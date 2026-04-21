Penilaian pemain Real Madrid vs Alaves: Kylian Mbappe dan Vinicius Jr membantu meredam sorakan penonton di Bernabeu saat Los Blancos mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan untuk menjaga harapan tipis meraih gelar La Liga tetap hidup

Real Madrid berhasil bangkit dari rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan dan mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar La Liga berkat kemenangan 2-1 atas Alaves pada Selasa. Gol-gol dari Kylian Mbappe dan Vinicius Jr memastikan kemenangan bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa, yang berhasil memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi enam poin, setidaknya untuk 24 jam ke depan.

Di tengah sorakan keras dari para pendukung tuan rumah yang ditujukan kepada para pemainnya, Madrid memulai pertandingan dengan lambat, dan Dean Huijsen harus sigap untuk memblokir tendangan Lucas Boye setelah Alvaro Carreras terkecoh oleh umpan panjang yang melewati lini pertahanan. Sementara itu, Andriy Lunin menepis tendangan rendah dari Toni Martinez saat tim tamu yang terancam degradasi itu memulai pertandingan dengan penuh percaya diri.

Namun, Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30 ketika tendangan Mbappe dari jarak 20 yard mengalami defleksi yang mengecoh kiper Alaves, Antonio Sivera. Hal itu tampaknya membangkitkan semangat Los Blancos, karena Mbappe kemudian melepaskan tembakan yang menghantam telapak tangan Sivera, Trent Alexander-Arnold melepaskan tembakan yang melebar tipis, dan Eder Militao melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang, meskipun ia mengalami cedera dalam proses tersebut yang memaksanya keluar lapangan sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Alaves tetap menciptakan peluang sendiri, dan Martinez nyaris mencetak gol dua kali berturut-turut, pertama membentur tiang gawang sebelum tendangan volinya diselamatkan oleh Lunin. Namun, Madrid memastikan kemenangan di awal babak kedua saat Vinicius melepaskan tendangan keras dari jarak 25 yard yang membungkam para penonton yang telah mencemoohnya sejak peluit pertama.

Hal itu memicu Arbeloa untuk melakukan sejumlah pergantian pemain, dan salah satu penggantinya, Brahim Diaz, langsung melepaskan tembakan yang dihalau di garis gawang. Namun, pergantian tersebut juga membuat Madrid kehilangan sedikit ritme, dan Alaves terus menekan, dengan Lunin kembali harus bertindak untuk menepis tendangan keras dari Martinez sebelum Victor Parada membentur tiang gawang dengan sundulan melompat.

Martinez akhirnya mencetak golnya di masa tambahan waktu dengan sentuhan cerdik melewati Lunin, namun itu terbukti terlalu sedikit, terlalu terlambat.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Madrid di Bernabeu...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Andriy Lunin (6/10):

    Penanganannya tidak selalu sempurna, tetapi ia melakukan beberapa penyelamatan yang solid. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah gol tersebut.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Memberikan beberapa umpan luar biasa untuk menjaga pergerakan Madrid dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Terus menunjukkan peningkatan setelah awal yang lambat dalam kariernya di Spanyol.

    Eder Militao (7/10):

    Menunjukkan ketenangan yang luar biasa di lini pertahanan dan kurang beruntung karena tendangannya membentur mistar gawang. Sangat disayangkan ia mengalami cedera lagi yang memaksanya keluar lapangan sesaat sebelum babak pertama berakhir.

    Dean Huijsen (7/10):

    Siap siaga sejak awal untuk menggagalkan upaya Boye dan jarang terlihat kesulitan setelah itu. Mengoper bola ke lini tengah dengan efektif

    Alvaro Carreras (5/10):

    Tertangkap basah oleh umpan lambung di awal pertandingan dan tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman dalam bertahan. Membantu menciptakan beberapa serangan yang mengancam di sisi kiri.

    • Iklan
    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Dominan di lini tengah Madrid karena ia secara rutin merebut kembali bola. Hampir mencetak gol melalui sundulan sambil melompat di awal babak kedua.

    Fede Valverde (6/10):

    Selalu bergerak aktif saat berpindah-pindah antara tiga posisi berbeda di sisi kanan. Menerima benturan keras di lututnya, namun ia berhasil mengatasinya.

    Jude Bellingham (7/10):

    Terus bergerak ke sayap kanan dan berkolaborasi dengan baik bersama rekan senegaranya, Alexander-Arnold. Melepaskan sejumlah umpan silang berbahaya yang sayangnya tidak berhasil dikonversi.

    Arda Guler (6/10):

    Salah satu penampilannya yang kurang menonjol. Melakukan beberapa gerakan bagus di belakang bek lawan, namun tidak mampu menciptakan peluang yang berarti.

    Serangan

    Kylian Mbappe (7/10):

    Penampilan yang dipenuhi dengan gerakan-gerakan cerdik, trik, dan ledakan kecepatan yang membuat pertahanan Alaves terkadang hanya bisa mengejar bayangan. Namun, ia sangat beruntung karena tendangan spekulatifnya itu membentur pemain lawan dan masuk menjadi gol pembuka.

    Vinicius Jr (7/10):

    Dia terlalu sering terjebak di area yang tidak menguntungkan di awal pertandingan, namun tetap menjadi ancaman yang konsisten. Tendangan penutup yang luar biasa memastikan kemenangan tak lama setelah babak kedua dimulai.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Antonio Rudiger (5/10):

    Tidak pernah meyakinkan setelah menggantikan Militao yang cedera. Menunjukkan kurangnya ketenangan yang mencolok jika dibandingkan dengan rekan-rekan setimnya.

    Brahim Diaz (6/10):

    Hampir mencetak gol dengan sentuhan pertamanya dan menjadi ancaman setelah menggantikan Bellingham.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Kesulitan untuk terlibat setelah Guler diganti.

    Eduardo Camavinga (4/10):

    Dicueki saat masuk ke lapangan dan hal itu tampaknya benar-benar memengaruhi kepercayaan dirinya. Dia menjadi penyebab Alaves menciptakan beberapa peluang di menit-menit akhir akibat kelengahan di sekitar area penalti timnya.

    Dani Carvajal (6/10):

    Hampir menemukan Vinicius dengan umpan silang rendah yang menantang dan memberikan beberapa kontribusi pertahanan penting selama setengah jam di lapangan.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil memberi istirahat kepada beberapa pemain kunci selama sebagian besar babak kedua. Pasti tidak senang dengan banyaknya peluang yang diciptakan Alaves, tetapi hasil ini setidaknya meredakan sedikit tekanan pada posisinya.

