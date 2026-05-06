Penilaian pemain PSG vs Bayern Munich: Pertandingan ulang Liga Champions akan terulang! Khvicha Kvaratskhelia tampil gemilang sementara Ousmane Dembele tampil apik untuk memastikan tiket ke Budapest

Paris Saint-Germain tinggal selangkah lagi untuk mempertahankan gelar Liga Champions mereka setelah menahan imbang Bayern Munich 1-1 pada leg kedua semifinal dan menang dengan agregat 6-5. Setelah laga seru berbalut sembilan gol pekan lalu di Parc des Princes, para penonton netral di seluruh dunia berharap dapat menyaksikan laga klasik lainnya antara dua tim yang memiliki barisan penyerang yang luar biasa.

Namun, setelah mengejutkan tuan rumah dengan gol pembuka pada menit ketiga yang dicetak oleh Ousmane Dembele—yang tercipta berkat kerja sama apik di sayap kiri dari Khvicha Kvaratskhelia yang tak terbendung—PSG membuktikan bahwa mereka juga mampu bertahan.

Bayern menyerang habis-habisan sang juara bertahan, namun mereka baru berhasil menembus pertahanan yang dikomandoi dengan gemilang oleh Marquinhos pada masa injury time, saat Harry Kane mencetak gol setelah menerima umpan dari Alphonso Davies di area penalti.

Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain PSG yang tampil saat pasukan Luis Enrique memastikan laga final yang menarik melawan Arsenal di Budapest, di mana tim asal Paris ini berupaya meraih gelar Piala Eropa kedua mereka hanya 12 bulan setelah mengangkat trofi pertama mereka...


  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matvey Safonov (7/10):

    Penampilan yang solid dari Safonov. Dia melakukan lima penyelamatan secara total dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah gol hiburan Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Dipilih sebagai bek kanan karena Achraf Hakimi absen akibat cedera dan meskipun ia kadang-kadang kesulitan menghadapi Luis Diaz, ia tetap fokus pada tugasnya dan bahkan menciptakan beberapa peluang di ujung lapangan yang lain.

    Marquinhos (7/10):

    Setelah dikalahkan oleh Luis Diaz & kawan-kawan pekan lalu, sang kapten membalas dengan penampilan pertahanan yang sangat disiplin dan penuh determinasi. Pemain asal Brasil ini sangat kuat dalam duel udara dan memimpin dengan memberi contoh dari awal hingga akhir.

    Willian Pacho (6/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam mengoper bola, tetapi kuat dalam melakukan tekel sepanjang pertandingan, berulang kali merebut kembali penguasaan bola untuk timnya, sementara ia juga melakukan beberapa sapuan penting. Namun, ia pasti kecewa karena kehilangan Kane di akhir pertandingan.

    Nuno Mendes (7/10):

    Olise sekali lagi menimbulkan berbagai masalah bagi pemain asal Portugal ini di awal pertandingan dan Mendes - yang mendapat kartu kuning karena melakukan tekel keras terhadap pemain sayap tersebut - beruntung bisa tetap berada di lapangan setelah melakukan handball yang jelas, tetapi wasit telah melihat pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Konrad Laimer! Namun, harus diakui bahwa Mendes akhirnya hampir sepenuhnya menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh musuh bebuyutannya itu.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Lini tengah

    Fabian Ruiz (7/10):

    Kembalinya pemain asal Spanyol ini ke kondisi prima menjadi nilai tambah yang besar bagi PSG. Umpan-umpannya kadang-kadang kurang akurat, namun Ruiz memberikan umpan pertama yang fantastis yang membebaskan Kvaratskhelia untuk mencetak gol pembuka pertandingan, sementara ia juga memenangkan sejumlah duel penting.

    Vitinha (8/10):

    Dia sempat menabrak Joao Neves dengan tendangan pembersihan yang kurang akurat di babak pertama, tetapi secara keseluruhan dia tampil sangat baik dan menciptakan empat peluang dengan umpan-umpan akuratnya. Dia juga melakukan intervensi yang sangat tepat waktu untuk menghentikan Musiala mencetak gol.

    Joao Neves (7/10):

    Terlihat beruntung lolos dari hukuman handball di kotak penalti, namun hal itu sama sekali tidak disengaja. Pemain Portugal ini kehilangan penguasaan bola lebih sering dari yang diinginkannya, namun ia bekerja keras dan memaksa Manuel Neuer melakukan penyelamatan gemilang melalui sundulan bagus setelah melakukan lari yang sangat tepat waktu ke tiang jauh.


  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Serangan

    Desire Doue (7/10):

    Penampilan yang sangat tidak efektif pada babak pertama, di mana ia gagal menciptakan satu pun peluang atau melepaskan tembakan ke gawang. Namun, ia tampil jauh lebih hidup setelah babak kedua dimulai dan nyaris mencetak gol solo yang sensasional.

    Ousmane Dembele (7/10):

    Mungkin ia melewatkan peluang emas di leg pertama, tetapi ia tidak melakukan kesalahan di sini dengan penyelesaian yang tegas dari umpan silang rendah Kvaratskhelia. Namun, performanya meredup seiring berjalannya pertandingan dan ia digantikan di pertengahan babak kedua.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10):

    Memberikan umpan kepada Dembele untuk gol pembuka dengan umpan tarik yang sempurna setelah pertukaran bola yang luar biasa dengan Fabian Ruiz di tengah lapangan. Pemain asal Georgia ini benar-benar tak terbendung dalam situasi satu lawan satu. Sangat menyenangkan untuk ditonton - dan dia juga bekerja sangat keras.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bradley Barcola (6/10):

    Masuk menggantikan Dembele, namun menyia-nyiakan satu peluang yang ia dapatkan dengan tendangan yang kurang akurat dari tepi kotak penalti.

    Lucas Hernandez (N/A):

    Dimasukkan saat pertandingan tinggal kurang dari 15 menit lagi karena Luis Enrique ingin mengamankan hasil.

    Lucas Beraldo (N/A):

    Menjadi bagian dari pergantian ganda di lini belakang bersama Hernandez.

    Senny Mayulu (N/A):

    Dimasukkan pada menit-menit akhir.

    Luis Enrique (7/10):

    Membuktikan bahwa ia mampu melakukan hampir segalanya dari segi taktik dengan merancang penampilan tandang klasik di kompetisi kontinental setelah memenangkan adu penalti pekan lalu di Paris. Ia mengambil sedikit risiko dengan memilih Zaire-Emery sebagai bek kanan, namun hal itu berjalan dengan baik, sementara tingkat kerja keras timnya secara keseluruhan sangat fantastis - dan itu berkat motivator luar biasa ini.

