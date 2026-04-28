Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG Bayern ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain PSG vs Bayern Munich: Inilah sepak bola! Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele membuat raksasa Jerman itu kewalahan dan memastikan keunggulan tipis di semifinal Liga Champions setelah laga seru yang menghasilkan sembilan gol

Player ratings
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
FEATURES

Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich memang sejak awal terlihat berpotensi menjadi laga klasik, namun pada akhirnya pertandingan tersebut melampaui semua ekspektasi, tidak sedikit berkat kontribusi Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, yang masing-masing mencetak dua gol dalam kemenangan 5-4 yang sangat menegangkan bagi pasukan Luis Enrique di Parc des Princes.

Tim asal Bavaria itu sebenarnya tampil lebih dominan di awal pertandingan dan berhasil memimpin lebih dulu lewat tendangan penalti pada menit ke-17, setelah Harry Kane berhasil mengeksekusi penalti tersebut menyusul pelanggaran ceroboh yang dilakukan Willian Pacho terhadap Luis Diaz di dalam kotak penalti. Namun, Kvaratskhelia dengan cepat menyamakan kedudukan untuk PSG setelah mengecoh Aleksandar Pavlovic dengan gerakan kakinya yang cepat, sebelum Joao Neves menyundul bola hasil tendangan sudut Dembele untuk mengubah skor menjadi 2-1 bagi tuan rumah setelah lebih dari setengah jam pertandingan berlangsung.

Bayern menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Michael Olise, tetapi PSG kembali unggul menjelang jeda saat Dembele mencetak gol penalti yang diberikan secara kontroversial atas dugaan handball oleh Alphonso Davies.

Kvaratskhelia dan Dembele kemudian mengakhiri serangan balik yang luar biasa di babak kedua, seolah-olah tuan rumah akan membawa keunggulan besar ke Jerman untuk leg kedua pekan depan di Allianz Arena. Namun, pertahanan yang sangat buruk dari empat bek PSG yang kesulitan sepanjang malam memungkinkan Bayern menyamakan kedudukan dengan indah, dengan gol dari Dayot Upamecano dan Diaz membawa juara Bundesliga itu kembali ke dalam pertandingan.

GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain PSG yang tampil pada malam yang mengingatkan semua penonton mengapa mereka mencintai sepak bola...

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matvey Safonov (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan penting saat PSG sedang tampil sangat dominan pada kuarter pertama, dengan penyelamatannya dari Olise yang sangat krusial.

    Achraf Hakimi (6/10):

    Dihadapi dengan sulit oleh Luis Diaz, terutama di babak pertama, namun ia sendiri juga menimbulkan masalah saat menyerang dan menciptakan gol kedua Kvaratskhelia dengan serangan brilian di sayap kanan. Mengkhawatirkan melihatnya mengalami cedera di akhir pertandingan.

    Marquinhos (4/10):

    Jarang melihat kapten veteran PSG terlihat begitu tidak nyaman. Mendapat kartu kuning di awal pertandingan karena menjatuhkan Diaz, yang kemudian mengelabui Marquinhos sebelum mencetak gol keempat Bayern.

    Willian Pacho (4/10):

    Berjuang sepanjang malam untuk menghadapi Kane & kawan-kawan. Lolos dari hukuman atas pelanggaran ceroboh di area penalti pada perempat final melawan Liverpool, tetapi kali ini dihukum karena menjegal Diaz.

    Nuno Mendes (5/10):

    Akhirnya bertemu lawan sepadan dalam diri Olise, yang menyiksa pemain Portugal itu setiap kali ia menguasai bola selama 45 menit pertama. Permainannya membaik setelah jeda, sementara ia juga memamerkan kemampuan menggiring bolanya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Lini tengah

    Vitinha (7/10):

    Berhadapan dengan lini tengah Bayern yang berkualitas, sehingga pemain asal Portugal ini tidak bisa mengendalikan permainan seperti biasanya, namun ia tetap menciptakan banyak peluang lewat umpan-umpan akurat dan progresifnya.

    Joao Neves (7/10):

    Membawa PSG kembali memimpin dengan sundulan yang luar biasa (untuk seorang pemain bertubuh mungil) dan juga melakukan sejumlah intersepsi penting. Namun, sama seperti Vitinha, ia berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya sepanjang musim ini.

    Warren Zaire-Emery (5/10):

    Melakukan beberapa umpan cerdas tetapi kesulitan untuk benar-benar memengaruhi jalannya pertandingan. Diganti di pertengahan babak kedua.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Serangan

    Desire Doue (8/10):

    Tidak seganas rekan-rekan penyerangnya, namun tetap menjadi ancaman konstan berkat kemampuannya yang luar biasa dalam melewati lawan. Ia mengirim umpan terobosan yang sempurna kepada Kvaratskhelia untuk mencetak gol, serta memberikan assist dengan melepaskan Dembele untuk mencetak gol keduanya malam itu.

    Ousmane Dembele (9/10):

    Memang melakukan kesalahan dengan membuang peluang emas di awal pertandingan, tetapi menebusnya dengan tendangan penalti yang dieksekusi dengan percaya diri dan penyelesaian akhir yang luar biasa di tiang dekat. Dembele juga layak mendapat pujian karena dengan cerdik mengarahkan umpan silang Hakimi ke arah Kvaratskhelia untuk gol keduanya.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10):

    Membantu PSG bangkit dari awal yang sangat goyah dengan permainan sayap yang luar biasa seperti yang kita harapkan dari "George Best" asal Georgia ini. Ia juga mencetak gol keduanya dengan sangat baik dan sangat menyenangkan untuk ditonton saat ia dalam performa terbaiknya.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Fabian Ruiz (5/10):

    Pemain asal Spanyol ini, yang masih berusaha memulihkan kebugarannya, dimasukkan menggantikan Zaire-Emery saat Luis Enrique berusaha menguasai lini tengah. Namun, hal itu tidak berhasil, dan Ruiz mendapat kartu kuning saat PSG terus kesulitan menahan serangan Bayern.

    Bradley Barcola (6/10):

    Menggantikan Doue di sayap kanan, namun tidak mampu memberikan dampak yang signifikan.

    Lucas Hernandez (N/A):

    Dimasukkan pada menit-menit akhir menggantikan Nuno Mendes.

    Senny Mayulu (N/A):

    Hanya dimainkan pada enam menit terakhir, namun nyaris membuat skor menjadi 6-4 dengan tendangan yang bagus yang mengenai bagian luar tiang gawang.

    Luis Enrique (5/10):

    Pelatih asal Spanyol ini pasti senang dengan permainan menyerang timnya. Mereka terlihat mampu mencetak gol setiap kali bola sampai ke tiga penyerang mereka, tetapi pertahanan mereka berulang kali dihancurkan dan mereka juga kalah dalam perebutan kendali lini tengah - untuk kali ini. Banyak hal yang perlu dipikirkan oleh Luis Enrique menjelang leg kedua.

