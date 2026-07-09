Penilaian pemain Prancis vs Maroko: Kylian Mbappé tak bisa dihentikan! Bintang top ini bangkit dari kegagalan penalti yang mengerikan untuk mengantarkan Les Bleus ke semifinal Piala Dunia

Tim asuhan Didier Deschamps mendominasi babak pertama, namun peluang emas mereka untuk memimpin justru disia-siakan secara menyedihkan oleh bintang andalan mereka. Sementara itu, Maroko nyaris tak pernah masuk ke kotak penalti lawan. Baru empat menit berlalu ketika tendangan datar Mbappé membentur dan melenceng tipis, dan sundulan Dayot Upamecano dari jarak dekat berhasil diselamatkan kiper dari tendangan sudut yang dihasilkan.

Momen krusial di babak pertama terjadi ketika Mbappe melakukan gerakan stepover yang mengecoh Noussair Mazraoui di area penalti dan dijatuhkan oleh bek Manchester United tersebut. Namun, setelah penundaan selama tiga menit untuk pemeriksaan VAR, bintang utama Prancis itu melepaskan tendangan penalti yang lemah ke arah kiper Bono yang dengan mudah menahannya.

Les Bleus dua kali nyaris mencetak gol dari jarak jauh sebelum jeda. Pertama, Ayyoub Bouaddi kehilangan penguasaan bola dan Desire Doue menerobos ke depan untuk memaksa Bono melakukan penyelamatan, sebelum tendangan melengkung Lucas Digne menghantam mistar gawang pada masa tambahan waktu.

Meskipun babak kedua berjalan dengan pola serupa, Prancis akhirnya menguasai jalannya pertandingan dalam rentang enam menit. Mbappé menebus kegagalan penalti pada menit ke-60, menemukan celah di kotak penalti, dan melepaskan penyelesaian indah yang melewati kiper. Ia kemudian berperan sebagai pemberi umpan, mengoper bola kepada Dembélé, yang menerobos ke depan dan melihat tendangan rendahnya mengalahkan perlawanan lemah Bono.

Maroko baru mampu menguji Mike Maignan di gawang Prancis pada 10 menit terakhir, namun kiper AC Milan itu berhasil menepis tendangan keras Azzedine Ounahi dari tepi kotak penalti.

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