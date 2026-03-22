Penilaian pemain Real Madrid vs Atlético Madrid: Vinicius Jr mencetak dua gol dalam laga derby, sementara Fede Valverde kembali tampil mengesankan meski mendapat kartu merah, sehingga persaingan perebutan gelar tetap terbuka

Real langsung mengambil inisiatif sejak awal, dan nyaris unggul ketika Valverde berlari kencang di sayap kanan sebelum melepaskan tembakan melintasi kiper—namun bola membentur tiang gawang. Mereka juga nyaris mencetak gol tak lama setelahnya, namun Giuliano Simeone dua kali menggagalkan bola di garis gawang.

Atletico mendapat imbalan atas kerja keras pertahanan mereka dengan sebuah gol ketika Matteo Rugeri menemukan Giuliano, yang kemudian memberikan umpan tumit ke arah Ademola Lookman untuk mencetak gol dengan mudah dari jarak dekat.

Tim tuan rumah meningkatkan intensitas permainan di babak kedua, dan mereka mendapat penalti saat David Hancko menjatuhkan Brahim Diaz, memungkinkan Vinicius untuk mencetak gol dari titik penalti. Kesalahan lain kemudian memberi Madrid gol kedua mereka saat Jose Gimenez, yang masuk pada babak kedua, gagal membersihkan bola dari umpan buruk, dan Valverde menyelinap masuk untuk melanjutkan performa apiknya di depan gawang.

Namun, Atleti membalas melalui Nahuel Molina, yang melaju ke depan dari posisi bek kanan dan melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang dari jarak 25 yard untuk mencetak gol menakjubkan keduanya dalam dua pertandingan liga berturut-turut.

Real Madrid yang tertawa terakhir, bagaimanapun, saat Trent Alexander-Arnold mengoper bola ke jalur Vinicius, yang memotong ke kaki kanannya sebelum melengkungkan bola ke pojok bawah gawang. Kartu merah Valverde membuat tim asuhan Alvaro Arbeloa terpaksa bertahan, dengan Julian Alvarez membentur tiang gawang dari jarak jauh, namun mereka berhasil mengamankan kemenangan dan memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi empat poin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Real Madrid di Bernabeu...