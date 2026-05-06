Matvey Safonov (7/10):

Penampilan yang solid dari Safonov. Dia melakukan lima penyelamatan secara total dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah gol hiburan Kane.

Warren Zaire-Emery (7/10):

Dipilih sebagai bek kanan karena Achraf Hakimi absen akibat cedera dan meskipun ia kadang-kadang kesulitan menghadapi Luis Diaz, ia tetap fokus pada tugasnya dan bahkan menciptakan beberapa peluang di ujung lapangan yang lain.

Marquinhos (7/10):

Setelah dikalahkan oleh Luis Diaz & kawan-kawan pekan lalu, sang kapten membalas dengan penampilan pertahanan yang sangat disiplin dan penuh determinasi. Pemain asal Brasil ini sangat kuat dalam duel udara dan memimpin dengan memberi contoh dari awal hingga akhir.

Willian Pacho (6/10):

Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam mengoper bola, tetapi kuat dalam melakukan tekel sepanjang pertandingan, berulang kali merebut kembali penguasaan bola untuk timnya, sementara ia juga melakukan beberapa sapuan penting. Namun, ia pasti kecewa karena kehilangan Kane di akhir pertandingan.

Nuno Mendes (7/10):

Olise sekali lagi menimbulkan berbagai masalah bagi pemain asal Portugal ini di awal pertandingan dan Mendes - yang mendapat kartu kuning karena melakukan tekel keras terhadap pemain sayap tersebut - beruntung bisa tetap berada di lapangan setelah melakukan handball yang jelas, tetapi wasit telah melihat pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Konrad Laimer! Namun, harus diakui bahwa Mendes akhirnya hampir sepenuhnya menetralkan ancaman yang ditimbulkan oleh musuh bebuyutannya itu.