Pelatih Norwegia, Stale Solbakken, melakukan rotasi besar-besaran meskipun memiliki peluang untuk memuncaki klasemen, dengan membiarkan sejumlah pemain kunci — termasuk Erling Haaland dan Martin Odegaard — duduk di bangku cadangan, dan ia harus menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut.

Segera setelah kick-off, tim Skandinavia itu kehilangan bola dan tendangan keras Mbappe berhasil ditepis kiper hingga membentur mistar gawang. Itu merupakan pertanda buruk akan apa yang akan terjadi, dan Prancis pun unggul hanya dalam waktu enam menit. Mbappe mengoper bola ke Dembele, dan Dembele mengelabui bek lawan sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut jauh gawang.

Michael Olise kemudian memiliki tendangan yang mengarah ke gawang namun diblok dengan baik, sementara Jorgen Strand Larsen melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat di sisi lain lapangan dalam awal pertandingan yang penuh ketegangan. Setelah upayanya sendiri diselamatkan, Mbappe sekali lagi berperan sebagai pemberi umpan bagi Dembele, yang melengkungkan bola ke gawang dari tepi kotak penalti. Namun, Norwegia langsung membalas melalui Thelo Aasgard, yang memiringkan bahunya dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Mike Maignan.

Namun, perlawanan itu tak berlangsung lama, dan Dembele melengkapi hat-trick-nya di babak pertama dengan waktu yang masih cukup longgar sebelum jeda. Ia diberi ruang yang terlalu luas di area penalti dan mengambil waktu sejenak sebelum melengkungkan tendangan indah lainnya dengan kaki kiri ke sudut bawah gawang.

Theo Hernandez menyebabkan penalti di awal babak kedua, tetapi Prancis terhindar dari ketegangan saat Maignan menepis tendangan penalti lemah dari Strand Larsen. Babak yang relatif tenang ini diwarnai oleh tembakan Mbappe yang melebar tipis dan Oscar Bobb yang memaksa kiper nomor satu Prancis itu melakukan penyelamatan bagus lainnya. Tepat di menit-menit akhir, Desire Doue memperindah skor dengan sundulan di masa tambahan waktu.

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