Thomas Hindle

Penilaian pemain Real Madrid vs. Bayern Munich: Eduardo Camavinga, apa yang kamu lakukan? Kartu merah yang konyol membuat harapan Los Blancos di Liga Champions pupus dalam kekalahan yang kacau pada leg kedua

Real Madrid
Sebuah tindakan gegabah dari Eduardo Camavinga membuat harapan Real Madrid untuk membalikkan keadaan pupus, setelah mereka kalah dengan agregat 6-4 dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions. Pemain asal Prancis itu menerima kartu merah di menit-menit akhir, yang membuat pertandingan yang semula ketat menjadi terbuka lebar. Bayern memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk menang 4-3 pada laga tersebut, sementara Los Blancos harus pulang dengan segudang penyesalan setelah pertandingan yang kacau balau.

Namun, mungkin saja hasilnya berbeda. Madrid menikmati awal yang sempurna—meski hal itu lebih karena keberuntungan. Kurang dari 60 detik berlalu, Manuel Neuer secara tak terduga mengoper bola ke kaki Arda Guler, yang melepaskan tendangan keras ke gawang kosong dari jarak 30 yard. Namun, Bayern membalas. Gol mereka tercipta dengan mudah. Joshua Kimmich melepaskan umpan silang yang melintas di bawah mistar gawang. Alex Pavlovic menyingkirkan Andriy Lunin dan menyundul bola ke gawang.

Namun, Los Blancos menunjukkan kualitas Liga Champions mereka. Guler kembali beraksi setelah 30 menit, melepaskan tendangan bebas ke sudut atas gawang melalui tangan Neuer yang terulur. Dan kemudian semuanya menjadi gila. Bayern memiliki beberapa klaim penalti yang ditolak. Harry Kane menebus semua keluhan itu dengan mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Kylian Mbappe kembali menyamakan kedudukan secara agregat, mencetak gol melalui serangan balik klasik, dan babak kedua jauh lebih mirip dengan pertandingan yang diharapkan kebanyakan orang. Madrid bermain bertahan dan menyerang balik. Peluang emas sangat jarang terjadi. Kedua kiper diuji, tetapi peluang emas yang jelas ke gawang tidak pernah benar-benar muncul.

Sebuah momen kebodohan, sejujurnya, memecah kebuntuan. Camavinga sudah mendapat kartu kuning saat ia menguasai bola dan menunda tendangan bebas Bayern. Wasit tidak ragu-ragu memberikan kartu kuning kedua. Hal itu membuka permainan - dan Bayern memanfaatkannya. Diaz melepaskan tendangan penentu, memotong ke dalam dan melepaskan tembakan sudut ke pojok jauh. Michael Olise menambah gol di akhir pertandingan, dan Madrid harus menyesali ketidakdisiplinan mereka, serta menghadapi musim yang kini pasti berakhir tanpa trofi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Allianz Arena...

  Ferland Mendy Real Madrid 2025

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (5/10):

    Sebuah kesalahan membuat Bayern mencetak gol pertama, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap tiga gol lainnya.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Penampilan yang sangat khas Trent. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang benar-benar konyol saat menguasai bola, tetapi juga rentan dalam bertahan.

    Eder Militao (6/10):

    Kehilangan jejak Kane pada gol kedua Bayern. Selain itu, cukup bagus dalam duel-duelnya dan distribusi bolanya cukup baik.

    Antonio Rudiger (5/10):

    Tergeser dari posisinya oleh empat penyerang Bayern yang bergerak bebas. Mungkin merasa bisa mengawal Pavlovic dengan lebih efektif pada gol pertama Bayern.

    Ferland Mendy (6/10):

    Penampilan yang sangat bagus selama satu jam. Berhasil membungkam Olise dan juga memberikan dorongan ke depan. Namun kemudian kehabisan tenaga.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26

    Lini tengah

    Arda Guler (7/10):

    Gol pertamanya sangat bagus. Gol keduanya bahkan lebih baik lagi. Menciptakan banyak peluang.

    Federico Valverde (6/10):

    Penampilan yang bagus baik dalam bertahan maupun menyerang, dan memastikan pertarungan di lini tengah berlangsung sengit.

    Jude Bellingham (8/10):

    Sangat dominan dalam peran box-to-box. Merebut kembali bola, menerobos ke depan, dan mendistribusikan bola dengan baik.

    Brahim Diaz (6/10):

    Bekerja keras, menciptakan beberapa peluang, dan diganti pada menit ke-60. Penampilannya cukup baik.


  Kylian Mbappe

    Serangan

    Kylian Mbappe (7/10):

    Sangat berbahaya saat serangan balik. Mencetak satu gol, dan sering menguji Neuer. Pasti sudah mencetak assist jika dia memberikan umpan kepada Vini sekali atau dua kali.

    Vinicius Jr (6/10):

    Memberikan umpan indah yang berujung pada gol Mbappe. Tendangannya membentur mistar gawang tepat sebelum babak pertama berakhir. Tidak ada yang berjalan mulus baginya di babak kedua.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    Pemain Cadangan & Manajer

    Eduardo Camavinga (3/10):

    Tampil bagus selama dua menit, lalu mendapat kartu merah konyol yang membuat timnya kehilangan hasil imbang.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi.

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Bermain sederhana dan pada dasarnya memilih starting XI terbaiknya. Keputusannya tidak bisa lebih baik lagi - hanya saja terkendala oleh momen-momen individu. Bisakah dia mempertahankan posisinya sekarang?

