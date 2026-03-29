Penilaian pemain Portugal vs. Meksiko: Tanpa Ronaldo, tak ada keseruan saat Selecao harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan akibat cedera sang bintang

Player ratings
Portugal
Mexico vs Portugal
Mexico
Friendlies

Portugal tampil kokoh di lini pertahanan namun kurang tajam dalam serangan, dan terpaksa puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Meksiko yang tampil dengan susunan pemain yang sangat berbeda, sementara Cristiano Ronaldo absen karena cedera. Pasukan Roberto Martinez menguasai bola sebagian besar waktu, namun tak banyak yang bisa mereka tunjukkan. Kedua tim hanya melepaskan total tiga tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit yang tak berkesan.

Goncalo Ramos nyaris mencetak gol di awal pertandingan, saat ia mengarahkan umpan Bruno Fernandes ke arah gawang—namun tendangannya membentur tiang gawang. Tak lama setelah itu, ia gagal menyambut bola sama sekali saat menerima umpan tarik. Di sisi lain, Meksiko nyaris tak menciptakan ancaman berarti. Raul Jimenez berlari di ruang kosong dan mendapat beberapa peluang setengah matang ke gawang—namun tak pernah mendapat kesempatan jelas untuk mencetak gol. 

Fernandes nyaris mencetak gol di awal babak kedua, namun tendangannya melebar dari tepi kotak penalti. Meksiko pun mendapat peluang, namun tendangan Roberto Alvarado meleset dari tiang gawang. El Tri menunjukkan kualitas serangan yang lebih baik seiring berjalannya pertandingan. Pemain muda Armando Gonzalez tampil berbahaya dari bangku cadangan, dan gagal memanfaatkan peluang terbaik tuan rumah malam itu saat sundulannya melebar dari tiang gawang dari jarak tiga yard. 

Selecao menunjukkan perlawanan di akhir pertandingan, tetapi tim yang banyak berubah ini tak pernah benar-benar mampu menciptakan peluang yang cukup mengancam gawang Meksiko. Pada akhirnya, ini adalah hasil imbang yang memuaskan bagi tim yang tak berfungsi sama tanpa pemain andalannya. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Azteca...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Rui Silva (6/10):

    Jarang diuji di babak pertama. Di babak kedua pun, dia tidak banyak berbuat apa-apa. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Mengontrol bola dengan baik, melakukan beberapa intervensi defensif. Namun, tidak berhasil melakukan satu pun umpan silang. 

    Antonio Silva (5/10):

    Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengoper bola ke samping. Hari yang sangat tenang baginya. 

    Renato Veiga (7/10):

    Melakukan satu tekel penting untuk mencegah gol yang pasti. Penampilan yang tenang di lini belakang dari pemain muda ini. 

    Nuno Mendes (7/10):

    Tidak banyak mendapat kesempatan untuk melakukan serangan khasnya ke depan, tetapi ia menangani tugas-tugas pertahanan dengan baik. 

    Lini tengah

    Ruben Neves (7/10):

    Penampilan yang rapi selama 45 menit di lini tengah. Masih sangat penting bagi tim ini. 

    Samu (7/10):

    Tampil mengesankan setelah dimasukkan ke dalam tim. Seharusnya bisa lebih sering mengoper bola ke depan, tapi tidak pernah kehilangan bola. 

    Bruno Fernandes (8/10):

    Menciptakan peluang demi peluang, berkolaborasi dengan baik bersama rekan-rekannya. Diganti 10 menit sebelum pertandingan berakhir, mungkin bertanya-tanya apa lagi yang bisa dilakukannya. 

    Serangan

    Francisco Conceicao (6/10):

    Selalu berusaha mengalahkan lawannya dan bekerja keras. Kurang akurat dalam umpan terakhirnya. 

    Goncalo Ramos (5/10):

    Awalnya membentur tiang gawang, dan kemudian gagal memanfaatkan peluang dari jarak 5 yard. Penampilan yang mengecewakan dari pemain PSG ini. 

    Joao Felix (6/10):

    Beberapa momen cemerlang dan sentuhan yang bagus, tetapi tidak pernah memberikan kualitas yang diperlukan untuk membuka permainan. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Joao Cancelo (6/10):

    Melakukan beberapa umpan bagus, menjalankan tugasnya dengan baik di lini belakang, dan terlihat nyaman saat menguasai bola. 

    Diogo Dalot (6/10):

    Penampilan yang bagus di sisi kanan. Persaingan antara dia dan Nunes untuk posisi itu akan menarik. 

    Vitinha (6/10):

    Menunjukkan kreativitas yang lebih baik di lini tengah. 

    Joao Neves (5/10):

    Hanya sedikit umpan yang sampai ke sepertiga akhir lapangan, yang tentu tidak akan membuat manajernya senang. 

    Pedro Neto (5/10):

    Hampir saja diusir dari lapangan segera setelah menarik lawan di sekitar kepala. Tidak menebusnya dengan permainan yang positif. 

    Goncalo Guedes (5/10):

    Jarang menyentuh bola

    Tomas Araujo (7/10):

    Posisi yang baik dan rapi di lini belakang. Berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak. 

    Paulinho (7/10):

    Mendapat sambutan hangat dari para penggemar Meksiko mengingat ia bermain untuk klub Toluca. Menunjukkan beberapa gerakan dan trik. 

    Trincao (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Roberto Martinez (5/10):

    Pertandingan yang mengecewakan. Pasti puas dengan upaya pertahanan timnya, tapi kesal karena timnya tidak bisa menciptakan banyak peluang saat Ronaldo absen.  

