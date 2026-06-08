Penilaian pemain Prancis vs. Irlandia Utara: Michael Olise mencetak hat-trick dalam penampilan Les Bleus saat pasukan Didier Deschamps menutup persiapan Piala Dunia dengan gemilang

Sebenarnya, pertandingan ini tidak terlalu rumit bagi Prancis. Namun, harus diakui bahwa Irlandia Utara berhasil membuat pertandingan ini sulit selama 40 menit. Les Bleus hampir tampil dengan kekuatan penuh di sini, dengan menurunkan kuartet Mbappé-Doué-Dembélé-Olise. Dan hampir sepanjang babak pertama, mereka harus menelan kekecewaan. Irlandia Utara pun memiliki peluang-peluang mereka sendiri, dan hampir mencetak gol setelah sebuah permainan cerdik pada menit ke-40.

Lalu tuan rumah mulai menunjukkan taringnya. Olise mencetak gol pertamanya menjelang akhir babak pertama. Sebuah bola pantulan jatuh ke kakinya, dan Olise menyelesaikan sisanya, melepaskan tendangan keras dari jarak lima yard. Ia menambah gol kedua tak lama setelah jeda, memanfaatkan bola liar dan melepaskan tembakan yang melesat melewati kiper yang tak berdaya.

Namun, Irlandia Utara memperkecil ketertinggalan. Gol mereka tercipta secara berantakan. Shea Charles lolos dari penjagaan Dayot Upamecano dan mengoper ke Patrick Kelly, yang menyelesaikannya dari jarak dua yard. Namun, kualitas Prancis bersinar di akhir pertandingan. Olise mencetak gol ketiga yang indah untuk memastikan kemenangan, dan tim tamu tak lagi memiliki peluang bagus. Ini sangat meyakinkan, dan meski Prancis kebobolan, Deschamps pasti puas.

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