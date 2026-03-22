Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius Valverde Real Madrid GFX
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Atlético Madrid: Vinicius Jr mencetak dua gol dalam laga derby, sementara Fede Valverde kembali tampil mengesankan meski mendapat kartu merah, sehingga persaingan perebutan gelar tetap terbuka

Vinicius Jr mencetak dua gol sementara Federico Valverde kembali mencetak gol saat Real Madrid mengalahkan Atlético Madrid dengan skor 3-2 dalam derby yang seru pada Minggu. Tak ada satu pun tim yang benar-benar menguasai jalannya pertandingan, namun Real tampil tajam pada saat-saat krusial, dan meskipun harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Valverde, mereka pantas meraih kemenangan yang membuat mereka tetap berada dalam persaingan perebutan gelar La Liga.

Real langsung mengambil inisiatif sejak awal, dan nyaris unggul ketika Valverde berlari kencang di sayap kanan sebelum melepaskan tembakan melintasi kiper—namun bola membentur tiang gawang. Mereka juga nyaris mencetak gol tak lama setelahnya, namun Giuliano Simeone dua kali menggagalkan bola di garis gawang. 

Atletico mendapat imbalan atas kerja keras pertahanan mereka dengan sebuah gol ketika Matteo Rugeri menemukan Giuliano, yang kemudian memberikan umpan tumit ke arah Ademola Lookman untuk mencetak gol dengan mudah dari jarak dekat.

Tim tuan rumah meningkatkan intensitas permainan di babak kedua, dan mereka mendapat penalti saat David Hancko menjatuhkan Brahim Diaz, memungkinkan Vinicius untuk mencetak gol dari titik penalti. Kesalahan lain kemudian memberi Madrid gol kedua mereka saat Jose Gimenez, yang masuk pada babak kedua, gagal membersihkan bola dari umpan buruk, dan Valverde menyelinap masuk untuk melanjutkan performa apiknya di depan gawang.

Namun, Atleti membalas melalui Nahuel Molina, yang melaju ke depan dari posisi bek kanan dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dari jarak 25 yard untuk mencetak gol menakjubkan keduanya dalam dua pertandingan liga berturut-turut.

Real Madrid yang tertawa terakhir, bagaimanapun, saat Trent Alexander-Arnold mengoper bola ke jalur Vinicius, yang memotong ke kaki kanannya sebelum melengkungkan bola ke pojok bawah gawang. Kartu merah Valverde membuat tim asuhan Alvaro Arbeloa terpaksa bertahan, dengan Julian Alvarez membentur tiang gawang dari jarak jauh, namun mereka berhasil mengamankan kemenangan dan memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi empat poin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Bernabeu...

  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (7/10):

    Awalnya sedikit goyah, dengan beberapa kesalahan penanganan bola. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol tersebut. Melakukan beberapa penyelamatan penting di akhir pertandingan. 

    Dani Carvajal (6/10):

    Terlalu mudah dilewati saat gol pertama Atleti. Juga tidak banyak berkontribusi saat menguasai bola. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Sedikit terombang-ambing oleh Griezmann dan seharusnya bisa memblokir umpan silang yang berujung pada gol pembuka Atleti. Tampak lebih tenang saat tim tamu memasukkan striker yang lebih konvensional. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Penampilan pertahanan yang solid hingga babak kedua, saat ia membuat beberapa kesalahan. 

    Fran Garcia (7/10):

    Aktif naik-turun di sisi kiri. Memberikan opsi tambahan untuk membuka ruang bagi Vinicius. Menunjukkan performa yang bagus di akhir pertandingan. 

  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Bukan penampilan terbaiknya. Atleti beberapa kali melewatinya di tengah lapangan. Sundulannya melebar tipis. 

    Arda Guler (7/10):

    Menciptakan beberapa peluang. Hanya melakukan dua umpan yang salah. Pertahanannya jauh lebih baik dalam pertandingan yang berantakan ini. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Mendapat kartu kuning yang tidak perlu dan tidak tampil maksimal. Malam yang kurang beruntung bagi pemain muda yang menjanjikan ini. 

    Federico Valverde (7/10):

    Mendapatkan bola yang membentur tiang gawang, mencetak gol yang luar biasa, dan memimpin permainan dari lini tengah. Kemudian diusir keluar lapangan, meskipun keputusan tersebut terbilang keras.

  Vinicius Jr Real Madrid 2025

    Serangan

    Vinicius Jr (8/10):

    Mencetak dua gol dan secara umum membuat hidup Atleti jadi neraka. Anehnya, gol-gol pertamanya di La Liga justru dicetak melawan rival sekota Real. 

    Brahim Diaz (6/10):

    Mendapatkan penalti dan menciptakan masalah di area yang sempit. 

  Alvaro Arbeloa Real Madrid

    Pemain Cadangan & Manajer

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Memberikan assist yang indah setelah seminggu penuh kontroversi. Penampilan yang mengesankan sebagai pemain pengganti. 

    Kylian Mbappe (6/10):

    Menerobos pertahanan lawan, tapi tak pernah mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol. 

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Menambahkan energi yang sangat dibutuhkan saat masuk sebagai pemain pengganti. 

    Jude Bellingham (N/A):

    Penampilan yang solid setelah absen karena cedera. Banyak berkontribusi dalam pertahanan. 

    Alvaro Carreras (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Lagi-lagi penampilan bagus sebagai pelatih. Menggunakan sistem yang sama yang berhasil mengalahkan Manchester City, memasukkan beberapa pemain kunci kembali ke lapangan, dan memenangkan derby. Tidak ada keluhan. 

LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA