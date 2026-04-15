Namun, mungkin saja hasilnya berbeda. Madrid menikmati awal yang sempurna—meski hal itu lebih karena keberuntungan. Kurang dari 60 detik berlalu, Manuel Neuer secara tak terduga mengoper bola ke kaki Arda Guler, yang melepaskan tendangan keras ke gawang kosong dari jarak 30 yard. Namun, Bayern membalas. Gol mereka tercipta dengan mudah. Joshua Kimmich melepaskan umpan silang yang melintas di bawah mistar gawang. Alex Pavlovic menyingkirkan Andriy Lunin dan menyundul bola ke gawang.

Namun, Los Blancos menunjukkan kualitas Liga Champions mereka. Guler kembali beraksi setelah 30 menit, melepaskan tendangan bebas ke sudut atas gawang melalui tangan Neuer yang terulur. Dan kemudian semuanya menjadi gila. Bayern memiliki beberapa klaim penalti yang ditolak. Harry Kane menebus semua keluhan itu dengan mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Kylian Mbappe kembali menyamakan kedudukan secara agregat, mencetak gol melalui serangan balik klasik, dan babak kedua jauh lebih mirip dengan pertandingan yang diharapkan kebanyakan orang. Madrid bermain bertahan dan menyerang balik. Peluang emas sangat jarang terjadi. Kedua kiper diuji, tetapi peluang emas yang jelas ke gawang tidak pernah benar-benar muncul.

Sebuah momen kebodohan, sejujurnya, memecah kebuntuan. Camavinga sudah mendapat kartu kuning saat ia menguasai bola dan menunda tendangan bebas Bayern. Wasit tidak ragu-ragu memberikan kartu kuning kedua. Hal itu membuka permainan - dan Bayern memanfaatkannya. Diaz melepaskan tendangan penentu, memotong ke dalam dan melepaskan tembakan sudut ke pojok jauh. Michael Olise menambah gol di akhir pertandingan, dan Madrid harus menyesali ketidakdisiplinan mereka, serta menghadapi musim yang kini pasti berakhir tanpa trofi.

