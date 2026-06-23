Penilaian pemain Portugal vs Uzbekistan: Cristiano Ronaldo kembali tampil gemilang! Bintang yang sedang dalam performa terbaiknya ini mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia, sementara Nuno Mendes dan Bruno Fernandes tampil cemerlang dalam kemenangan telak tersebut

Ronaldo hanya membutuhkan enam menit untuk membuka skor saat ia melepaskan tendangan setengah voli yang keras ke tiang dekat dari umpan silang João Cancelo, sehingga menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda. Ia kemudian memamerkan kemampuan aktingnya dengan berpura-pura akan mengeksekusi tendangan bebas dari jarak 20 yard, namun justru Mendes yang maju dan melepaskan tendangan datar ke sudut bawah gawang.

Uzbekistan mengira mereka telah memperkecil ketertinggalan ketika Azizjon Ganiev mengalahkan Diogo Costa dengan tendangan jarak jauh yang menakjubkan, tetapi VAR turun tangan dan menganulir gol tersebut karena pelanggaran terhadap Cancelo dalam proses pembentukannya. Ronaldo kemudian memastikan kemenangan saat ia menyambut umpan terobosan dari Bruno Fernandes dan meluncurkan tendangannya melewati Abduvohid Nematov.

Sebuah penyelamatan di garis gawang oleh Khusanov mencegah Ronaldo mencetak hat-trick pada masa tambahan waktu babak pertama, namun bek Manchester City itu tak bisa berbuat apa-apa saat tendangan sudut rendah Fernandes memantul dari tubuhnya dan masuk ke gawangnya sendiri, menjadi gol keempat Portugal tepat sebelum menit ke-60.

Nematov dua kali menggagalkan upaya Ronaldo saat pemenang Ballon d'Or lima kali itu berusaha mencetak tiga gol, dan akhirnya Leao-lah yang memastikan kemenangan dengan tendangan keras ke sudut atas gawang.

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