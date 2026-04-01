Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs USMNT: Bruno Fernandes menjadi bintang utama sementara João Félix tampil mengesankan di tengah absennya Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes mencetak dua assist dan João Félix mencetak gol saat Portugal mengalahkan timnas AS dengan skor 2-0. Selecao mencetak gol di awal dan akhir babak pertama, serta bermain disiplin di antara kedua babak tersebut untuk meraih kemenangan dengan mudah di Atlanta. Pelatih Roberto Martinez tentu saja ingin Cristiano Ronaldo bisa diturunkan, namun ia tetap optimis karena timnya berhasil meraih kemenangan tanpa pemain andalannya.

Portugal berhasil menahan tekanan awal dari AS dengan baik, dengan barisan pertahanan yang telah dirotasi berhasil mengimbangi serangan-serangan yang bergerak lincah dari Christian Pulisic dan Malik Tillman. 

Mereka juga menjadi penggerak serangan balik. Fernandes tampil luar biasa dalam peran sebagai nomor 10, dan menggetarkan telapak tangan Matt Freese di awal pertandingan dengan tendangan sudut pada menit kedelapan. Fernandes-lah yang menciptakan gol pembuka. Dia berlari ke belakang, tetapi Chris Richards menutup sudut tembakannya. Fernandes merespons dengan tendangan tumit halus ke arah Trincao, yang mencetak gol untuk memimpin 1-0.

Gol kedua tercipta tak lama setelah jeda. Fernandes juga menjadi pusat aksi tersebut. Ia mengoper bola ke kaki Felix, yang mengontrol dan melepaskan tendangan voli dari tepi kotak penalti. Ada beberapa pertahanan yang harus dilakukan saat waktu hampir habis, tetapi Martinez cukup puas memanfaatkan pemain cadangannya. Pada menit ke-80, bahkan Sa pun mendapat istirahat. Ini bukanlah pertandingan yang membuktikan bahwa Selecao akan memenangkan Piala Dunia. Namun, ini adalah penampilan yang bagus melawan lawan yang lebih lemah. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Mercedes-Benz Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jose Sa (7/10):

    Tampil sigap dengan melakukan beberapa penyelamatan apik di babak pertama. Diganti pada menit ke-80 setelah menampilkan performa yang solid. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Penampilan yang rapi di sisi kanan. Berhasil membungkam Tillman dan menjaga pertahanan timnya. 

    Tomas Araujo (7/10):

    Berhasil mengendalikan Pulisic yang sering bergerak bebas di babak pertama, dan sepertinya sedikit mengganggu konsentrasinya. 

    Goncalo Inacio (6/10):

    Penampilan menjanjikan dari seorang bek yang berusaha membuktikan dirinya untuk masuk ke starting XI. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Terlibat dalam proses membangun serangan, namun sesekali kalah cepat dari Tim Weah.

    Lini tengah

    Vitinha (7/10):

    Mengatur serangan dari lini belakang dan sering naik ke depan. Melakukan umpan terbanyak di antara semua pemain saat berada di lapangan. 

    Samu (6/10):

    Penampilan yang disiplin di lini tengah sebelum diganti pada babak pertama. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Pemain terbaik di lapangan dengan selisih yang cukup jauh. Bisa saja mencetak gol lebih awal, menciptakan dua gol, dan mengendalikan permainan. 

    Serangan

    Trincao (7/10):

    Dia mencetak gol dengan sangat baik, meskipun dia diberi ruang yang sangat luas untuk melakukannya.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Bukan penampilannya yang paling menonjol. Selalu berlari, tapi tidak banyak mendapat peluang untuk mencetak gol. 

    Pedro Neto (5/10):

    Hampir seperti penonton saja. Kerja kerasnya tidak bisa disalahkan, tapi keterlibatannya sangat terbatas. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Antonio Silva (6/10):

    Cukup baik sebagai bek tengah, meskipun ia agak kewalahan menghadapi serangan AS yang lebih dinamis. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Mengoper bola dengan baik, dan sesekali maju ke depan. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Bekerja keras di lini belakang, berlari ke sepertiga akhir lapangan, dan melakukan segalanya di antara keduanya. Kelas sejati. 

    Francisco Conceicao (5/10):

    Hanya satu dribel yang berhasil dalam 45 menit. 

    Ruben Neves (7/10):

    Menjaga bola tetap bergerak. Dia pasti akan menjadi starter musim panas ini. 

    Joao Felix (8/10):

    Mencetak gol dengan indah dan tidak banyak yang bisa dilakukannya. 

    Ricardo Horta (7/10):

    100 persen umpannya akurat, tapi tidak pernah mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol dari sisi kiri. 

    Paulinho (6/10):

    Berusaha keras di lapangan, tetapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan. 

    Renato Veiga (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Ricardo Velho (N/A):

    Masuk sebagai pengganti dengan waktu terbatas untuk mengubah jalannya pertandingan

    Matheus Fernandes (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti dengan sisa waktu hanya lima menit. 

    Roberto Martinez (7/10):

    Menggunakan sekitar setengah dari starting XI terbaiknya, dan memanfaatkan semua pergantian pemain. Tidak benar-benar luar biasa, tapi semua pemain tetap bugar, dan ada beberapa momen bagus dalam serangan. 