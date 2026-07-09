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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Maroko: Kylian Mbappé tak bisa dihentikan! Bintang top ini bangkit dari kegagalan penalti yang mengerikan untuk mengantarkan Les Bleus ke semifinal Piala Dunia

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France
Morocco
World Cup
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France vs Morocco

Prancis melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tim Maroko yang gigih di Boston pada Kamis. Seperti yang sudah diduga, Kylian Mbappe menjadi bintang utama, menebus kegagalannya mengeksekusi penalti di babak pertama dengan mencetak gol yang luar biasa dan memberikan umpan matang kepada Ousmane Dembele, sehingga Les Bleus memastikan kemenangan 2-0.

Tim asuhan Didier Deschamps mendominasi babak pertama, namun peluang emas mereka untuk memimpin justru disia-siakan secara menyedihkan oleh bintang andalan mereka. Sementara itu, Maroko nyaris tak pernah masuk ke kotak penalti lawan. Baru empat menit berlalu ketika tendangan datar Mbappé membentur dan melenceng tipis, dan sundulan Dayot Upamecano dari jarak dekat berhasil diselamatkan kiper dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Momen krusial di babak pertama terjadi ketika Mbappe melakukan gerakan stepover yang mengecoh Noussair Mazraoui di area penalti dan dijatuhkan oleh bek Manchester United tersebut. Namun, setelah penundaan selama tiga menit untuk pemeriksaan VAR, bintang utama Prancis itu melepaskan tendangan penalti yang lemah ke arah kiper Bono yang dengan mudah menahannya.

Les Bleus dua kali nyaris mencetak gol dari jarak jauh sebelum jeda. Pertama, Ayyoub Bouaddi kehilangan penguasaan bola dan Desire Doue menerobos ke depan untuk memaksa Bono melakukan penyelamatan, sebelum tendangan melengkung Lucas Digne menghantam mistar gawang pada masa tambahan waktu.

Meskipun babak kedua berjalan dengan pola serupa, Prancis akhirnya menguasai jalannya pertandingan dalam rentang enam menit. Mbappé menebus kegagalan penalti pada menit ke-60, menemukan celah di kotak penalti, dan melepaskan penyelesaian indah yang melewati kiper. Ia kemudian berperan sebagai pemberi umpan, mengoper bola kepada Dembélé, yang menerobos ke depan dan melihat tendangan rendahnya mengalahkan perlawanan lemah Bono.

Maroko baru mampu menguji Mike Maignan di gawang Prancis pada 10 menit terakhir, namun kiper AC Milan itu berhasil menepis tendangan keras Azzedine Ounahi dari tepi kotak penalti.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di Boston...

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Secara harfiah hanya menjadi penonton karena Maroko sama sekali tidak mengujinya sepanjang pertandingan. Tetap waspada untuk melakukan penyelamatan di menit-menit akhir.

    Jules Kounde (7/10):

    Sering menguasai bola dan lawan tidak bisa banyak berbuat di sayap itu.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Seharusnya bisa lebih baik dalam sundulan awalnya. Tendangan pembersihannya melenceng ke atas gawangnya sendiri. Jarang diuji dalam hal pertahanan.

    William Saliba (6/10):

    Tetap tenang seperti biasa dan berhasil melakukan banyak umpan. Bukan pertandingan tersulit baginya.

    Lucas Digne (7/10):

    Selalu maju ke depan setiap ada kesempatan dan melepaskan tendangan jarak jauh yang membentur mistar gawang. Harus bekerja keras menghadapi Brahim Diaz.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Lini tengah

    Manu Kone (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi pertahanan yang sangat rapi di awal pertandingan. Penampilan yang solid.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Umpan-umpannya cukup baik dan ia menjalankan tugas pertahanannya dengan baik, namun kesulitan memberikan pengaruh dalam serangan.

    Michael Olise (7/10):

    Dia sering menjadi pemain yang memberikan sentuhan kecepatan pada permainan Prancis, menunjukkan kecerdikan dan gerakan kaki yang sangat cepat.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Ousmane Dembele (7/10):

    Awalnya tidak terlalu menonjol sebelum tiba-tiba muncul di tengah, menerobos ke depan, dan mencetak gol ke sudut bawah gawang.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Hampir saja mencetak gol dalam lima menit pertama. Tendangan penalti yang benar-benar buruk. Seperti yang sudah diduga, ia menebus kesalahannya dengan penyelesaian akhir yang fantastis, dan memberikan assist yang mudah bagi Dembele.

    Desire Doue (7/10):

    Lari penetrasinya yang bagus nyaris berbuah gol. Ketekunannya berujung pada assist untuk Mbappe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Memberikan sedikit energi bagi media Prancis.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):

    Tidak benar-benar bisa masuk ke dalam permainan saat tampil sebentar. Membuang satu peluang sundulan.

    Bradley Barcola (6/10):

    Melakukan beberapa serangan berbahaya meski lawan sudah kelelahan dan memaksa kiper melakukan penyelamatan di menit-menit akhir.

    Malo Gusto (N/A):

    Memberi Kounde waktu istirahat.

    Didier Deschamps (7/10):

    Penampilan lain yang tidak selalu memukau, tetapi timnya berhasil menyelesaikan tugasnya dan itulah yang paling penting pada tahap turnamen ini.