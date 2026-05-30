Doue Dembele Luis Enrique PSG
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain PSG vs Arsenal: Dua kali berturut-turut! Raksasa Prancis itu tetap tenang dalam adu penalti dan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions meski penampilan mereka di final kurang memuaskan

Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Arsenal

Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka setelah menang 4-3 melalui adu penalti atas Arsenal, menyusul hasil imbang 1-1 pada final Sabtu lalu. Ousmane Dembele mencetak gol dari titik penalti untuk menyamakan kedudukan bagi juara Ligue 1 tersebut pada babak kedua, dan meskipun Nuno Mendes gagal mencetak gol dalam adu penalti, The Gunners dua kali melepaskan tendangan yang melenceng dari sasaran sehingga gelar Liga Champions kembali ke tangan PSG.

Tim asuhan Luis Enrique mengawali pertandingan dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan, saat bola yang dibuang Marquinhos memantul ke arah Kai Havertz, dan sang penyerang berhasil lepas dari penjagaan sebelum melepaskan tendangan keras yang melewati Matvey Safonov di tiang dekatnya.

PSG mendominasi penguasaan bola sejak saat itu, tetapi kesulitan menciptakan banyak peluang yang berarti. Fabian Ruiz melepaskan sundulan yang melambung di akhir babak pertama saat berada di posisi yang bagus, sebelum tendangan miring gelandang Spanyol itu gagal ditangkap oleh David Raya. Di sisi lain, Marquinhos melakukan blok di saat-saat terakhir untuk mencegah Havertz mengubah skor menjadi 2-0.

Raksasa Prancis itu terus menguasai bola setelah jeda, dan mereka akhirnya menemukan jalan kembali ke pertandingan saat Khvicha Kvaratskhelia dijatuhkan oleh Cristhian Mosquera di dalam kotak penalti, dan Dembele menipu Raya dari titik penalti.

Kvaratskhelia kemudian digagalkan oleh kombinasi Myles Lewis-Skelly dan tiang gawang setelah ia lolos dari penjagaan William Saliba dan menerobos ke kotak penalti Arsenal, sebelum penggantinya, Bradley Barcola, masuk ke belakang pertahanan, namun Raya berhasil menepis bola di kakinya.

Vitinha dan Barcola sama-sama melepaskan tembakan yang melenceng di menit-menit akhir saat pertandingan memasuki perpanjangan waktu, namun peluang besar tidak muncul selama 30 menit tambahan tersebut sehingga adu penalti terasa tak terhindarkan.

Eberechi Eze menjadi yang pertama gagal saat tendangan penaltinya melebar, tetapi Arsenal langsung membalas saat Raya menyelamatkan tendangan Mendes. Pada akhirnya, Gabriel Magalhaes ditugaskan untuk mengambil tendangan terakhir The Gunners, tetapi tendangannya melambung di atas mistar gawang dan memicu perayaan liar dari PSG.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain PSG di Puskas Arena...

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matvey Safonov (5/10):

    Pasti kecewa dengan cara dia dikalahkan oleh tendangan keras Havertz. Berhasil memotong umpan silang berbahaya dari Saka dan keluar dari garis gawangnya dengan baik untuk membersihkan bola lebih dari sekali. Tidak dipaksa melakukan penyelamatan serius, bahkan saat adu penalti.

    Achraf Hakimi (7/10):

    Membuktikan kebugarannya dengan beberapa ledakan kecepatan yang hebat baik saat bertahan maupun saat menyerang. Menguji Raya dengan tendangan bebas di babak kedua saat ia terus berjuang hingga akhir.

    Marquinhos (6/10):

    Pembersihan bola yang lemah menyebabkan gol pembuka, tetapi ia menebusnya dengan blok yang luar biasa untuk menggagalkan upaya Havertz di akhir babak. Selain itu, ia tampil solid di lini belakang.

    Willian Pacho (8/10):

    Secara bertahap mengungguli Havertz seiring berjalannya pertandingan karena ia menangani bola-bola panjang Arsenal ke depan dengan baik. Melakukan sapuan penting di dalam kotak penalti sendiri di awal babak tambahan.

    Nuno Mendes (5/10):

    Menampilkan beberapa gerakan dan umpan silang yang menarik perhatian, meskipun umpan terakhirnya masih kurang akurat. Berhasil menahan Saka di lini pertahanan, tetapi kesulitan saat Madueke masuk. Tendangan penaltinya berhasil diselamatkan.

    Lini tengah

    Joao Neves (5/10):

    Kurangnya ancaman dari Arsenal membuat gaya bermain fisiknya tidak terlalu dibutuhkan, sehingga ia terkadang terlihat tidak terlibat dalam permainan - meskipun ia tetap mendapat kartu kuning. Umpan-umpannya rapi dan teratur, tapi tidak lebih dari itu.

    Vitinha (7/10):

    Pengaruhnya semakin meningkat seiring PSG terus menekan The Gunners ke belakang. Tidak semua yang ia coba berhasil, namun sebagian besar serangan terbaik PSG berawal dari sang pengatur serangan asal Portugal ini.

    Fabian Ruiz (5/10):

    Mendapatkan beberapa posisi menyerang yang bagus di babak pertama, tetapi kurang tenang untuk memanfaatkannya. Selain itu, ia bermain sederhana dengan operan-operannya di lini tengah.

    Serangan

    Desire Doue (4/10):

    Penampilannya jauh berbeda dari pemain yang memukau di panggung ini 12 bulan lalu. Terlalu sering umpan silangnya ke kotak penalti terlalu keras atau tendangannya melenceng.

    Ousmane Dembele (5/10):

    Penalti yang dieksekusi dengan tenang membuat PSG menyamakan kedudukan, sementara umpan pertamanya lah yang membuat Kvaratskhelia berhasil mendapatkan tendangan penalti. Namun, penampilannya secara keseluruhan mengecewakan, karena ia tidak mampu menembus pertahanan Hincapie atau para bek tengah dan terus-menerus terjebak dalam situasi buntu.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10):

    Cukup malu-malu di babak pertama karena Mosquera dan Saka memaksanya menjauh dari gawang di setiap kesempatan. Lebih baik setelah jeda karena dia berhasil mendapatkan penalti dan menemukan ruang untuk menggiring bola ke depan dan menimbulkan masalah, tetapi lebih banyak yang diharapkan dari pemain asal Georgia ini.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bradley Barcola (4/10):

    Dua kali berhasil menembus pertahanan Arsenal, namun sentuhan yang terlalu keras dan, pada kesempatan kedua, penyelesaian akhir yang buruk membuatnya gagal total.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Menggantikan Dembele pada babak perpanjangan waktu, tetapi tidak banyak mendapat bola.

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Membawa energi dan semangat yang baik ke lini tengah setelah masuk menggantikan Ruiz di awal babak tambahan.

    Lucas Beraldo (5/10):

    Bermain sederhana setelah menggantikan Vitinha pada babak kedua perpanjangan waktu.

    Illia Zabarnyi (5/10):

    Memberi Marquinhos waktu istirahat selama 15 menit terakhir.

    Luis Enrique (6/10):

    Timnya tampak tidak mampu menembus pertahanan rendah Arsenal di babak pertama, tetapi ia memajukan posisi Vitinha ke depan setelah jeda dengan hasil yang cukup baik. Pasti sangat gembira bisa meraih gelar Liga Champions lagi meskipun penampilannya kurang memuaskan.