Penilaian pemain Real Madrid vs Alaves: Kylian Mbappe dan Vinicius Jr membantu meredam sorakan penonton di Bernabeu saat Los Blancos mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan untuk menjaga harapan tipis meraih gelar La Liga tetap hidup

Di tengah sorakan keras dari para pendukung tuan rumah yang ditujukan kepada para pemainnya, Madrid memulai pertandingan dengan lambat, dan Dean Huijsen harus sigap untuk memblokir tendangan Lucas Boye setelah Alvaro Carreras terkecoh oleh umpan panjang yang melewati lini pertahanan. Sementara itu, Andriy Lunin menepis tendangan rendah dari Toni Martinez saat tim tamu yang terancam degradasi itu memulai pertandingan dengan penuh percaya diri.

Namun, Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30 ketika tendangan Mbappe dari jarak 20 yard mengalami defleksi yang mengecoh kiper Alaves, Antonio Sivera. Hal itu tampaknya membangkitkan semangat Los Blancos, karena Mbappe kemudian melepaskan tembakan yang menghantam telapak tangan Sivera, Trent Alexander-Arnold melepaskan tembakan yang melebar tipis, dan Eder Militao melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang, meskipun ia mengalami cedera dalam proses tersebut yang memaksanya keluar lapangan sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Alaves tetap menciptakan peluang sendiri, dan Martinez nyaris mencetak gol dua kali berturut-turut, pertama membentur tiang gawang sebelum tendangan volinya diselamatkan oleh Lunin. Namun, Madrid memastikan kemenangan di awal babak kedua saat Vinicius melepaskan tendangan keras dari jarak 25 yard yang membungkam para penonton yang telah mencemoohnya sejak peluit pertama.

Hal itu memicu Arbeloa untuk melakukan sejumlah pergantian pemain, dan salah satu penggantinya, Brahim Diaz, langsung melepaskan tembakan yang dihalau di garis gawang. Namun, pergantian tersebut juga membuat Madrid kehilangan sedikit ritme, dan Alaves terus menekan, dengan Lunin kembali harus bertindak untuk menepis tendangan keras dari Martinez sebelum Victor Parada membentur tiang gawang dengan sundulan melompat.

Martinez akhirnya mencetak golnya di masa tambahan waktu dengan sentuhan cerdik melewati Lunin, namun itu terbukti terlalu sedikit, terlalu terlambat.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Madrid di Bernabeu...