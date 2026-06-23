Mbappe memecah kebuntuan dengan tendangan indah dari tepi kotak penalti, namun Prancis tampil mengecewakan di sisa babak pertama dan memulai babak kedua dengan lamban, mungkin akibat penundaan pertandingan selama dua jam. Namun, Les Bleus mendapat hadiah gol kedua pada menit ke-54 ketika Irak melakukan kesalahan fatal saat melakukan tendangan gawang pendek, sehingga memungkinkan Dembele memberikan umpan silang kepada Mbappe untuk mencetak gol.

Para penyerang Prancis yang tangguh tiba-tiba kembali bersemangat, dan Olise yang tampil mengesankan memberikan umpan terobosan kepada Dembele pada menit ke-66, yang berujung pada gol pertama pemenang Ballon d'Or tersebut di ajang Piala Dunia. Mbappe nyaris menambah golnya di menit-menit akhir, namun tidak ada hat-trick bagi bintang Real Madrid itu, yang meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah di menit-menit terakhir pertandingan.

Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Prancis yang tampil saat tim asuhan Didier Deschamps memastikan tempat di babak 32 besar menjelang pertandingan penentu grup melawan Norwegia asuhan Erling Haaland pada hari Jumat...