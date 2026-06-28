Penilaian pemain Portugal vs Kolombia: Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang tampil lesu beruntung bisa pulang dari Miami dengan hasil imbang setelah dihujani serangan di babak kedua

Tiket termurah di Miami Stadium dilaporkan berharga sekitar $2.600 di pasar sekunder, menjadikannya salah satu pertandingan termahal di babak penyisihan grup. Para pendukung Portugal kemungkinan besar ingin uang mereka dikembalikan.

Meskipun diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto, dan lainnya, A Seleção tidak pernah benar-benar tampil maksimal dalam serangan dan, akibatnya, menyerahkan harapan tipis mereka untuk memenangkan Grup K kepada Kolombia. Sebenarnya, ini adalah pertandingan yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh Portugal.

Babak pertama berlangsung cukup seimbang, meskipun Kolombia unggul dalam penguasaan bola dengan perbandingan 55-45. Pada menit ke-39, Fernandes memiliki peluang terbaik Portugal di babak pertama, melepaskan tembakan dari jarak dekat yang berhasil diselamatkan oleh Camilo Vargas. Di awal babak kedua, Kolombia nyaris memberikan gol pembuka kepada Portugal setelah kesalahan umpan yang fatal menciptakan peluang dua lawan satu antara João Félix dan Ronaldo melawan Jhon Lucumí, dengan Vargas sudah siap di gawang. Namun, Ronaldo salah mengukur waktu larinya dan dinyatakan offside.

Sejak saat itu, permainan menjadi dominasi penuh Kolombia, yang mendapat dukungan besar dari penonton di stadion. Los Cafeteros melepaskan 11 tembakan di babak kedua, termasuk tiga yang mengarah ke gawang, dan nyaris mencetak gol pembuka ketika James Rodríguez melepaskan tendangan jarak jauh ke arah gawang yang kosong, namun bola memantul dari seorang bek Portugal.

Kemudian, pada masa tambahan waktu, Davinson Sánchez tampaknya telah memastikan kemenangan, dengan sundulan yang melewati Diogo Costa—yang tampil luar biasa malam itu dengan enam penyelamatan. Sánchez berlari ke arah tribun untuk merayakan bersama para pendukung Kolombia, namun wasit menyatakan gol tersebut offside. VAR meninjau ulang, dan gol Sánchez dibatalkan dengan selisih yang sangat tipis.

Akibatnya, Roberto Martínez dan timnya berhasil membawa pulang satu poin dari Florida Selatan serta finis di posisi kedua grup. Namun, manajer Portugal itu akan dihadapkan pada banyak pertanyaan setelah penampilan yang ditandai dengan pemborosan peluang di lini serang, kelemahan di lini pertahanan, dan keberuntungan yang menyelamatkan mereka.