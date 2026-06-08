Penilaian pemain Prancis vs Irlandia Utara: Michael Olise sudah siap untuk Piala Dunia! Bintang Bayern Munich itu mencetak hat-trick saat pasukan Didier Deschamps menutup laga persahabatan dengan gemilang

Sebenarnya, pertandingan ini tidak terlalu rumit bagi Prancis. Namun, harus diakui bahwa Irlandia Utara berhasil membuat pertandingan ini sulit selama 40 menit. Les Bleus hampir tampil dengan kekuatan penuh di sini, dengan menurunkan kuartet Mbappe-Doue-Dembele-Olise. Dan hampir sepanjang babak pertama, mereka harus menelan kekecewaan. Irlandia Utara juga memiliki peluang-peluang mereka sendiri, dan seharusnya bisa mencetak gol setelah sebuah permainan cerdik pada menit ke-40.

Lalu tuan rumah mulai menunjukkan taringnya. Olise mencetak gol pertamanya menjelang akhir babak pertama. Sebuah bola pantulan jatuh ke kakinya, dan Olise menyelesaikan sisanya, melepaskan tendangan keras dari jarak lima yard. Ia menambah gol kedua tak lama setelah jeda, memanfaatkan bola liar dan melesatkannya melewati kiper yang tak berdaya.

Namun, Irlandia Utara memperkecil ketertinggalan. Gol mereka tercipta secara berantakan. Shea Charles lolos dari penjagaan Dayot Upamecano dan mengoper ke Patrick Kelly, yang menyundul bola dari jarak dua yard. Namun, kualitas Prancis bersinar di akhir pertandingan. Olise mencetak gol ketiga yang indah untuk memastikan kemenangan, dan tim tamu tak pernah benar-benar mendapat peluang bagus lagi. Ini sangat meyakinkan, dan meski Prancis kebobolan, Deschamps pasti puas.

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