Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France GFXGetty Images
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe bangkit kembali! Kapten mencatatkan sejarah bagi Les Bleus dalam kebangkitan di Piala Dunia yang dipicu oleh Michael Olise

Player ratings
France
Senegal
World Cup
FEATURES
France vs Senegal
K. Mbappe
M. Olise

Mereka harus berjuang keras, namun Prancis yang dijagokan berhasil mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan setelah akhirnya mengalahkan Senegal 3-1 di Grup I. Setelah penampilan yang mengecewakan di babak pertama, Les Bleus tampil seperti tim yang berbeda, dengan Kylian Mbappé—yang sebelumnya tampil sangat buruk—mencetak dua gol di kedua sisi gol indah Bradley Barcola, sehingga ia pun menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya.

Babak pertama yang kurang berkesan diwarnai oleh dua peluang besar bagi tim underdog. Mbappé, dari semua orang, justru kehilangan bola pada menit ke-25, dan serangan balik cepat Senegal berakhir dengan tendangan keras Nicolas Jackson yang menghantam dasar tiang gawang dan memantul keluar dengan menyakitkan. Kemudian, pada masa tambahan waktu, Ismaila Sarr entah bagaimana berhasil menendang bola yang memantul dengan kaki luarnya melambung di atas mistar gawang dari jarak hanya delapan yard.

Prancis baru bangkit setelah jeda, nyaris mencetak gol melalui Desire Doue, Michael Olise, dan Mbappe secara beruntun, hingga akhirnya Edouard Mendy di gawang Senegal harus beraksi. Les Bleus mengira mereka mendapat kesempatan untuk memimpin ketika Sadio Mane tampak menjatuhkan Mbappe di kotak penalti sesaat sebelum menit ke-60, tetapi wasit secara aneh tetap pada keputusannya untuk tidak memberikan penalti meskipun telah meninjau VAR dan berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan.

Namun, kapten Prancis itu tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan keadilan, saat ia menyambut umpan presisi Olise dari sayap dan melesakkan bola ke sudut bawah gawang dalam satu sentuhan dari sudut sempit. Singa Teranga mengira mereka langsung membalas, tetapi tendangan keras Jackson dianulir karena offside.

Tim Prancis yang tampil jauh lebih baik memastikan kemenangan delapan menit menjelang akhir pertandingan ketika pemain pengganti Barcola mengelabui Mendy setelah berlari mengejar umpan terobosan apik dari Adrien Rabiot. Masih ada waktu bagi Ibrahim Mbaye untuk mencetak gol hiburan yang indah bagi Senegal, dan bagi Mbappé untuk langsung membalasnya dengan tendangan melengkung yang melesat ke gawang dari jarak 30 yard, meskipun Mendy seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di New Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Beruntung upaya Jackson memantul melebar dari kakinya setelah membentur tiang gawang. Hampir saja bola terlepas melewati garis gawangnya di menit-menit akhir.

    Jules Kounde (6/10):

    Sesekali dikalahkan oleh Sadio Mane. Sering naik ke depan dan permainannya semakin membaik seiring berjalannya pertandingan.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Beberapa kali melakukan pertahanan yang bagus di awal pertandingan untuk menghalau ancaman dari Sarr. Penampilannya sangat solid.

    William Saliba (6/10):

    Bermain di sisi kiri namun terlihat cukup nyaman. Melakukan tekel geser yang sangat penting terhadap Sarr.

    Lucas Hernandez (6/10):

    Banyak serangan Senegal datang dari sayapnya, dan ia beberapa kali terjebak di area pertahanan lawan. Tidak menunjukkan ancaman serangan seperti biasanya.

    • Iklan
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Selalu siap dan memberikan umpan akurat, meski tanpa banyak penetrasi. Menikmati pertarungan fisik di lini tengah.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Menyuntikkan sedikit energi yang sangat dibutuhkan dengan beberapa serangan ke depan. Umpan hebat melalui tengah untuk gol Barcola.

    Ousmane Dembele (6/10):

    Terlihat mengancam di antara lini, namun Prancis kesulitan memberinya bola dan performanya meredup meskipun timnya sedang menguasai permainan.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Michael Olise (8/10):

    Awalnya tampil cukup tenang. Mulai bersinar setelah pindah ke posisi tengah pasca jeda, nyaris mencetak gol sendiri sebelum menembus pertahanan lawan untuk memberikan umpan kepada Mbappe. Juga berperan dalam gol kedua sang kapten.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Pertandingan dengan dua babak yang berbeda. Kurang akurat dalam menguasai bola pada babak pertama dan beruntung tidak dihukum. Membalas dendam dengan penyelesaian yang tenang setelah penalti yang diajukan ditolak, dan mengakhiri kebangkitannya dengan tendangan spektakuler. Kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

    Desire Doue (6/10):

    Agak pasif dalam bertahan dan kurang memberikan ancaman nyata saat menyerang, tetapi jauh lebih berbahaya setelah babak kedua dan dua kali nyaris mencetak gol.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Bradley Barcola (7/10):

    Langsung memberikan dampak dengan gerakan cerdas dan tendangan cerdik melewati kiper.

    Rayan Cherki (N/A):

    Masuk terlalu terlambat untuk menciptakan sesuatu yang berarti.

    Didier Deschamps (6/10):

    Babak pertama memang mengkhawatirkan, tetapi keputusan untuk memindahkan Olise ke posisi tengah merupakan langkah jenius yang membuahkan hasil luar biasa. Ia berharap yang terbaik masih akan datang.

World Cup
France crest
France
FRA
Iraq crest
Iraq
IRQ
World Cup
Norway crest
Norway
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN