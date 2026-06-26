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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Norwegia: Ousmane Dembélé mencuri perhatian! Bintang PSG itu mencuri sorotan dari duel Piala Dunia 'Kylian Mbappé vs Erling Haaland' dengan hat-trick kilat

Player ratings
France
Norway
World Cup
FEATURES
Norway vs France
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembele mencetak hat-trick yang luar biasa dalam waktu 32 menit untuk menghancurkan pertahanan Norwegia dan memastikan Prancis mengamankan posisi teratas di Grup I Piala Dunia berkat kemenangan 4-1 pada hari Jumat. Keunggulan sudah terbentuk di babak pertama saat pemegang Ballon d'Or itu tampil gemilang, dibantu dengan apik oleh Kylian Mbappe.

Pelatih Norwegia, Stale Solbakken, melakukan rotasi besar-besaran meskipun memiliki peluang untuk memuncaki klasemen, dengan membiarkan sejumlah pemain kunci — termasuk Erling Haaland dan Martin Odegaard — duduk di bangku cadangan, dan ia harus menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut.

Segera setelah kick-off, tim Skandinavia itu kehilangan bola dan tendangan keras Mbappe berhasil ditepis kiper hingga membentur mistar gawang. Itu merupakan pertanda buruk akan apa yang akan terjadi, dan Prancis pun unggul hanya dalam waktu enam menit. Mbappe mengoper bola ke Dembele, dan Dembele mengelabui bek yang mengawalnya sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut jauh gawang.

Michael Olise kemudian memiliki tendangan yang mengarah ke gawang namun diblok dengan baik, sementara Jorgen Strand Larsen melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat di sisi lain lapangan dalam awal pertandingan yang penuh ketegangan. Setelah upayanya sendiri diselamatkan, Mbappe sekali lagi berperan sebagai pemberi umpan bagi Dembele, yang melengkungkan bola ke gawang dari tepi kotak penalti. Namun, Norwegia langsung membalas melalui Thelo Aasgard, yang memiringkan bahunya dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Mike Maignan.

Namun, perlawanan itu tak berlangsung lama, dan Dembele melengkapi hat-trick-nya di babak pertama dengan waktu yang masih cukup longgar sebelum jeda. Ia diberi ruang yang terlalu luas di area penalti dan mengambil waktu sejenak sebelum melengkungkan tendangan indah lainnya dengan kaki kiri ke sudut bawah gawang.

Theo Hernandez menyebabkan penalti di awal babak kedua, tetapi Prancis terhindar dari ketegangan saat Maignan menepis tendangan penalti lemah dari Strand Larsen. Babak yang relatif tenang ini juga diwarnai oleh tembakan Mbappe yang melebar tipis dan Oscar Bobb yang memaksa kiper nomor satu Prancis itu melakukan penyelamatan bagus lainnya. Tepat di menit-menit akhir, Desire Doue memperindah skor dengan sundulan di masa tambahan waktu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di Boston...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (7/10):

    Terkejut saat gol Norwegia tercipta, namun menebusnya dengan penyelamatan penalti yang gemilang, meski tendangannya kurang bagus. Penyelamatan bagus juga saat menghadapi peluang Bobb.

    Jules Kounde (6/10):

    Mungkin tidak bisa sering naik ke depan seperti yang diinginkannya, karena Andreas Schjelderup cukup merepotkan. Namun, sebenarnya dia tidak terlalu perlu melakukannya.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Dengan mudah tertipu oleh gerakan tipuan tubuh Aasgard. Namun, ia memberikan kontribusi yang banyak dalam pertahanan dan membantu timnya maju ke depan.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Permainannya sedikit kurang rapi dalam debut kompetitifnya bersama Prancis. Tidak tampil menonjol dalam duel-duel di lapangan.

    Theo Hernandez (4/10):

    Melakukan pelanggaran yang sangat ceroboh hingga menyebabkan penalti karena mengulurkan kakinya. Pasti bersyukur Maignan berhasil menepisnya.

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    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Penampilan yang solid di semua lini, muncul di mana-mana. Memberikan assist yang tajam untuk gol hat-trick Dembele.

    Manu Kone (6/10):

    Permainannya sederhana dalam hal umpan, namun sedikit kesulitan dalam duel-duelnya.

    Michael Olise (6/10):

    Hari yang kurang mengesankan bagi bintang muda Bayern Munich ini, yang secara mengejutkan kesulitan menyesuaikan diri saat bermain lebih ke tengah. Seharusnya dia bisa mencetak gol.

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    Serangan

    Ousmane Dembele (10/10):

    Penampilan gemilang dalam hal gerakan kaki dan penyelesaian akhir membuatnya mencetak hat-trick di babak pertama, meskipun lawan terlalu menghormatinya. Tetap saja, penampilannya spektakuler.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Bintang utama ini kali ini berperan sebagai pendukung, memberikan dua assist yang apik untuk Dembele. Tak terelakkan, ia sendiri juga nyaris mencetak gol.

    Desire Doue (7/10):

    Tidak seaktif rekan-rekan penyerangnya, namun selalu menjadi ancaman. Kemampuannya dalam menyelesaikan peluang masih kurang hingga sundulan di masa tambahan waktu.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Cherki (5/10):

    Tidak terlalu terlibat karena pertandingan ini seolah-olah mereda.

    Bradley Barcola (7/10):

    Melepaskan satu tendangan keras dan memaksa kiper melakukan penyelamatan di tiang dekat. Memberikan assist untuk sundulan Doue di menit-menit akhir.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Cukup solid setelah masuk sebagai pemain pengganti dengan sisa 15 menit pertandingan.

    Malo Gusto (N/A):

    Dimasukkan di menit-menit akhir hanya untuk mendapatkan kesempatan bermain.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Dimasukkan menggantikan Mbappe di akhir pertandingan.

    Guy Stephan (7/10):

    Memimpin tim saat Didier Deschamps absen karena sedang berduka atas kehilangan anggota keluarga, dan pasti sangat puas dengan performa lini serang. Tugas telah diselesaikan.

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