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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Paraguay: Kylian Mbappé tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi tendangan penalti sehingga kembali menyamai rekor Lionel Messi - namun barisan penyerang andalan Les Bleus gagal tampil mengesankan dalam kemenangan yang sulit di babak 16 besar

Player ratings
World Cup
France
FEATURES
Paraguay vs France
Paraguay
D. Deschamps
K. Mbappe
O. Dembele
B. Barcola
M. Olise

Kylian Mbappe mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut melalui tendangan penalti, sehingga Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia berkat kemenangan 1-0 yang tidak mudah atas Paraguay pada Sabtu malam. Tim asal Amerika Selatan itu, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Jerman di babak sebelumnya, memang sejak awal diprediksi akan menjadi lawan yang sulit bagi favorit turnamen ini; namun, tetap saja mengejutkan betapa lini serang bintang asuhan Didier Deschamps itu kesulitan menciptakan peluang di Philadelphia.

Prancis nyaris tak menciptakan peluang berarti di babak pertama dan baru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-70 berkat tekel ceroboh dari Diego Gomez, yang menjatuhkan Desire Doue di dalam kotak penalti. Meskipun hingga saat itu minim mendapat umpan berkualitas, Mbappé dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut untuk akhirnya mematahkan perlawanan Paraguay.

Tim asuhan Gustavo Alfaro yang terorganisir dengan baik mencoba sedikit lebih berani dalam 20 menit terakhir pertandingan, namun mereka sama sekali tidak terlihat berpotensi menyamakan kedudukan. Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Prancis yang tampil saat pasukan Didier Deschamps memastikan laga perempat final yang sangat dinanti melawan Maroko - meskipun penampilan mereka kali ini mengecewakan untuk pertama kalinya musim panas ini...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Kiper AC Milan ini harus tetap waspada untuk mengantisipasi beberapa umpan silang ke dalam kotak penalti, namun secara umum ia tidak mengalami kesulitan berarti.

    Jules Kounde (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukannya di lini pertahanan, sehingga ia bisa sering naik ke depan.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Pada beberapa kesempatan saat Paraguay mencoba menyerang, bek tengah Bayern Munich ini menunjukkan kekuatan impresifnya untuk menggagalkan setiap ancaman.

    William Saliba (6/10):

    Malam yang cukup lancar bagi bek Arsenal ini. Bahkan saat dia harus bertindak, kecepatannya memastikan dia tidak pernah berada di bawah tekanan yang berarti.

    Lucas Digne (6/10):

    Tidak terlalu menonjol dalam serangan, tetapi sulit untuk mengkritik permainannya di lini pertahanan.

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    Lini tengah

    Manu Kone (7/10):

    Meskipun mendapat kartu kuning akibat tekel yang buruk, ia menjadi salah satu pemain Prancis yang tampil terbaik dan berperan dalam salah satu peluang terbaik Prancis ke gawang, namun tendangan jarak jauhnya yang akurat berhasil ditepis oleh Orlando Gill.

    Adrien Rabiot (5/10):

    Ia aktif bergerak di lapangan dan menerima beberapa tekel keras karena hal itu — namun ini adalah salah satu pertandingan di mana orang-orang mempertanyakan kontribusinya bagi tim.

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Ousmane Dembele (5/10):

    Menciptakan beberapa umpan silang yang cukup bagus, namun pemenang Ballon d'Or ini jauh dari performa terbaiknya.

    Michael Olise (4/10):

    Penampilan yang sangat mengecewakan dari bintang Bayern Munich ini, yang hanya menciptakan satu peluang sepanjang pertandingan — dan itu pun terjadi pada masa tambahan waktu ketika Paraguay mulai menekan ke depan.

    Bradley Barcola (4/10):

    Tampak berbahaya dalam beberapa kesempatan, namun pemain sayap Paris Saint-Germain ini tampil cukup tenang sepanjang sebagian besar pertandingan. Tidak mengherankan jika ia digantikan oleh rekan setimnya, Desire Doue, tepat setelah pertandingan berjalan satu jam.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Pertandingan yang relatif tenang menurut standarnya hingga ia memecah kebuntuan dengan mudah dan mungkin merasa seharusnya bisa mencetak gol lagi di detik-detik terakhir. Meski demikian, ia kini kembali sejajar dengan Lionel Messi dengan tujuh gol dalam perebutan Sepatu Emas.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Desire Doue (7/10):

    Masuk pada menit ke-61 dan berhasil mendapatkan penalti hanya lima menit kemudian. Kini ia optimis bisa menjadi starter menggantikan Barcola saat melawan Maroko.

    Rayan Cherki (N/A):

    Menggantikan Dembele saat waktu normal tersisa kurang dari lima menit.

    Didier Deschamps (6/10):

    Mungkin sedikit kecewa dengan kurangnya ketajaman timnya, tetapi mengalahkan Paraguay memang tidak pernah mudah. Deschamps pasti merasa lega karena berhasil menghindari potensi kekalahan yang tidak terduga ini, tetapi Prancis harus kembali tampil dalam performa terbaiknya saat menghadapi Maroko. Selain itu, kami berani menyarankan agar ia memanfaatkan pemain cadangannya dengan lebih baik di masa mendatang...

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