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Portugal GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs Spanyol: Sudah berakhir bagi Cristiano Ronaldo! Karier CR7 di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang mendalam karena Bruno Fernandes kembali absen

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Portugal
Spain
World Cup
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Portugal vs Spain

Karier Cristiano Ronaldo di Piala Dunia berakhir dengan sangat mengecewakan setelah Portugal dikalahkan 1-0 oleh tetangga mereka, Spanyol, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Senin lalu. Penyerang legendaris itu nyaris tak terlihat sebelum gol Mikel Merino di masa tambahan waktu menentukan hasil pertandingan antara dua raksasa yang kurang memuaskan di Dallas.

Babak pertama derby Iberia berlangsung seimbang. Joao Cancelo melepaskan tendangan keras dari jarak jauh di satu sisi gawang pada menit ketujuh, dan tak lama setelah itu, Mikel Oyarzabal lolos sendirian di sisi gawang lainnya, namun tendangannya melebar.

Saat kedua tim terus saling menyerang, Ronaldo memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan rutin dari sudut, dan kiper Portugal, Diogo Costa, langsung bertindak untuk melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa atas tendangan melengkung dari Lamine Yamal dan Alex Baena.

Portugal mulai menguasai permainan menjelang akhir babak pertama. Sundulan Joao Felix ke tiang jauh menimbulkan kekacauan di kotak penalti Spanyol, namun sentuhan improvisasi Ronaldo ke arah gawang tidak cukup kuat untuk mengancam Unai Simon. Momen terbaik Seleccao datang sesaat sebelum jeda, ketika tendangan keras Nuno Mendes membentur mistar gawang.

Babak kedua sebagian besar berjalan membosankan, meskipun Costa terpaksa menepis tendangan bebas Yamal ke atas gawang dan Fernandes melepaskan tembakan yang meleset ke jaring samping di sisi lain lapangan. Namun, kemudian datanglah pukulan telak.

Pada menit ke-91, pemain pengganti Spanyol, Mikel Merino, menerima umpan cerdik dari Ferran Torres, dan ia melepaskan tendangan rendah yang sempurna melewati kiper yang sudah terperangkap, memastikan kemenangan Spanyol dan mengakhiri perjalanan Portugal serta Ronaldo. Pemain pengganti Bernardo Silva nyaris menyamakan kedudukan secara tiba-tiba pada menit terakhir tambahan waktu, namun sundulan terarahnya mendarat di bagian atas jaring.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Dallas...

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Diogo Costa (7/10):

    Melakukan dua penyelamatan gemilang pada babak pertama, melompat ke satu arah lalu ke arah lainnya. Tidak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta.

    Joao Cancelo (5/10):

    Seperti biasa, ia terus maju ke depan dan melepaskan tendangan spekulatif yang meleset tipis di atas gawang. Beruntung terhindar dari kartu kuning di babak pertama. Diganti saat pertandingan tersisa 20 menit.

    Ruben Dias (6/10):

    Kepalanya kadang-kadang seperti magnet saat melakukan sejumlah sapuan bola di udara. Melakukan blok hebat untuk menggagalkan peluang Dani Olmo. Terkejut oleh umpan Torres.

    Renato Veiga (7/10):

    Melakukan intervensi krusial untuk memotong umpan ke arah Yamal. Bertahan dengan waspada.

    Nuno Mendes (7/10):

    Melepaskan beberapa umpan panjang yang luar biasa dan sebagian besar berhasil membungkam Yamal. Hampir mencetak gol saat tendangannya membentur mistar gawang, namun terpaksa ditarik keluar karena cedera tak lama setelah babak kedua dimulai.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Lini tengah

    Joao Neves (6/10):

    Tidak ada yang istimewa, tapi ia aktif dalam tugas pertahanan dan berjuang keras.

    Vitinha (5/10):

    Tidak mampu mengatur permainan seperti yang ia lakukan di level klub dan tidak menciptakan peluang berarti sebelum diganti.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Lagi-lagi ia tidak benar-benar mampu meninggalkan jejak yang berarti dalam pertandingan ini, meskipun telah bekerja keras.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Serangan

    Pedro Neto (5/10):

    Beberapa serangan ke depan yang menjanjikan dan cepat, namun sangat kurang dalam hal penyelesaian akhir.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Satu tendangan kerasnya melebar, namun sebagian besar hanya mengandalkan peluang sisa dan terlihat frustrasi. Ini pasti akhir dari kariernya di Piala Dunia.

    Joao Felix (6/10):

    Sering terlihat sebagai penyerang paling menonjol Portugal dengan sentuhan-sentuhan yang bagus, namun performanya sedikit meredup dan akhirnya ditarik keluar.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nelson Semedo (6/10):

    Menggantikan Mendes dan harus menghadapi Yamal. Namun, penampilannya tidak terlalu buruk.

    Diogo Dalot (5/10):

    Gagal memanfaatkan satu peluang serangan yang cukup bagus karena sentuhan yang buruk.

    Rafael Leao (6/10):

    Memanfaatkan kecepatannya dengan baik dalam beberapa serangan yang agresif.

    Francisco Conceicao (N/A):

    Tidak mampu masuk ke dalam alur permainan.

    Bernardo Silva (N/A):

    Segera mendapat kartu kuning akibat pelanggaran terlambat yang tidak perlu. Hampir saja menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.

    Roberto Martinez (3/10):

    Sebuah akhir yang sangat mengecewakan bagi kampanye Piala Dunia yang tak pernah benar-benar berjalan lancar, serta penampilan lain yang menunjukkan perlunya perombakan lini serang. Dilaporkan bahwa ia akan mengundurkan diri, dan ia meninggalkan warisan yang aneh.

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