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France ratings vs Iraq GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Prancis vs Irak: Kylian Mbappé mulai mengancam Lionel Messi! Bintang Real Madrid itu kembali mencetak dua gol dalam perburuan Sepatu Emas, sementara Ousmane Dembélé akhirnya mencetak gol pertamanya berkat umpan-umpan brilian dari Michael Olise

Player ratings
World Cup
France
FEATURES
France vs Iraq
Iraq
D. Deschamps
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise

Kylian Mbappe mencetak dua gol untuk kedua kalinya berturut-turut saat Prancis meraih dua kemenangan dari dua pertandingan di Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Irak 3-0 pada Senin malam. Setelah menyaksikan Lionel Messi mencetak dua gol melawan Austria pada awal malam itu, Mbappe melakukan hal yang sama dalam pertandingan Grup I yang tertunda akibat badai di Philadelphia, sehingga ia tetap tertinggal satu gol dari mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain dalam perebutan Sepatu Emas tahun ini, dan dua gol di bawah rekor total 18 gol yang dicetak pemain Argentina tersebut sepanjang turnamen.

Mbappe memecah kebuntuan dengan tendangan indah dari tepi kotak penalti, namun Prancis tampil mengecewakan di sisa babak pertama, dan memulai babak kedua dengan lamban, mungkin akibat penundaan pertandingan selama dua jam. Namun, Les Bleus mendapat hadiah gol kedua pada menit ke-54 ketika Irak melakukan kesalahan fatal saat melakukan tendangan gawang pendek, sehingga memungkinkan Dembele memberikan umpan silang kepada Mbappe untuk mencetak gol.

Para penyerang Prancis tiba-tiba kembali bersemangat dan Olise yang tampil mengesankan memberikan umpan terobosan kepada Dembele pada menit ke-66, yang berujung pada gol pertama pemenang Ballon d'Or tersebut di Piala Dunia.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Prancis yang tampil saat tim asuhan Didier Deschamps memastikan tempat di babak 32 besar dengan satu pertandingan tersisa...

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Mike Maignan (6/10):

    Kiper AC Milan ini sama sekali tidak melakukan apa-apa.

    Jules Kounde (6/10):

    Melakukan beberapa kesalahan di lini pertahanan, namun mampu menghabiskan sebagian besar waktu pertandingan dengan menyerang ke depan.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Malam yang sangat nyaman bagi bek tengah Bayern Munich ini, yang melenggang dengan mudah sepanjang pertandingan.

    William Saliba (5/10):

    Hampir tidak berkeringat sampai akhirnya kehilangan Ali Al-Hamadi di area penalti dan beruntung karena pemain nomor 9 itu tidak bisa mengontrol bola dengan baik untuk mencetak gol.

    Lucas Digne (6/10):

    Ia berusaha mendukung Barcola di sisi kiri setiap kali ada kesempatan, sekaligus berhasil mengganggu Al-Hamadi saat pemain tersebut lolos dari penjagaan Saliba.

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  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Lini tengah

    Manu Kone (6/10):

    Menggantikan Aurelien Tchouameni di lini tengah dan menunjukkan kekuatan serta kemampuan mengantisipasi yang mengesankan dalam berulang kali menggagalkan serangan Irak.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Umpan-umpan pemain AC Milan ini nyaris tanpa cela dan ia juga nyaris mencetak gol melalui sundulan tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-60.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Michael Olise (8/10):

    Meskipun dia sedikit beruntung mendapat assist karena memberikan umpan sederhana satu sentuhan ke Mbappe di sudut kotak penalti Irak, tidak ada unsur keberuntungan sama sekali dalam umpan terobosan indahnya yang membuat Dembele mencetak gol. Dia juga pantas mendapat hasil yang lebih baik ketika tendangan chip indahnya itu membentur mistar gawang.

    Ousmane Dembele (8/10):

    Menunjukkan antisipasi yang baik untuk memanfaatkan umpan yang salah di area penalti dan memberikan umpan kepada Mbappe untuk mencetak gol dengan mudah, sebelum akhirnya mencetak gol pertamanya di turnamen internasional besar dengan penyelesaian yang percaya diri.

    Bradley Barcola (6/10):

    Memamerkan kecepatan dan keterampilan yang halus, namun tidak ada hasil akhir yang memuaskan dari pemain sayap Paris Saint-Germain ini.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Memecah kebuntuan dengan tendangan keras dari jarak jauh sebelum mencetak gol kedua berkat sikap tidak egois Dembele.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Cherki (6/10):

    Masuk menggantikan Olise di pertengahan babak kedua.

    Desire Doue (6/10):

    Menggantikan rekan setimnya di PSG, Dembele, di sayap kanan.

    Malo Gusto (N/A):

    Menggantikan Kounde sebagai bek kanan saat pertandingan tinggal kurang dari 10 menit lagi.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Menjadi bagian dari pergantian ganda di akhir pertandingan bersama Gusto, di mana bintang Monaco itu masuk menggantikan Barcola.

    Marcus Thuram (N/A):

    Dimasukkan menggantikan Mbappe saat pertandingan tinggal tersisa beberapa detik.

    Didier Deschamps (7/10):

    Setelah memulai pertandingan dengan sangat gemilang, Prancis sebenarnya mulai terlihat sedikit mudah ditebak sebelum mendapat hadiah gol kedua. Deschamps tentu akan sangat senang bahwa Ousmane Dembele berhasil mencetak gol pertamanya - dan berkat assist lain dari Olise. Keseimbangan lini tengah masih belum terlihat sempurna, tetapi Prancis jelas memiliki barisan penyerang paling tangguh di seluruh kompetisi ini.

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