude Bellingham melakukan penetrasi dari lini belakang. Gol mereka, ketika tercipta, memang pantas. Alexander-Arnold melepaskan umpan silang miring ke Mbappe, yang menyarangkan bola ke gawang. Sejak saat itu, Vinicius dan Mbappe bisa saja mencetak masing-masing dua gol lagi, sementara Diaz dan Olise sama-sama gagal memanfaatkan peluang untuk Bayern. Pada akhirnya, skor 2-1, entah bagaimana, terasa seperti hasil yang adil.

