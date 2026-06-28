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FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

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Penilaian pemain Portugal vs Kolombia: Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang tampil lesu beruntung bisa pulang dari Miami dengan hasil imbang setelah dihujani serangan di babak kedua

Player ratings
FEATURES
Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
World Cup
C. Ronaldo
J. Rodriguez

Portugal membantu Kolombia mencatat sejarah, namun bukan jenis sejarah yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam salah satu pertandingan termahal di babak penyisihan grup yang digelar di Miami Stadium yang panas terik, Los Cafeteros mencatatkan hasil imbang 0-0 pertama dalam sejarah 100 tahun mereka di Piala Dunia — dan Portugal patut disalahkan karena menyia-nyiakan beberapa peluang emas melawan lawan asal Amerika Selatan tersebut.

Tiket termurah di Miami Stadium dilaporkan berharga sekitar $2.600 di pasar sekunder, menjadikannya salah satu pertandingan termahal di babak penyisihan grup. Para pendukung Portugal kemungkinan besar ingin uang mereka dikembalikan.

Meskipun diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan lainnya, A Seleção tidak pernah benar-benar tampil maksimal dalam serangan dan, akibatnya, menyerahkan harapan tipis mereka untuk memenangkan Grup K kepada Kolombia. Sebenarnya, ini adalah pertandingan yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Portugal.

Babak pertama berlangsung cukup seimbang, meskipun Kolombia unggul dalam penguasaan bola dengan perbandingan 55-45. Pada menit ke-39, Fernandes memiliki peluang terbaik Portugal di babak pertama, melepaskan tembakan dari jarak dekat yang berhasil diselamatkan oleh Camilo Vargas. Di awal babak kedua, Kolombia nyaris memberikan gol pembuka kepada Portugal setelah kesalahan umpan yang fatal menciptakan peluang dua lawan satu antara João Félix dan Ronaldo melawan Jhon Lucumí, dengan Vargas sudah siap di gawang. Namun, Ronaldo salah mengukur waktu larinya dan dinyatakan offside.

Sejak saat itu, permainan menjadi dominasi penuh Kolombia, yang mendapat dukungan besar dari penonton di stadion. Los Cafeteros melepaskan 11 tembakan di babak kedua, termasuk tiga yang mengarah ke gawang, dan nyaris mencetak gol pembuka ketika James Rodríguez melepaskan tendangan jarak jauh ke arah gawang yang kosong, namun bola memantul dari seorang bek Portugal.

Kemudian, pada masa tambahan waktu, Davinson Sánchez tampaknya telah memastikan kemenangan, dengan sundulan yang melewati Diogo Costa—yang tampil luar biasa malam itu dengan enam penyelamatan. Sánchez berlari ke arah tribun untuk merayakan bersama para pendukung Kolombia, namun wasit menyatakan gol tersebut offside. VAR meninjau ulang, dan gol Sánchez dibatalkan dengan selisih yang sangat tipis.

Akibatnya, Roberto Martínez dan timnya berhasil membawa pulang satu poin dari Florida Selatan serta finis di posisi kedua grup. Namun, manajer Portugal itu akan dihadapkan pada banyak pertanyaan setelah penampilan yang ditandai dengan pemborosan peluang di lini serang, kelemahan di lini pertahanan, dan keberuntungan yang menyelamatkan mereka.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Diogo Costa (9/10):

    Tanpa diragukan lagi, dia adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini, melakukan penyelamatan krusial demi penyelamatan krusial. Jangan salah, tanpa pemain berusia 26 tahun ini, Portugal pasti sudah kalah dan mungkin saja memiliki poin yang sama dengan DR Kongo di Grup K.

    Joao Cancelo (6/10):

    Penampilannya cukup biasa-biasa saja sebelum secara mengejutkan ditarik keluar pada babak pertama. Aktif di sisi kanan lapangan, akurat dalam mengoper bola, namun kurang tajam.

    Ruben Dias (7/10):

    Gerakannya sedikit lambat sepanjang sebagian besar pertandingan, tetapi berhasil melakukan sundulan hebat untuk memblokir peluang Luis Suarez dari jarak dekat pada menit ke-90.

    Renato Veiga (8/10):

    Penampilannya luar biasa sepanjang malam, dan menjadi salah satu faktor utama mengapa Portugal mampu menahan serangan Kolombia yang sangat agresif.

    Nuno Mendes (7/10):

    Lebih menonjol dalam serangan, dengan enam umpan ke sepertiga akhir lapangan, namun juga melakukan empat kali pengambilan bola.

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  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Lini tengah

    Ruben Neves (6/10):

    Anehnya, ia diturunkan sebagai starter menggantikan Joao Neves, yang segera diperbaiki oleh Roberto Martinez pada babak kedua. Ia banyak menyentuh bola dan aktif di seluruh lapangan, namun akurasi umpannya tidak sebaik yang diharapkan dan gagal memberikan umpan yang memadai kepada Fernandes maupun Ronaldo.

    Vitinha (8/10):

    Luar biasa dalam hal operan, berhasil 54 dari 54 operan, yang merupakan salah satu jumlah operan terbanyak dalam pertandingan ini. Menciptakan peluang emas dan menjelajahi setiap sudut lapangan.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Cukup tenang selama sekitar 70 menit, sebelum menunjukkan kehadirannya di 20 menit terakhir pertandingan. Akurat dalam mengoper bola dan berhasil dalam lima dari lima operan jarak jauh, tetapi kesulitan di sepertiga akhir lapangan. Ia melewatkan peluang besar dan berpotensi mencetak dua gol di babak pertama. Ia pasti akan menyesali peluang-peluang yang terlewatkan itu. Ia menebusnya dengan berkontribusi pada upaya pertahanan Portugal di akhir pertandingan.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Joao Felix (6/10):

    Menciptakan peluang yang bisa dibilang terbesar malam itu, namun Ronaldo salah mengukur waktu larinya dan dinyatakan offside. Selain itu, Felix menunjukkan inisiatif untuk ikut bertahan dengan tiga kontribusi defensif, namun kecepatannya yang terbatas mengurangi efektivitasnya saat bermain di sayap.

    Pedro Neto (6/10):

    Memiliki masalah yang berlawanan dengan Felix karena Neto memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi gagal bermain langsung saat menerima bola.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Di masa jayanya, Ronaldo kemungkinan besar akan mendominasi pertandingan ini karena barisan pertahanan Kolombia yang rapat akan memberikan banyak ruang bagi ikon Portugal ini untuk menerobos. Sayangnya, Ronaldo kini berusia 41 tahun dan tidak lagi memiliki stamina seperti dulu. Hal itu terlihat jelas. Dampak Ronaldo sangat terbatas dalam membantu timnya membangun serangan. Yang lebih parah lagi, Ronaldo memiliki tiga atau empat peluang, dua di antaranya seharusnya berbuah gol. Bukan malamnya.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Diogo Dalot (7/10):

    Menampilkan permainan yang solid selama 45 menit baik dalam menyerang maupun bertahan.

    Joao Neves (5/10):

    Martinez dikritik di media sosial karena tidak memasukkan pemain PSG itu ke dalam starting XI, tetapi mungkin keputusannya tepat. Dia banyak berlari, tetapi tidak banyak berkontribusi terhadap jalannya pertandingan.

    Samu (6/10):

    Dimasukkan untuk menyegarkan tim dan tidak mengecewakan.

    Rafael Leao (7/10):

    Penampilan pemain AC Milan ini dalam waktu hanya 20 menit mungkin telah membuat Martinez mempertimbangkan kembali susunan starting XI-nya. Ia mencatatkan dribel terbanyak dalam pertandingan ini dengan tiga kali dan selalu tajam setiap kali menyentuh bola.

    Matheus Nunes (NA):

    Masuk pada menit ke-90

    Roberto Martinez (5/10):

    Membuat beberapa pilihan susunan pemain yang membingungkan dan, kecuali dalam satu pertandingan, masih belum menemukan posisi yang tepat untuk pemain andalannya, Ronaldo. Skuad Portugal saat ini kurang memiliki serangan yang langsung, dan manajer harus menyusun tim dengan lebih baik untuk memaksimalkan potensi kelompok ini. Ia sangat perlu mencontoh strategi Lionel Scaloni di tim Argentina.