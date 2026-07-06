Penilaian pemain Portugal vs Spanyol: Sudah berakhir bagi Cristiano Ronaldo! Karier CR7 di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan yang mendalam karena Bruno Fernandes kembali absen

Babak pertama derby Iberia berlangsung seimbang. Joao Cancelo melepaskan tendangan keras dari jarak jauh di satu sisi gawang pada menit ketujuh, dan tak lama setelah itu, Mikel Oyarzabal lolos sendirian di sisi gawang lainnya, namun tendangannya melebar.

Saat kedua tim terus saling menyerang, Ronaldo memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan rutin dari sudut, dan kiper Portugal, Diogo Costa, langsung bertindak untuk melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa atas tendangan melengkung dari Lamine Yamal dan Alex Baena.

Portugal mulai menguasai permainan menjelang akhir babak pertama. Sundulan Joao Felix ke tiang jauh menimbulkan kekacauan di kotak penalti Spanyol, namun sentuhan improvisasi Ronaldo ke arah gawang tidak cukup kuat untuk mengancam Unai Simon. Momen terbaik Seleccao datang sesaat sebelum jeda, ketika tendangan keras Nuno Mendes membentur mistar gawang.

Babak kedua sebagian besar berjalan membosankan, meskipun Costa terpaksa menepis tendangan bebas Yamal ke atas gawang dan Fernandes melepaskan tembakan yang meleset ke jaring samping di sisi lain lapangan. Namun, kemudian datanglah pukulan telak.

Pada menit ke-91, pemain pengganti Spanyol, Mikel Merino, menerima umpan cerdik dari Ferran Torres, dan ia melepaskan tendangan rendah yang sempurna melewati kiper yang sudah terperangkap, memastikan kemenangan Spanyol dan mengakhiri perjalanan Portugal serta Ronaldo. Pemain pengganti Bernardo Silva nyaris menyamakan kedudukan secara tiba-tiba pada menit terakhir tambahan waktu, namun sundulan terarahnya mendarat di bagian atas jaring.

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