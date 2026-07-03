Babak pertama dipenuhi ide-ide bagus, namun kurang dalam hal kualitas. Ronaldo memiliki beberapa peluang setengah matang. João Cancelo mengirimkan beberapa umpan berbahaya dari sisi kiri. Namun, tak satu pun tim benar-benar mendekati gawang lawan.

Lalu, pertandingan menjadi semakin seru. Kroasia, mungkin mencium peluang untuk memenangkan pertandingan ini, tampil lebih agresif dalam serangan balik. Peluang-peluang berdatangan dengan cepat dan bertubi-tubi. Diogo Costa menggagalkan upaya pertama Mateo Kovacic. Namun, ia tak bisa berbuat banyak saat Ivan Perisic mencetak gol hanya dua menit kemudian; bek sayap veteran itu melepaskan tendangan keras yang membawa Kroasia memimpin 1-0.

Skor sebenarnya bisa saja menjadi 2-0. Dua upaya Kovacic berhasil digagalkan dengan cerdik oleh Costa. Portugal pun perlahan bangkit kembali. Ronaldo menyamakan kedudukan dari titik penalti setelah Renato Veiga dijatuhkan di kotak penalti. Mereka terus menekan seiring berjalannya pertandingan. Ramos, yang masuk menggantikan Ronaldo, akhirnya menjadi penentu kemenangan. Leao, yang sebelumnya beberapa kali melepaskan umpan silang terlalu keras, akhirnya berhasil mengirimkan umpan yang tepat, melesatkan bola ke tiang jauh. Ramos pun melompat di antara dua bek dan menyundul bola melewati kiper yang tak berdaya.

Lalu muncullah drama. Kroasia mengira mereka telah menyamakan kedudukan di menit-menit akhir tambahan waktu babak kedua, tetapi pemeriksaan VAR yang cukup lama memutuskan bahwa Mario Pasalic berada dalam posisi offside saat ia mengoper bola ke Josko Gvardiol untuk mencetak gol.

Dengan perasaan campur aduk, ada konsekuensi di sini. Luka Modric, yang kini berusia 40 tahun namun tetap berkelas seperti biasa, kemungkinan besar telah memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya. Ini adalah cara yang tidak mulus untuk mengakhiri segalanya.

Pertandingan ini melelahkan, menguras tenaga, dan entah bagaimana, tim terbaiklah yang menang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Portugal di Stadion Toronto...