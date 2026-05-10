Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Barcelona: Vinicius Jr yang tampil lesu gagal memicu perlawanan, sementara Los Blancos yang terpuruk harus menyerahkan gelar La Liga dengan cara yang menyakitkan dalam El Clasico

Real Madrid
Vinicius Junior
Barcelona
Vinicius Jr. tampil kurang menonjol, dan Real Madrid menampilkan permainan yang penuh semangat namun tak membuahkan hasil saat menghadapi Barcelona; mereka kalah 2-0 dan harus menyaksikan rival mereka mengangkat trofi liga. Los Blancos terus-menerus dikalahkan sepanjang pertandingan, dan tak pernah mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal di awal laga—pertandingan yang secara gamblang memperlihatkan jurang kualitas yang sangat lebar antara kedua tim.

Madrid kesulitan menemukan ritme permainan di awal laga. Meskipun sesekali mampu menguasai bola, Barcelona justru mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan. Dan gol pembuka tuan rumah memang pantas mereka dapatkan. Antonio Rudiger melakukan pelanggaran terhadap Ferran Torres di tepi kotak penalti, dan Marcus Rashford maju untuk mengeksekusi tendangan bebas yang kemudian melesat ke sudut atas gawang. Situasi semakin memburuk tak lama kemudian ketika Dani Olmo mengoper bola ke Torres, yang dengan cepat mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 dalam waktu kurang dari 20 menit.

Selebihnya, pertandingan ini berjalan bergantian. Madrid memiliki beberapa momen di sana-sini dan berbahaya dalam serangan balik - namun hasil konkretnya memang terbatas. Mereka, faktanya, seringkali hanya mengejar bayangan selama periode panjang, sementara duet gelandang mungil Pedri dan Gavi mendominasi lini tengah. Sementara itu, Blaugrana berhasil meredam Vinicius dengan sangat baik.

Dan itulah intinya. Bellingham hampir mencetak gol di babak kedua saat bola masuk ke gawang - namun bendera offside dikibarkan. Joan Garcia tidak perlu melakukan penyelamatan. Mereka pantas mendapat pujian, tentu saja, karena menunjukkan perlawanan setelah pekan yang buruk. Namun, ini adalah penampilan yang lesu melawan tim yang benar-benar mengungguli mereka. Untuk mengakhiri semuanya, mereka harus menanggung malu melihat rival terbesar mereka memastikan gelar juara di hadapan mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid dari Spotify Camp Nou...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan bebas Rashford. Begitu pula dengan gol Torres. Selain itu, ia melakukan beberapa penyelamatan bagus. Namun, beberapa operannya kurang akurat.

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Sebenarnya cukup efektif dalam situasi 1 lawan 1, tapi kurang waspada saat menghadapi umpan panjang. Melakukan beberapa umpan yang bagus.

    Raul Asencio (5/10):

    Posisi pertahanannya terganggu oleh Fermin saat Barca mencetak gol kedua. Pertahanannya agak kacau.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya, kecuali beberapa kali membersihkan bola.

    Fran Garcia (7/10):

    Terlibat dalam pertukaran serangan yang seru dengan Rashford. Memiliki momen-momen bagus. Jauh lebih baik setelah pemain Inggris itu diganti.

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Penampilan yang solid setelah seminggu penuh kontroversi. Namun, ia tak mampu mengimbangi lini tengah Barca.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Sering melakukan tekel, tidak pernah berhenti berlari, tetapi tidak memberikan banyak dorongan ke depan.

    Brahim Diaz (4/10):

    Melakukan banyak serangan yang gigih, namun beberapa keputusannya sangat buruk.

    Jude Bellingham (7/10):

    Melakukan banyak serangan cerdas ke depan. Mencetak satu gol tetapi dianulir karena offside. Satu-satunya yang menonjol.

    Serangan

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Jarang terlibat dalam penguasaan bola. Namun, kerja kerasnya patut diapresiasi, yang tampil solid. Sering mengejar peluang yang sudah tak mungkin.

    Vinicius Jr (5/10):

    Sangat tenang menurut standar tingginya. Berlari banyak tetapi tidak pernah mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Thiago Pitarch (5/10):

    Menghabiskan 20 menit mengejar bayangan.

    Cesar Palacios (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Franco Mastantuono (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan dan tidak bisa membuat perbedaan.

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Cara yang cukup menyedihkan untuk melihat gelar juara lepas selamanya. Madrid menunjukkan perlawanan, tetapi kalah kelas. Menuju musim depan - meskipun kemungkinan besar dia tidak akan berada di bangku cadangan.

