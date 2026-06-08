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Michael Olise France 2026Getty Images
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Irlandia Utara: Michael Olise sudah siap untuk Piala Dunia! Bintang Bayern Munich itu mencetak hat-trick saat pasukan Didier Deschamps menutup laga persahabatan dengan gemilang

Player ratings
France
M. Olise
World Cup
FEATURES
France vs Northern Ireland

Michael Olise mencetak tiga gol dan Prancis berhasil mengatasi ketegangan sesaat dari Irlandia Utara untuk menutup rangkaian laga persahabatan prapiala dunia mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Bintang Bayern Munich itu tampil efektif sepanjang pertandingan dan pantas meraih hat-trick, sementara Les Bleus mengalahkan tim tamu tanpa perlu memaksakan diri. Sulit membayangkan hasil yang lebih baik sebelum Prancis bertolak ke Amerika Serikat.

Sebenarnya, pertandingan ini tidak terlalu rumit bagi Prancis. Namun, harus diakui bahwa Irlandia Utara berhasil membuat pertandingan ini sulit selama 40 menit. Les Bleus hampir tampil dengan kekuatan penuh di sini, dengan menurunkan kuartet Mbappe-Doue-Dembele-Olise. Dan hampir sepanjang babak pertama, mereka harus menelan kekecewaan. Irlandia Utara juga memiliki peluang-peluang mereka sendiri, dan seharusnya bisa mencetak gol setelah sebuah permainan cerdik pada menit ke-40.

Lalu tuan rumah mulai menunjukkan taringnya. Olise mencetak gol pertamanya menjelang akhir babak pertama. Sebuah bola pantulan jatuh ke kakinya, dan Olise menyelesaikan sisanya, melepaskan tendangan keras dari jarak lima yard. Ia menambah gol kedua tak lama setelah jeda, memanfaatkan bola liar dan melesatkannya melewati kiper yang tak berdaya.

Namun, Irlandia Utara memperkecil ketertinggalan. Gol mereka tercipta secara berantakan. Shea Charles lolos dari penjagaan Dayot Upamecano dan mengoper ke Patrick Kelly, yang menyundul bola dari jarak dua yard. Namun, kualitas Prancis bersinar di akhir pertandingan. Olise mencetak gol ketiga yang indah untuk memastikan kemenangan, dan tim tamu tak pernah benar-benar mendapat peluang bagus lagi. Ini sangat meyakinkan, dan meski Prancis kebobolan, Deschamps pasti puas.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Prancis di Decathlon Arena...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol tersebut, tapi selain itu tampil solid.

    Theo Hernandez (5/10):

    Menciptakan dua peluang, tapi terlihat agak goyah dalam bertahan.

    William Saliba (6/10):

    Penampilan yang rapi selama 45 menit dalam comeback-nya. Waktunya di lapangan masih diatur setelah musim yang panjang bersama Arsenal.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Bermain penuh selama 90 menit, mencatatkan sentuhan terbanyak. Sedikit kurang beruntung saat lawan mencetak gol. Penampilan yang seharusnya mengamankan posisinya sebagai starter.

    Jules Kounde (6/10):

    Penampilan yang cukup baik selama satu jam. Sangat kokoh dalam bertahan, tetapi tidak cukup baik dalam menggerakkan bola.

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  • Aurelien Tchouameni Getty

    Lini tengah

    Adrien Rabiot (6/10):

    Tidak mencolok dan bekerja keras di lini tengah - yang memang seperti biasanya.

    Aurélien Tchouaméni (8/10):

    Penampilan yang mengesankan sebagai gelandang serba bisa. Memimpin timnya baik dalam kontribusi pertahanan maupun peluang yang diciptakan. Jauh lebih baik saat membela tim nasional daripada klub.

    Michael Olise (9/10):

    Berlari ke mana-mana dalam peran gelandang serang. Mencetak tiga gol. Pemain sepak bola yang sangat berbahaya. Mungkin lebih menentukan daripada Mbappe.

  • Kylian MbappeGetty

    Serangan

    Ousmane Dembele (6/10):

    Agak kesulitan, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kerja keras daripada menciptakan peluang. Mbappe agak mencuri sorotannya.

    Kylian Mbappe (7/10):

    Memiliki beberapa peluang mencetak gol, sering menggiring bola melewati lawan, dan berada di posisi yang tepat. Semuanya kecuali gol.

    Desire Doue (6/10):

    Menciptakan tiga peluang, tetapi tidak pernah benar-benar mampu mengalahkan bek lawan.

  • Didier DeschampsGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Malo Gusto (7/10):

    Mencatatkan satu assist dalam penampilan yang jauh lebih baik daripada pekan lalu.

    Max Lacroix (6/10):

    45 menit yang rapi - dan tidak banyak lagi.

    Lucas Digne (6/10):

    Penampilan penting sebagai bek sayap.

    Rayan Cherki (6/10):

    Ada beberapa momen bagus, tapi kemampuannya berduet dengan Olise patut dipertanyakan.

    Kouadio Kone (5/10):

    Penampilan yang cukup baik di lini tengah. Semua umpannya berhasil.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    N'Golo Kante (5/10):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi.

    Didier Deschamps (7/10):

    Selain gol yang kebobolan, manajer Prancis yang sudah lama menjabat ini tidak punya banyak hal untuk dikeluhkan. Timnya terlihat siap untuk membuat gebrakan di turnamen musim panas ini.

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