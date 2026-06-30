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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Swedia: Michael Olise, kamu jenius! Penampilan gemilang di lini tengah mengantarkan Les Bleus ke babak 16 besar Piala Dunia, sementara Kylian Mbappé menyamai prestasi Lionel Messi

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France
Sweden
World Cup
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France vs Sweden

Prancis melaju mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan telak 3-0 atas Swedia pada Selasa, berkat penampilan gemilang Michael Olise. Dalam penampilan terbaiknya yang memukau di New Jersey, bintang muda Bayern Munich ini terlibat dalam setiap aspek permainan, sementara dua gol Kylian Mbappé dan satu gol Bradley Barcola memastikan Les Bleus melaju dari babak 32 besar dengan mudah.

Prancis butuh sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan, tetapi tim asuhan Didier Deschamps akhirnya menciptakan serangkaian peluang di babak pertama, dan tekanan tersebut berbuah gol pembuka.

Lari panjang Barcola berakhir dengan tendangan melengkung sang pemain sayap yang melambung di atas gawang, dan gol Mbappe dianulir karena offside tipis beberapa saat kemudian. Adrien Rabiot kemudian dua kali nyaris mencetak gol, di sela-sela pemain Real Madrid itu yang entah bagaimana mengenai tiang gawang meski memiliki ruang yang sangat luas di kotak penalti.

Olise mulai bersinar setelah melewati menit ke-30, nyaris mencetak salah satu gol terhebat dalam sejarah Piala Dunia saat tendangan salto berani yang dilakukannya menghantam bagian bawah tiang gawang. Ousmane Dembele hanya mampu mengarahkan bola pantul tersebut melebar.

Pemain sayap Bayern Munich itu kemudian melepaskan tendangan melengkung yang melebar tipis dan memaksa kiper Swedia melakukan penyelamatan gemilang dari tepi kotak penalti. Dari tendangan sudut yang dihasilkan, Prancis memecah kebuntuan, dengan Mbappe menyelesaikan skema tendangan bebas rapi yang melibatkan Olise dan Dembele di sisi kiri dengan melepaskan diri dari Viktor Gyokeres dan melepaskan tendangan tak terbendung ke sudut jauh.

Prancis secara efektif memastikan kemenangan di awal babak kedua. Olise melepaskan umpan terobosan melalui sela-sela kaki seorang bek, dan Barcola melepaskan tendangan indah ke dalam gawang untuk skor 2-0. Mantan pemain Crystal Palace itu jelas ingin mencetak gol sendiri, namun tendangan melengkungnya kembali dihentikan dengan gemilang tak lama setelah menit ke-60, dan ketika ia mendapat umpan terobosan 10 menit kemudian, upayanya yang disundul berhasil dihalau.

Sebagai gantinya, Olise kembali fokus pada perannya sebagai kreator—ia memberikan umpan terobosan yang sangat akurat, dan Mbappe menyelesaikannya dengan tenang untuk memastikan kemenangan dengan sisa 15 menit pertandingan. Tim asuhan Deschamps akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis dari New Jersey...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Sejujurnya, ia hampir tidak perlu berbuat apa-apa, meskipun Swedia memiliki pemain-pemain serang yang berbakat.

    Jules Kounde (7/10):

    Sering naik ke depan dan pantas mendapat assist, tapi tendangan Mbappe membentur tiang gawang.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Sebenarnya mengalami kesulitan menghadapi Alexander Isak pada beberapa kesempatan saat Swedia melakukan serangan.

    William Saliba (6/10):

    Terlibat dalam pertarungan fisik yang sengit dengan rekan setimnya di Arsenal, Viktor Gyokeres.

    Lucas Digne (7/10):

    Selalu berusaha bermain di area depan dan melepaskan tendangan yang cukup bagus ke gawang.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan, namun mampu menutupi area lapangan yang luas dan bermain cukup rapi.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Mendukung serangan dan nyaris mencetak gol melalui dua upaya yang cukup bagus. Sering berusaha mengoper bola ke depan.

    Michael Olise (9/10):

    Bergerak dengan sangat mengancam, berkali-kali nyaris mencetak gol, dan hampir mencetak gol yang akan dikenang sepanjang masa dengan tendangan salto yang luar biasa. Memberikan assist yang luar biasa untuk Barclola dan Mbappe.

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    Serangan

    Ousmane Dembele (7/10):

    Memberikan assist untuk gol pertama Mbappe dan menciptakan banyak peluang. Sayangnya, ia gagal memanfaatkan bola pantul dari tendangan Olise untuk mencetak gol.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Tendangannya membentur tiang gawang, tetapi dengan cepat — dan tak terelakkan — ia menebusnya. Mencetak gol keduanya berkat kejeniusan Olise sehingga menyamai Lionel Messi dengan enam gol di Piala Dunia ini.

    Bradley Barcola (7/10):

    Seharusnya mencetak gol setelah berlari menerobos pertahanan lawan, tetapi tendangannya melambung di atas gawang. Tidak menyia-nyiakan peluang berikutnya, dan mencetak gol dengan tendangan keras.

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    Pemain Cadangan & Manajer

    Desire Doue (6/10):

    Menguji kiper dengan tendangan keras.

    Malo Gusto (6/10):

    Masuk di akhir pertandingan untuk memperkuat pertahanan dan memberi Kounde waktu istirahat.

    Theo Hernandez (N/A):

    Sama seperti Gusto, tetapi di sayap yang berlawanan. Segera bergerak ke depan dengan baik.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Masuk menggantikan Mbappe di menit-menit akhir.

    Rayan Cherki (N/A):

    Memberi Olise waktu istirahat yang memang layak dia dapatkan.

    Didier Deschamps (8/10):

    Kembali ke bangku cadangan. Timnya mulai terlihat mengancam saat mereka mulai menemukan ritme permainan pada waktu yang tepat.