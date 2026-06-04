Penilaian pemain Prancis vs Pantai Gading: Rayan Cherki tampil gemilang, namun favorit Piala Dunia itu terpuruk akibat pertahanan yang rapuh

Prancis tampil lebih agresif sejak awal dan tampak lebih berpeluang mencetak gol dibandingkan lawan mereka. Kylian Mbappé beberapa kali nyaris mencetak gol, memaksa kiper Pantai Gading Yahia Fofana melakukan penyelamatan gemilang. Adrien Rabiot mengikuti jejak kaptennya dengan melepaskan tendangan keras yang melambung tipis di atas gawang pada menit ke-15. Namun, tim tamu mengancam melalui serangan balik, terutama melalui Yan Diomande yang lincah, yang membuat Jules Kounde kewalahan sepanjang sebagian besar pertandingan.

Namun, Prancis memimpin. Cherki yang mencetaknya, menciptakan ruang setengah yard dan melepaskan tembakan yang tak bisa dihentikan oleh Fofana. Tim tuan rumah seharusnya bisa memperlebar keunggulan dari situ. Namun, mereka membiarkan Pantai Gading kembali ke permainan. Bek sayap Strasbourg, Guela Doue, mencetak gol penyeimbang pada menit ke-53.

Deschamps menghabiskan sebagian besar babak kedua dengan memasukkan pemain baru. Ia melakukan lima pergantian pada jeda babak dan terus melakukan rotasi. Bangku cadangan Prancis terlihat menakutkan di atas kertas, namun dampaknya minimal. Sementara itu, bangku cadangan Pantai Gading sangat mematikan. Diallo masuk pada babak kedua dan terbukti menjadi pembeda pada hari itu. Ia mengakhiri serangan yang indah dan mengalir dengan tendangan akurat ke pojok bawah gawang. Dan mereka mempertahankan keunggulan dari sana.

Seberapa penting pertandingan ini pada akhirnya masih menjadi perdebatan. Prancis tidak dalam kekuatan penuh, dan ada batasan seberapa jauh kita bisa menafsirkan sebuah pertandingan pra-Piala Dunia. Namun, ini jauh dari memikat, dan jauh dari jenis penampilan yang diinginkan Deschamps sebelum Les Bleus memulai kampanye mereka.

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