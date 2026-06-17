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Ronaldo Bernardo Portugal DR CongoGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs Republik Demokratik Kongo: Gianni Infantino sebaiknya tidak repot-repot! Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan FIFA dengan penampilan yang kurang meyakinkan di Piala Dunia, sementara Bernardo Silva tampil sangat buruk dalam hasil imbang yang mengecewakan

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Portugal
C. Ronaldo
World Cup
Portugal vs DR Congo
FEATURES

Portugal harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan tim underdog DR Kongo dalam laga pertama fase grup Piala Dunia mereka, di mana gol Yoane Wissa membalas gol pembuka yang dicetak oleh João Neves. Cristiano Ronaldo tampak frustrasi di lini depan, sementara Bernardo Silva juga mengalami sore yang tak ingin diingat, karena tim asuhan Roberto Martinez gagal memenuhi ekspektasi sebagai salah satu favorit pra-turnamen.

Portugal memimpin hanya dalam waktu enam menit, saat Pedro Neto melepaskan umpan silang yang sangat akurat untuk menjangkau pergerakan Neves, yang kemudian melepaskan sundulan brilian ke sudut jauh—gol internasional keempatnya. Republik Demokratik Kongo terkejut, tetapi alih-alih memanfaatkan momentum, Portugal justru tampak menurunkan intensitas permainan dan memperlakukan laga ini seperti pertandingan latihan, saling mengoper bola tanpa arah selama periode yang cukup lama.

Mereka hanya menciptakan beberapa peluang setengah matang, sementara DR Kongo menunjukkan potensi dalam serangan balik, dengan Wissa berusaha sekuat tenaga untuk mengacaukan pertahanan Portugal. Wissa dan DR Kongo akhirnya mendapat imbalan yang pantas atas usaha mereka pada masa tambahan waktu babak pertama, saat pemain Newcastle itu menyelinap tanpa pengawalan dan menyundul masuk umpan silang menggoda dari Arthur Masuaku.

Portugal mengira mereka telah merebut kembali keunggulan di awal babak kedua, namun tendangan akrobatik dari Joao Cancelo dengan tepat dianulir karena offside. Cedric Bakambu kemudian bergerak ke sisi lain lapangan dan membentur tiang gawang untuk DR Kongo setelah mengungguli Bruno Fernandes dalam momen lain yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Roberto Martinez.

Pemain pengganti Francisco Conceicao akhirnya menjadi bintang paling bersinar bagi Portugal, dan berhasil melewati pertahanan DR Kongo hingga garis akhir lapangan serta memberikan umpan kepada Ronaldo dalam beberapa kesempatan, namun striker berusia 41 tahun itu gagal memanfaatkan peluangnya. Portugal terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi, namun tak mampu mencetak gol kedua sementara DR Kongo berhasil mengamankan satu poin dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka sejak 1974.

GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Portugal di Houston...

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Diogo Costa (5/10):

    Tampak gugup dengan tendangannya yang tidak konsisten, dan seharusnya setidaknya mencoba keluar untuk menghalau umpan silang tinggi Masuaku yang berujung pada gol Kongo DR.

    Joao Cancelo (6/10):

    Cukup solid dalam bertahan serta rajin dan rapi saat menyerang, meski tidak cukup menembus pertahanan lawan di sisi kanan. Gol spektakulernya melalui tendangan salto dianulir karena offside yang jelas.

    Tomas Araujo (5/10):

    Penampilannya secara umum meyakinkan, namun dirusak oleh kurangnya kewaspadaan yang tak termaafkan saat Wissa mencetak gol penyama kedudukan. Terlalu fokus pada bola sehingga tidak menyadari bahwa DR Kongo memiliki jumlah pemain lebih banyak di tiang belakang.

    Renato Veiga (6/10):

    Memastikan bahwa absennya Dias yang cedera tidak terlalu terasa berkat fisiknya yang kuat dan pembacaan permainan yang cermat. Juga memberikan beberapa umpan indah ke belakang yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik.

    Nuno Mendes (5/10):

    Selalu menjadi ancaman dengan pergerakannya di sayap, namun umpan terakhirnya terlalu sering mengecewakan. Ia juga kalah dalam sebagian besar duel di lapangan.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Vitinha (6/10):

    Mempertahankan ritme permainan Portugal dengan gaya khasnya melalui umpan-umpan yang nyaris tanpa cela. Namun, ia belum tampil sebaik biasanya dalam hal menembus lini pertahanan lawan, dan lebih memilih untuk tetap berada di sekitar garis tengah lapangan.

    Joao Neves (7/10):

    Sekali lagi menunjukkan keahliannya dalam duel udara yang sering diremehkan melalui sundulan yang dieksekusi dengan sempurna untuk membawa Portugal unggul 1-0. Menjelajahi setiap sudut lapangan dan selalu terlihat sebagai pemain yang paling mungkin menciptakan peluang.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Penampilan yang kurang menonjol dari kapten Manchester United ini. Selalu berusaha menguasai bola, tetapi kurang menunjukkan kreativitasnya yang biasa di sepertiga akhir lapangan.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Serangan

    Bernardo Silva (3/10):

    Gagal total membuktikan bahwa kepindahannya secara gratis ke Real Madrid—yang mengejutkan banyak pihak—layak dilakukan, setelah ditempatkan di sayap kanan. Hampir tidak berkontribusi sama sekali sebelum ditarik keluar pada babak pertama.

    Cristiano Ronaldo (3/10):

    FIFA tidak perlu repot-repot memicu reaksi negatif dengan menangguhkan skorsing Ronaldo dari kualifikasi agar ia bisa tampil di putaran pertama pertandingan. Ia hanya berada di pinggir lapangan selama 99 persen pertandingan, dan menyia-nyiakan dua peluang terbaik Portugal. Ia kini telah melewati sembilan pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol.

    Pedro Neto (6/10):

    Memberikan umpan matang yang luar biasa kepada Neves untuk memecah kebuntuan, tetapi selain itu tidak efektif. Harus lebih sering menekan bek lawan agar tetap menjadi pemain inti.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Francisco Conceicao (7/10):

    Masuk menggantikan Silva pada babak kedua. Menunjukkan kemampuannya untuk menjadi pemain inti melalui penampilan yang dinamis, di mana ia menambah kecepatan dan kecerdikan dalam permainan Portugal.

    Raphael Leao (5/10):

    Masuk menggantikan Neto pada menit ke-71. Belum cukup menonjol untuk menunjukkan kehadirannya atau memberikan lebar lapangan yang memadai bagi Portugal.

    Nelson Semedo (5/10):

    Bermain selama 20 menit terakhir setelah menggantikan Mendes, namun tidak memberikan ancaman yang sama di lini belakang.

    Goncalo Ramos (N/A):

    Masuk menggantikan Vitinha pada menit ke-83.

    Roberto Martinez (3/10):

    Formasi taktis yang mudah ditebak justru menjadi bumerang, ditambah dengan keyakinannya yang buta terhadap Ronaldo yang sudah melewati masa jayanya. Ia akan berada di bawah tekanan besar jika Portugal tidak mampu bangkit saat menghadapi Uzbekistan pada pertandingan kedua.

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