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Portugal RatingsGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs Kroasia: Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia, namun pemain pengganti andalan Gonçalo Ramos mencuri perhatian dan membuka jalan menuju laga melawan Spanyol

Player ratings
C. Ronaldo
G. Ramos
Portugal
Croatia
FEATURES
Portugal vs Croatia
World Cup

Gonacalo Ramos mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu setelah pertandingan yang penuh kekacauan antara Portugal dan Kroasia, di mana tim asuhan Roberto Martinez berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Kroasia mencetak gol lebih dulu, namun Portugal berhasil membalikkan keadaan. Ronaldo mencetak satu gol dari titik penalti dan digantikan oleh Ramos, yang menjadi penentu momen paling krusial dalam pertandingan tersebut.

Babak pertama dipenuhi ide-ide bagus, namun kurang dalam hal kualitas. Ronaldo memiliki beberapa peluang setengah matang. João Cancelo mengirimkan beberapa umpan berbahaya dari sisi kiri. Namun, tak satu pun tim benar-benar mendekati gawang lawan.

Lalu, pertandingan menjadi semakin seru. Kroasia, mungkin mencium peluang untuk memenangkan pertandingan ini, tampil lebih agresif dalam serangan balik. Peluang-peluang berdatangan dengan cepat dan bertubi-tubi. Diogo Costa menggagalkan upaya pertama Mateo Kovacic. Namun, ia tak bisa berbuat banyak saat Ivan Perisic mencetak gol hanya dua menit kemudian; bek sayap veteran itu melepaskan tendangan keras yang membawa Kroasia memimpin 1-0.

Skor sebenarnya bisa saja menjadi 2-0. Dua upaya Kovacic berhasil digagalkan dengan cerdik oleh Costa. Portugal pun perlahan bangkit kembali. Ronaldo menyamakan kedudukan dari titik penalti setelah Renato Veiga dijatuhkan di kotak penalti. Mereka terus menekan seiring berjalannya pertandingan. Ramos, yang masuk menggantikan Ronaldo, akhirnya menjadi penentu kemenangan. Leao, yang sebelumnya beberapa kali melepaskan umpan silang terlalu keras, akhirnya berhasil mengirimkan umpan yang tepat, melesatkan bola ke tiang jauh. Ramos pun melompat di antara dua bek dan menyundul bola melewati kiper yang tak berdaya.

Lalu muncullah drama. Kroasia mengira mereka telah menyamakan kedudukan di menit-menit akhir tambahan waktu babak kedua, tetapi pemeriksaan VAR yang cukup lama memutuskan bahwa Mario Pasalic berada dalam posisi offside saat ia mengoper bola ke Josko Gvardiol untuk mencetak gol.

Dengan perasaan campur aduk, ada konsekuensi di sini. Luka Modric, yang kini berusia 40 tahun namun tetap berkelas seperti biasa, kemungkinan besar telah memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya. Ini adalah cara yang tidak mulus untuk mengakhiri segalanya.

Pertandingan ini melelahkan, menguras tenaga, dan entah bagaimana, tim terbaiklah yang menang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Stadion Toronto...

  • Nuno MendesGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Diogo Costa (7/10):

    Melakukan penyelamatan krusial di awal babak kedua. Tidak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta. Melakukan beberapa penyelamatan penting lainnya.

    Joao Cancelo (6/10):

    Seharusnya bisa lebih ketat mengawal Perisic saat gol tercipta.

    Ruben Dias (5/10):

    Mengalami pertandingan yang sulit. Mendapat kartu kuning di awal pertandingan dan terlihat cukup goyah di lini belakang.

    Renato Veiga (7/10):

    Melakukan beberapa sapuan dan sundulan penyelamatan di detik-detik terakhir yang sangat bagus. Beberapa kali menyelamatkan Dias.

    Nuno Mendes (7/10):

    Menciptakan tiga peluang, menguasai sisi lapangan, dan menjaga perputaran bola tetap lancar.

    • Iklan
  • Bruno FernandesGetty

    Lini tengah

    Joao Neves (7/10):

    Penampilan yang aktif di lini tengah. Selalu siap berlari, dan juga melakukan beberapa tekel penting.

    Vitinha (6/10):

    Sejujurnya, penampilannya agak mengecewakan. Sering menguasai bola, tetapi tidak pernah memberikan dorongan serangan yang berarti.

    Bruno Fernandes (4/10):

    Pertandingan terburuknya di turnamen ini. Tidak menciptakan satu pun peluang dan gagal terlibat dalam permainan.

  • Cristiano RonaldoGetty

    Serangan

    Rafa Leao (6/10):

    Selalu aktif di sisi kiri. Penuh energi dan selalu berani menghadapi lawannya - namun kurang berkontribusi dalam hal hasil akhir.

    Cristiano Ronaldo (6/10):

    Tidak bermain terlalu baik, mencetak gol indah yang dianulir karena offside, mengeksekusi penalti dengan baik, lalu diganti. Pertandingan yang benar-benar aneh.

    Pedro Neto (5/10):

    Banyak berlari, tetapi tidak pernah menunjukkan kualitas yang nyata. Diganti setelah satu jam yang mengecewakan.

  • Roberto Martinez Getty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nelson Semedo (6/10):

    Penampilan yang cukup baik sebagai bek kanan setelah masuk dari bangku cadangan. Tidak banyak yang harus dilakukannya.

    Bernardo Silva (6/10):

    Jarang menyentuh bola, tetapi membuat lini tengah Kroasia tetap waspada dengan banyak berlari

    Francesco Conceicao (5/10):

    Tidak memberikan dampak yang berarti setelah masuk sebagai pemain pengganti.

    Gonçalo Ramos (10/10):

    Pencetak gol penentu kemenangan. Menggantikan sang legenda di lapangan dan mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan.

    Ruben Neves (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan kontribusi.

    Roberto Martinez (7/10):

    Mengambil keputusan berani untuk mengganti Ronaldo, dan itu membuahkan hasil. Entah bagaimana, tim ini berhasil lolos ke babak 16 besar.

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