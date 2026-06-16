Penilaian pemain Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe bangkit kembali! Kapten mencatatkan sejarah bagi Les Bleus dalam kebangkitan di Piala Dunia yang dipicu oleh Michael Olise

Babak pertama yang kurang berkesan diwarnai oleh dua peluang besar bagi tim underdog. Mbappé, dari semua orang, justru kehilangan bola pada menit ke-25, dan serangan balik cepat Senegal berakhir dengan tendangan keras Nicolas Jackson yang menghantam dasar tiang gawang dan memantul keluar dengan menyakitkan. Kemudian, pada masa tambahan waktu, Ismaila Sarr entah bagaimana berhasil menendang bola yang memantul dengan kaki luarnya melambung di atas mistar gawang dari jarak hanya delapan yard.

Prancis baru bangkit setelah jeda, nyaris mencetak gol melalui Desire Doue, Michael Olise, dan Mbappe secara beruntun, hingga akhirnya Edouard Mendy di gawang Senegal harus beraksi. Les Bleus mengira mereka mendapat kesempatan untuk memimpin ketika Sadio Mane tampak menjatuhkan Mbappe di kotak penalti sesaat sebelum menit ke-60, tetapi wasit secara aneh tetap pada keputusannya untuk tidak memberikan penalti meskipun telah meninjau VAR dan berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan.

Namun, kapten Prancis itu tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan keadilan, saat ia menyambut umpan presisi Olise dari sayap dan melesakkan bola ke sudut bawah gawang dalam satu sentuhan dari sudut sempit. Singa Teranga mengira mereka langsung membalas, tetapi tendangan keras Jackson dianulir karena offside.

Tim Prancis yang tampil jauh lebih baik memastikan kemenangan delapan menit menjelang akhir pertandingan ketika pemain pengganti Barcola mengelabui Mendy setelah berlari mengejar umpan terobosan apik dari Adrien Rabiot. Masih ada waktu bagi Ibrahim Mbaye untuk mencetak gol hiburan yang indah bagi Senegal, dan bagi Mbappé untuk langsung membalasnya dengan tendangan melengkung yang melesat ke gawang dari jarak 30 yard, meskipun Mendy seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik.

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