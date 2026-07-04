Penilaian pemain Prancis vs Paraguay: Kylian Mbappé tak melakukan kesalahan saat mengeksekusi tendangan penalti sehingga kembali menyamai rekor Lionel Messi - namun barisan penyerang andalan Les Bleus gagal tampil mengesankan dalam kemenangan yang sulit di babak 16 besar

Mike Maignan (6/10):

Kiper AC Milan ini harus tetap waspada untuk mengantisipasi beberapa umpan silang ke dalam kotak penalti, namun secara umum ia tidak mengalami kesulitan berarti.

Jules Kounde (6/10):

Tidak banyak yang harus dilakukannya di lini pertahanan, sehingga ia bisa sering naik ke depan.

Dayot Upamecano (6/10):

Pada beberapa kesempatan saat Paraguay mencoba menyerang, bek tengah Bayern Munich ini menunjukkan kekuatan impresifnya untuk menggagalkan setiap ancaman.

William Saliba (6/10):

Malam yang cukup lancar bagi bek Arsenal ini. Bahkan saat dia harus bertindak, kecepatannya memastikan dia tidak pernah berada di bawah tekanan yang berarti.

Lucas Digne (6/10):

Tidak terlalu menonjol dalam serangan, tetapi sulit untuk mengkritik permainannya di lini pertahanan.