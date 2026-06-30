Penilaian pemain Prancis vs Swedia: Michael Olise, kamu jenius! Penampilan gemilang di lini tengah mengantarkan Les Bleus ke babak 16 besar Piala Dunia, sementara Kylian Mbappé menyamai prestasi Lionel Messi

Prancis butuh sedikit waktu untuk menemukan ritme permainan, tetapi tim asuhan Didier Deschamps akhirnya menciptakan serangkaian peluang di babak pertama, dan tekanan tersebut berbuah gol pembuka.

Lari panjang Barcola berakhir dengan tendangan melengkung sang pemain sayap yang melambung di atas gawang, dan gol Mbappe dianulir karena offside tipis beberapa saat kemudian. Adrien Rabiot kemudian dua kali nyaris mencetak gol, di sela-sela pemain Real Madrid itu yang entah bagaimana mengenai tiang gawang meski memiliki ruang yang sangat luas di kotak penalti.

Olise mulai bersinar setelah melewati menit ke-30, nyaris mencetak salah satu gol terhebat dalam sejarah Piala Dunia saat tendangan salto berani yang dilakukannya menghantam bagian bawah tiang gawang. Ousmane Dembele hanya mampu mengarahkan bola pantul tersebut melebar.

Pemain sayap Bayern Munich itu kemudian melepaskan tendangan melengkung yang melebar tipis dan memaksa kiper Swedia melakukan penyelamatan gemilang dari tepi kotak penalti. Dari tendangan sudut yang dihasilkan, Prancis memecah kebuntuan, dengan Mbappe menyelesaikan skema tendangan bebas rapi yang melibatkan Olise dan Dembele di sisi kiri dengan melepaskan diri dari Viktor Gyokeres dan melepaskan tendangan tak terbendung ke sudut jauh.

Prancis secara efektif memastikan kemenangan di awal babak kedua. Olise melepaskan umpan terobosan melalui sela-sela kaki seorang bek, dan Barcola melepaskan tendangan indah ke dalam gawang untuk skor 2-0. Mantan pemain Crystal Palace itu jelas ingin mencetak gol sendiri, namun tendangan melengkungnya kembali dihentikan dengan gemilang tak lama setelah menit ke-60, dan ketika ia mendapat umpan terobosan 10 menit kemudian, upayanya yang disundul berhasil dihalau.

Sebagai gantinya, Olise kembali fokus pada perannya sebagai kreator—ia memberikan umpan terobosan yang sangat akurat, dan Mbappe menyelesaikannya dengan tenang untuk memastikan kemenangan dengan sisa 15 menit pertandingan. Tim asuhan Deschamps akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar.

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