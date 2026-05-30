Penilaian pemain PSG vs Arsenal: Dua kali berturut-turut! Raksasa Prancis itu tetap tenang dalam adu penalti dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions meski penampilan mereka di final kurang memuaskan

Tim asuhan Luis Enrique mengawali pertandingan dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan, saat bola yang dibuang Marquinhos memantul ke arah Kai Havertz, dan sang penyerang berhasil lepas dari penjagaan sebelum melepaskan tendangan keras yang melewati Matvey Safonov di tiang dekatnya.

PSG mendominasi penguasaan bola sejak saat itu, tetapi kesulitan menciptakan banyak peluang yang berarti. Fabian Ruiz melepaskan sundulan yang melambung di akhir babak pertama saat berada di posisi yang bagus, sebelum tendangan miring gelandang Spanyol itu gagal ditangkap oleh David Raya. Di sisi lain, Marquinhos melakukan blok di saat-saat terakhir untuk mencegah Havertz mengubah skor menjadi 2-0.

Raksasa Prancis itu terus menguasai bola setelah jeda, dan mereka akhirnya menemukan jalan kembali ke pertandingan saat Khvicha Kvaratskhelia dijatuhkan oleh Cristhian Mosquera di dalam kotak penalti, dan Dembele menipu Raya dari titik penalti.

Kvaratskhelia kemudian digagalkan oleh kombinasi Myles Lewis-Skelly dan tiang gawang setelah ia lolos dari penjagaan William Saliba dan menerobos ke kotak penalti Arsenal, sebelum penggantinya, Bradley Barcola, masuk ke belakang pertahanan, namun Raya berhasil menepis bola di kakinya.

Vitinha dan Barcola sama-sama melepaskan tembakan yang melenceng di menit-menit akhir saat pertandingan memasuki perpanjangan waktu, namun peluang besar tidak muncul selama 30 menit tambahan tersebut sehingga adu penalti terasa tak terhindarkan.

Eberechi Eze menjadi yang pertama gagal saat tendangan penaltinya melebar, tetapi Arsenal langsung membalas saat Raya menyelamatkan tendangan Mendes. Pada akhirnya, Gabriel Magalhaes ditugaskan untuk mengambil tendangan terakhir The Gunners, tetapi tendangannya melambung di atas mistar gawang dan memicu perayaan liar dari PSG.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain PSG di Puskas Arena...