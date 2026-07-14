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GFX Mbappe Olise Digne France Getty/GOAL
Peter McVitie

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Spanyol: Kylian Mbappe dan Michael Olise tampil tak menonjol, sementara Lucas Digne menampilkan performa yang sangat buruk saat Les Bleus menyia-nyiakan peluang untuk lolos ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut

Player ratings
France
FEATURES
France vs Spain
Spain
World Cup

Perjalanan Prancis di Piala Dunia berakhir dengan cara yang mengecewakan pada Selasa, saat tim asuhan Didier Deschamps dikalahkan telak oleh Spanyol dengan skor 2-0—sebuah kekalahan yang membuat para bintang Les Bleus, Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Ousmane Dembele, tak mampu berbuat banyak. Prancis gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dalam 80 menit pertama pertandingan semifinal tersebut, sementara La Roja melaju ke babak berikutnya dengan mengorbankan Prancis.

Awal pertandingan yang kurang memuaskan bagi tim favorit turnamen ini sebelum mereka tertinggal di pertengahan babak pertama. Les Bleus memang belum mendominasi penguasaan bola hingga saat itu, namun mereka juga belum banyak memberikan celah. Namun, Lucas Digne membuat segalanya terancam ketika ia secara tidak sengaja menendang Lamine Yamal hingga wasit menunjuk titik penalti, yang kemudian dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal, sehingga Prancis tertinggal untuk pertama kalinya dalam turnamen ini.

Setelah itu, Les Bleus tampak hampir tidak mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Spanyol selalu memiliki jawaban atas setiap upaya yang dilakukan Mpabbe, Dembele, Olise, dan Bradley Barcola untuk menerobos pertahanan lawan melalui dribel atau umpan. Di sisi lain, Prancis hanya memiliki sedikit cara untuk membungkam Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Dani Olmo.

Mereka mendapat beberapa peringatan di babak pertama ketika Spanyol sesekali menerobos pertahanan dengan cepat tanpa benar-benar menguji Mike Maignan.

Namun, Prancis tak pernah belajar dari kesalahan itu, dan Spanyol dengan mudah mencetak gol kedua mereka menjelang menit ke-60. Pemain pengganti Maxence Lacroix, yang masuk menggantikan William Saliba yang cedera di babak pertama, tertipu untuk maju ke depan tepat saat Dani Olmo mengoper bola kepada Porro, memberi Porro waktu lebih dari cukup untuk mencetak gol dengan mudah.

Ini merupakan akhir yang mengecewakan bagi Deschamps karena masa jabatannya yang legendaris sebagai pelatih tim nasional berakhir tanpa lolos ke final ketiga berturut-turut, sementara tim asuhan Luis de la Fuente berhasil meraih tempat yang layak di final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di AT&T Stadium...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (5/10):

    Tidak banyak menyelamatkan bola, tapi tidak bisa disalahkan atas kekalahan ini.

    Jules Kounde (5/10):

    Memberi banyak ruang kepada Cucurella, sehingga ia bisa mengirimkan bola yang berujung pada penalti.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Berhasil menggagalkan beberapa serangan berbahaya dari Spanyol.

    William Saliba (N/A):

    Bermain bagus saat menguasai bola, tetapi harus keluar lapangan karena cedera pada menit ke-30.

    Lucas Digne (2/10):

    Melakukan pelanggaran terhadap Yamal yang berujung pada penalti yang jelas dan memberikan beberapa peluang lagi kepada Spanyol sebelum akhirnya ditarik keluar.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Berjuang keras untuk merebut bola dan menjadi salah satu pemain yang paling dapat diandalkan di timnya.

    Adrien Rabiot (4/10):

    Mendapat kartu kuning pada menit kesembilan dan tidak bisa bangkit kembali. Dia pernah tampil jauh lebih baik di turnamen ini, tetapi tampil lemah baik saat menguasai bola maupun tidak sebelum diganti pada babak pertama.

    Michael Olise (3/10):

    Kesulitan menembus pertahanan Spanyol. Ini jelas penampilannya yang paling lemah di Piala Dunia.

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    Serangan

    Ousmane Dembele (3/10):

    Permainannya ceroboh saat menguasai bola dan tidak mampu menembus pertahanan Spanyol.

    Kylian Mbappe (3/10):

    Hanya melepaskan satu tembakan dan tidak menciptakan peluang apa pun.

    Bradley Barcola (4/10):

    Cukup mandul sebelum diganti sekitar menit ke-60.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Maxence Lacroix (4/10):

    Menggantikan Saliba setelah setengah jam. Reaksinya terlambat saat Pedro Porro berhasil menembus pertahanan untuk mencetak gol kedua.

    Manu Kone (4/10):

    Masuk menggantikan Rabiot pada babak kedua. Hanya berdiri dan menonton saat Spanyol menggandakan keunggulan mereka.

    Desire Doue (5/10):

    Melepaskan dua tembakan dari jarak jauh yang tidak membuahkan hasil.

    Theo Hernandez (6/10):

    Berjuang lebih keras daripada Digne, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk memicu kebangkitan tim.

    Rayan Cherki (5/10):

    Hampir tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan peluang karena Prancis tertekan habis-habisan.

    Didier Deschamps (3/10):

    Sebuah akhir yang menyedihkan bagi seorang legenda Piala Dunia. Timnya tampil di bawah standar sepanjang pertandingan dan hanya menjadi bayangan dari tim yang sebelumnya dianggap sebagai favorit oleh banyak orang.

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