Portugal membuka skor hanya dalam waktu enam menit, saat Pedro Neto melepaskan umpan silang yang sangat akurat untuk menjangkau pergerakan Neves, yang kemudian melepaskan sundulan brilian ke sudut jauh—gol internasional keempatnya. Republik Demokratik Kongo terkejut, tetapi alih-alih memanfaatkan momentum, Portugal justru tampak menurunkan intensitas permainan dan memperlakukan laga ini seperti pertandingan latihan, saling mengoper bola tanpa arah yang jelas dalam waktu yang cukup lama.

Mereka hanya menciptakan beberapa peluang setengah matang, sementara DR Kongo menunjukkan potensi dalam serangan balik, dengan Wissa berusaha sekuat tenaga untuk mengacaukan pertahanan Portugal. Wissa dan DR Kongo akhirnya mendapat imbalan yang pantas atas usaha mereka pada masa tambahan waktu babak pertama, saat pemain Newcastle itu menyelinap tanpa kawalan dan menyundul masuk umpan silang menggoda dari Arthur Masuaku.

Portugal mengira mereka telah merebut kembali keunggulan di awal babak kedua, namun tendangan akrobatik dari Joao Cancelo dengan tepat dianulir karena offside. Cedric Bakambu kemudian bergerak ke sisi lain lapangan dan membentur tiang gawang untuk DR Kongo setelah mengungguli Bruno Fernandes dalam momen lain yang mengkhawatirkan bagi tim asuhan Roberto Martinez.

Pemain pengganti Francisco Conceicao akhirnya menjadi pemain paling menonjol bagi Portugal, dan berhasil melewati pertahanan DR Kongo hingga garis akhir lapangan serta memberikan umpan kepada Ronaldo dalam beberapa kesempatan, namun striker berusia 41 tahun itu gagal memanfaatkan peluangnya. Portugal terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi, namun tak mampu mencetak gol kedua sementara DR Kongo berhasil mengamankan satu poin dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka sejak 1974.

GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain Portugal di Houston...