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Rayan CherkiGetty
Thomas Hindle

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Penilaian pemain Prancis vs Pantai Gading: Rayan Cherki tampil gemilang, namun favorit Piala Dunia itu terpuruk akibat pertahanan yang rapuh

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FEATURES
France vs Ivory Coast
France
Ivory Coast
Friendlies
K. Mbappe
R. Cherki
M. Olise
D. Deschamps

Rayan Cherki mencetak gol yang tak terlupakan, namun tim Prancis yang mengalami banyak perubahan susunan pemain tak mampu mempertahankan keunggulan mereka dan akhirnya kalah 2-1 dalam laga persahabatan Piala Dunia pertama mereka melawan Pantai Gading. Pelatih Didier Deschamps melakukan banyak perubahan, namun tetap menurunkan skuad yang kuat. Meskipun ada beberapa momen gemilang, Les Bleus tak mampu menampilkan performa yang solid—dan harus menanggung akibatnya.

Prancis tampil lebih agresif sejak awal dan tampak lebih berpeluang mencetak gol dibandingkan lawan mereka. Kylian Mbappé beberapa kali nyaris mencetak gol, memaksa kiper Pantai Gading Yahia Fofana melakukan penyelamatan gemilang. Adrien Rabiot mengikuti jejak kaptennya dengan melepaskan tendangan keras yang melambung tipis di atas gawang pada menit ke-15. Namun, tim tamu mengancam melalui serangan balik, terutama melalui Yan Diomande yang lincah, yang membuat Jules Kounde kewalahan sepanjang sebagian besar pertandingan.

Namun, Prancis memimpin. Cherki yang mencetaknya, menciptakan ruang setengah yard dan melepaskan tembakan yang tak bisa dihentikan oleh Fofana. Tim tuan rumah seharusnya bisa memperlebar keunggulan dari situ. Namun, mereka membiarkan Pantai Gading kembali ke permainan. Bek sayap Strasbourg, Guela Doue, mencetak gol penyeimbang pada menit ke-53.

Deschamps menghabiskan sebagian besar babak kedua dengan memasukkan pemain baru. Ia melakukan lima pergantian pada jeda babak dan terus melakukan rotasi. Bangku cadangan Prancis terlihat menakutkan di atas kertas, namun dampaknya minimal. Sementara itu, bangku cadangan Pantai Gading sangat mematikan. Diallo masuk pada babak kedua dan terbukti menjadi pembeda pada hari itu. Ia mengakhiri serangan yang indah dan mengalir dengan tendangan akurat ke pojok bawah gawang. Dan mereka mempertahankan keunggulan dari sana.

Seberapa penting pertandingan ini pada akhirnya masih menjadi perdebatan. Prancis tidak dalam kekuatan penuh, dan ada batasan seberapa jauh kita bisa menafsirkan sebuah pertandingan pra-Piala Dunia. Namun, ini jauh dari memikat, dan jauh dari jenis penampilan yang diinginkan Deschamps sebelum Les Bleus memulai kampanye mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di Stade de la Beaujoire...

  • Jules KoundeGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol tersebut. Melakukan satu atau dua penyelamatan yang rapi.

    Jules Kounde (6/10):

    Terlibat dalam pertarungan seru dengan Diomande. Berhasil bertahan dengan baik.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Penampilan yang solid. Menutupi posisi Kounde dengan efektif, dan berhasil melakukan semua operan kecuali satu.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Jarang mendapat tekanan, karena tim tamu jarang menyerang dari sisi kiri. Mempertahankan penguasaan bola dengan rapi.

    Theo Hernandez (6/10):

    Sejujurnya, tidak banyak yang harus dilakukannya. Mendukung serangan saat dibutuhkan.

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  • Rayan CherkiGetty

    Lini tengah

    Adrien Rabiot (7/10):

    Penampilan yang solid selama sekitar satu jam. Jarang kehilangan bola, berhasil melakukan sebagian besar operannya, dan siap bertarung.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Menyelesaikan 100 persen umpannya, menjaga bola tetap bergerak, dan tidak membiarkan lawan menembus lini tengah. Penampilan yang sangat baik selama 45 menit.

    Rayan Cherki (8/10):

    Seperti biasa, dia tampil dinamis. Memiliki sentuhan bola terbanyak di lapangan saat bermain. Mencetak gol yang tak terlupakan.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Serangan

    Michael Olise (8/10):

    Menciptakan tiga peluang, menemukan beberapa ruang kosong yang bagus, dan berkolaborasi dengan baik bersama Mbappe.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Aktif saat berada di lapangan. Hampir mencetak gol dalam beberapa kesempatan. Tampil tajam menjelang Piala Dunia.

    Marcus Thuram (6/10):

    Penampilan yang kurang memuaskan. Melepaskan tembakan lebih banyak daripada pemain lain, tetapi seharusnya bisa lebih akurat.

  • Didier DeschampsGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lucas Digne (4/10):

    Terus-menerus dikalahkan di sisi kiri. Benar-benar mimpi buruk.

    Maxene Lacroix (4/10):

    Kehilangan bola yang berujung pada gol kemenangan Pantai Gading.

    N'Golo Kante (5/10):

    Ada beberapa momen yang sangat berkelas, tetapi permainan seolah-olah berlalu begitu saja saat tim tamu melakukan serangan balik.

    Jean-Phillipe Mateta (6/10):

    Seorang penyerang target saat Prancis tidak membutuhkannya. Terasa sedikit tidak dimanfaatkan dengan baik.

    Maghnes Akliouche (7/10):

    Beberapa sentuhan yang bagus. Penampilan yang solid di babak pertama.

    Lucas Hernandez (4/10):

    Gagal mengawal Amad pada gol penentu.

    Malo Gusto (6/10):

    Tidak terlalu mengancam di sayapnya selama 30 menit yang solid.

    Kouadio Kone (6/10):

    Berjuang keras, menciptakan peluang, terlihat aktif di lapangan.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Penampilan yang bagus. Menunjukkan bahwa dia layak menjadi starter.

    Bradley Barcola (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Didier Deschamps (4/10):

    Jauh dari hasil yang diinginkannya. Prancis melakukan banyak perubahan, tetapi seharusnya masih cukup kuat dalam pertandingan-pertandingan ini. Persiapan Piala Dunia yang sangat buruk.

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