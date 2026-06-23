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Cristiano Ronaldo Portugal HICGetty Images
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs Uzbekistan: Cristiano Ronaldo kembali tampil gemilang! Bintang yang sedang dalam performa terbaiknya ini mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia, sementara Nuno Mendes dan Bruno Fernandes tampil cemerlang dalam kemenangan telak tersebut

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Portugal
C. Ronaldo
World Cup
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Portugal vs Uzbekistan

Cristiano Ronaldo dan Portugal membungkam para pengkritik mereka dengan gemilang saat mengalahkan Uzbekistan 5-0 untuk mencatatkan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Ronaldo mencetak dua gol dan menjadi pencetak gol terbanyak Portugal dalam sejarah putaran final, sementara tendangan bebas indah dari Nuno Mendes, gol bunuh diri Abdukodir Khusanov di babak kedua, dan gol di menit-menit akhir dari pemain pengganti Rafael Leao memastikan tim asuhan Roberto Martinez bangkit dari hasil imbang mengecewakan di laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo.

Ronaldo hanya membutuhkan enam menit untuk membuka skor saat ia melepaskan tendangan setengah voli yang keras ke tiang dekat dari umpan silang João Cancelo, sehingga menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda. Ia kemudian memamerkan kemampuan aktingnya dengan berpura-pura akan mengeksekusi tendangan bebas dari jarak 20 yard, namun justru Mendes yang maju dan melepaskan tendangan datar ke sudut bawah gawang.

Uzbekistan mengira mereka telah memperkecil ketertinggalan ketika Azizjon Ganiev mengalahkan Diogo Costa dengan tendangan jarak jauh yang menakjubkan, tetapi VAR turun tangan dan menganulir gol tersebut karena pelanggaran terhadap Cancelo dalam proses pembentukannya. Ronaldo kemudian memastikan kemenangan saat ia menyambut umpan terobosan dari Bruno Fernandes dan meluncurkan tendangannya melewati Abduvohid Nematov.

Sebuah penyelamatan di garis gawang oleh Khusanov mencegah Ronaldo mencetak hat-trick pada masa tambahan waktu babak pertama, namun bek Manchester City itu tak bisa berbuat apa-apa saat tendangan sudut rendah Fernandes memantul dari tubuhnya dan masuk ke gawangnya sendiri, menjadi gol keempat Portugal tepat sebelum menit ke-60.

Nematov dua kali menggagalkan upaya Ronaldo saat pemenang Ballon d'Or lima kali itu berusaha mencetak tiga gol, dan akhirnya Leao-lah yang memastikan kemenangan dengan tendangan keras ke sudut atas gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Houston...

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Diogo Costa (6/10):

    Terpaksa melakukan beberapa penyelamatan yang relatif mudah, namun secara umum mampu menangani bola-bola yang masuk ke kotak penaltinya dengan cukup baik.

    Joao Cancelo (8/10):

    Lari cepat yang luar biasa di sayap kanan membuahkan gol pembuka Ronaldo dan ia terus menjadi ancaman di sayap kanan. Sedikit beruntung lolos dari hukuman karena menahan bola terlalu lama sebelum gol yang dianulir, tetapi selain itu tampil sangat baik sebelum diganti pada babak kedua.

    Ruben Dias (6/10):

    Kembali ke susunan pemain dan tidak terlalu banyak mendapat tekanan dari serangan Uzbekistan.

    Raphael Veiga (6/10):

    Tampil tenang baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola, meskipun mendapat kartu kuning di babak kedua.

    Nuno Mendes (8/10):

    Masuknya Felix memungkinkannya untuk bergerak ke depan di sayap dan nyaris memberikan umpan kepada Ronaldo untuk mencetak gol di awal pertandingan. Tendangan bebasnya yang luar biasa membuat skor menjadi 2-0, sementara ia menunjukkan kemampuan pemulihan yang brilian di lini pertahanan pada lebih dari satu kesempatan.

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  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Lini tengah

    Joao Neves (6/10):

    Meskipun melakukan beberapa umpan yang melenceng, ia tetap aktif di lini tengah untuk menjaga Portugal tetap mendominasi permainan.

    Vitinha (7/10):

    Keunggulan yang tenang, seperti biasa. Memastikan Portugal tetap berjalan lancar di lini tengah sekaligus membantu melindungi pertahanan saat diperlukan.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Awalnya membuat beberapa keputusan yang dipertanyakan, namun lari penetrasinya yang brilian dan umpan yang ia berikan menjadi kunci gol kedua Ronaldo. Umpan-umpan set-piece yang cerdiknya menimbulkan kekacauan, terutama yang berujung pada gol bunuh diri Khusanov.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Pedro Neto (7/10):

    Dengan gerakan kakinya yang lincah, ia berhasil melepaskan diri dari para pemain bertahan dan memancing pelanggaran, termasuk pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas yang dikonversi menjadi gol kedua. Diganti pada babak pertama.

    Cristiano Ronaldo (9/10):

    Mencetak dua gol yang luar biasa untuk memulai turnamen ini dengan baik, sekaligus mengecoh semua orang dalam proses yang berujung pada tendangan bebas Mendes. Sayangnya, ia gagal mencetak hat-trick karena upayanya digagalkan oleh Khusanov dan dua kali oleh Nematov, namun secara keseluruhan ia tampak kembali ke performa terbaiknya.

    Joao Felix (7/10):

    Berada di posisi-posisi berbahaya sebagai penyerang sayap kiri dan berperan dalam menciptakan peluang bagi Portugal. Akurasi tembakannya sedikit kurang tepat.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nelson Semedo (6/10):

    Melakukan beberapa serangan berbahaya ke depan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

    Francisco Conceicao (5/10):

    Kesulitan memberikan pengaruh pada permainan setelah menggantikan Neto di babak kedua.

    Francisco Trincao (5/10):

    Hanya berperan di pinggir lapangan setelah masuk menggantikan Felix.

    Bernardo Silva (6/10):

    Penampilan pengganti yang solid selama 15 menit di lini tengah menggantikan Neves.

    Rafael Leao (6/10):

    Setelah beberapa sentuhan yang kurang baik sesaat setelah masuk, penyerang AC Milan ini menemukan ketajamannya dan mencetak gol kelima.

    Roberto Martinez (8/10):

    Keputusannya untuk memasukkan Felix memberikan keseimbangan lebih bagi timnya, sementara kepercayaannya pada Ronaldo dibalas oleh sang kapten. Ia memanfaatkan kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemain utamanya setelah keunggulan sudah aman pada babak pertama.

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