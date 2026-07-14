Penilaian pemain Prancis vs Spanyol: Kylian Mbappe dan Michael Olise tampil tak menonjol, sementara Lucas Digne menampilkan performa yang sangat buruk saat Les Bleus menyia-nyiakan peluang untuk lolos ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut

Awal pertandingan yang kurang memuaskan bagi tim favorit turnamen ini sebelum mereka tertinggal di pertengahan babak pertama. Les Bleus memang belum mendominasi penguasaan bola hingga saat itu, namun mereka juga belum banyak memberikan celah. Namun, Lucas Digne membuat segalanya terancam ketika ia secara tidak sengaja menendang Lamine Yamal hingga wasit menunjuk titik penalti, yang kemudian dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal, sehingga Prancis tertinggal untuk pertama kalinya dalam turnamen ini.

Setelah itu, Les Bleus tampak hampir tidak mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Spanyol selalu memiliki jawaban atas setiap upaya yang dilakukan Mpabbe, Dembele, Olise, dan Bradley Barcola untuk menerobos pertahanan lawan melalui dribel atau umpan. Di sisi lain, Prancis hanya memiliki sedikit cara untuk membungkam Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Dani Olmo.

Mereka mendapat beberapa peringatan di babak pertama ketika Spanyol sesekali menerobos pertahanan dengan cepat tanpa benar-benar menguji Mike Maignan.

Namun, Prancis tak pernah belajar dari kesalahan itu, dan Spanyol dengan mudah mencetak gol kedua mereka menjelang menit ke-60. Pemain pengganti Maxence Lacroix, yang masuk menggantikan William Saliba yang cedera di babak pertama, tertipu untuk maju ke depan tepat saat Dani Olmo mengoper bola kepada Porro, memberi Porro waktu lebih dari cukup untuk mencetak gol dengan mudah.

Ini merupakan akhir yang mengecewakan bagi Deschamps karena masa jabatannya yang legendaris sebagai pelatih tim nasional berakhir tanpa lolos ke final ketiga berturut-turut, sementara tim asuhan Luis de la Fuente berhasil meraih tempat yang layak di final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di AT&T Stadium...