Penilaian pemain Prancis vs Paraguay: Kylian Mbappé tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi tendangan penalti sehingga kembali menyamai rekor Lionel Messi - namun barisan penyerang andalan Les Bleus gagal tampil mengesankan dalam kemenangan yang sulit di babak 16 besar

Prancis nyaris tak menciptakan peluang berarti di babak pertama dan baru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-70 berkat tekel ceroboh dari Diego Gomez, yang menjatuhkan Desire Doue di dalam kotak penalti. Meskipun hingga saat itu minim mendapat umpan berkualitas, Mbappé dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut untuk akhirnya mematahkan perlawanan Paraguay.
Tim asuhan Gustavo Alfaro yang terorganisir dengan baik mencoba sedikit lebih berani dalam 20 menit terakhir pertandingan, namun mereka sama sekali tidak terlihat berpotensi menyamakan kedudukan. Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Prancis yang tampil saat pasukan Didier Deschamps memastikan laga perempat final yang sangat dinanti melawan Maroko - meskipun penampilan mereka kali ini mengecewakan untuk pertama kalinya musim panas ini...