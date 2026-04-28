Penilaian pemain PSG vs Bayern Munich: Inilah sepak bola! Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele membuat raksasa Jerman itu kewalahan dan memastikan keunggulan tipis di semifinal Liga Champions setelah laga seru yang menghasilkan sembilan gol

Tim asal Bavaria itu sebenarnya tampil lebih dominan di awal pertandingan dan berhasil memimpin lebih dulu lewat tendangan penalti pada menit ke-17, setelah Harry Kane berhasil mengeksekusi penalti tersebut menyusul pelanggaran ceroboh yang dilakukan Willian Pacho terhadap Luis Diaz di dalam kotak penalti. Namun, Kvaratskhelia dengan cepat menyamakan kedudukan untuk PSG setelah mengecoh Aleksandar Pavlovic dengan gerakan kakinya yang cepat, sebelum Joao Neves menyundul bola hasil tendangan sudut Dembele untuk mengubah skor menjadi 2-1 bagi tuan rumah setelah lebih dari setengah jam pertandingan berlangsung.

Bayern menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Michael Olise, tetapi PSG kembali unggul menjelang jeda saat Dembele mencetak gol penalti yang diberikan secara kontroversial atas dugaan handball oleh Alphonso Davies.

Kvaratskhelia dan Dembele kemudian mengakhiri serangan balik yang luar biasa di babak kedua, seolah-olah tuan rumah akan membawa keunggulan besar ke Jerman untuk leg kedua pekan depan di Allianz Arena. Namun, pertahanan yang sangat buruk dari empat bek PSG yang kesulitan sepanjang malam memungkinkan Bayern menyamakan kedudukan dengan indah, dengan gol dari Dayot Upamecano dan Diaz membawa juara Bundesliga itu kembali ke dalam pertandingan.

GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain PSG yang tampil pada malam yang mengingatkan semua penonton mengapa mereka mencintai sepak bola...