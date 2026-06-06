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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Portugal vs Chili: Maaf, Cristiano - Bruno lah bintang utama Selecao! Fernandes memastikan kemenangan dalam laga persahabatan setelah Rafael Leao yang ceroboh mendapat kartu merah dan Goncalo Guedes mencuri perhatian dari Ronaldo yang tampil pasif

Player ratings
Portugal
B. Fernandes
C. Ronaldo
R. Leao
World Cup
FEATURES
Portugal vs Chile

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, membuktikan mengapa ia menjadi pemain terpenting Portugal menjelang Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara dengan tampil gemilang dalam kemenangan 2-1 pada laga persahabatan melawan Chili di Lisbon, Sabtu malam, yang diwarnai kartu merah yang tidak perlu bagi sayap Rafael Leao serta penampilan kapten Selecao, Cristiano Ronaldo, yang sangat mengecewakan.

Leao memasuki pertandingan ini setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan bersama AC Milan, di mana ia kesulitan menemukan performa dan kebugarannya, namun ia bisa dibilang menjadi penyerang paling berbahaya bagi timnya selama 45 menit pertama. Namun, pada masa tambahan waktu di akhir babak pertama yang berakhir tanpa gol, Leao tanpa alasan terlibat dalam keributan di dekat garis tepi lapangan kanan dan langsung mendapat kartu merah karena menyerang Ivan Ramon, yang juga dikeluarkan dari lapangan karena perannya dalam insiden tersebut.

Pelatih Portugal, Roberto Martinez, melakukan sejumlah pergantian pemain di jeda babak pertama, dan dua di antaranya bekerja sama untuk memecah kebuntuan. Ruben Neves memberikan umpan terobosan yang brilian kepada Goncalo Guedes, pengganti Ronaldo, yang mencetak gol dengan cerdas menggunakan bagian luar kaki kanannya setelah sentuhan pertama yang luar biasa.

Bruno kemudian menggandakan keunggulan Portugal dengan mencetak gol dari luar kotak penalti setelah kerja sama apik dari Guedes dan umpan cerdas dari Francisco Conceicao. Chile memperkecil ketertinggalan di detik-detik akhir melalui Lucas Cepeda, yang mengalahkan Rui Silva dengan tendangan rendah dari jarak 20 yard, namun tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk memenangkan laga persahabatan pra-Piala Dunia terakhir mereka.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Portugal yang tampil di Estadio Nacional...

  • Joao Cancelo Portugal ChileGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Jose Sa (6/10):

    Hampir tidak ada yang bisa dilakukannya sebelum ditarik keluar pada babak pertama.

    Nelson Semedo (6/10):

    Tidak mengalami kesulitan dari segi pertahanan, namun, selain satu aksi keterampilan yang bagus, ia tidak memberikan kontribusi yang berarti di lini serang.

    Ruben Dias (7/10):

    Sangat sedikit yang harus dilakukannya di lini belakang sehingga ia bisa maju ke depan sesuka hati dan hampir saja memecah kebuntuan di awal pertandingan dengan sundulan yang berhasil diselamatkan dengan baik oleh Lawrence Vigouroux.

    Renato Veiga (6/10):

    Penampilan solid dari bek tengah muda Villarreal ini sebelum diganti pada babak pertama.

    Joao Cancelo (7/10):

    Salah satu pemain Portugal yang paling aktif. Umpan silang Cancelo nyaris berbuah gol bagi Dias, sementara bek sayap serba bisa ini juga memaksa Vigouroux melakukan penyelamatan gemilang dengan tendangan salto akrobatik.

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  • Bernardo Silva Portugal ChileGetty

    Lini tengah

    Samu Costa (6/10):

    Gelandang bertahan Mallorca ini memang tidak terlalu menonjol, tetapi ia membantu Portugal mengendalikan permainan sebelum ditarik keluar pada babak pertama.

    Bernardo Silva (6/10):

    Penampilan yang tenang dari pemain Manchester City ini, yang seperti biasa tampil rapi dalam menguasai bola, namun tidak banyak menciptakan peluang sebelum ditarik keluar lebih awal.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Kapten Manchester United ini tampil sibuk seperti biasa dan sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemain terpenting Portugal dengan mencetak gol kedua Seleccao malam itu melalui tendangan jarak jauh yang dieksekusi dengan sangat apik.

  • Rafael Leao Portugal ChileGetty

    Serangan

    Francisco Conceicao (6/10):

    Seperti biasa, ia menimbulkan masalah dengan kecepatannya, dan meskipun umpan terakhirnya berulang kali mengecewakannya, seperti biasa, ia memang berperan dalam gol kedua Portugal.

    Cristiano Ronaldo (5/10):

    Mengirim Leao ke sayap kiri dengan tendangan tumit yang cerdas, tetapi sebagian besar hanya menjadi penonton dan menyia-nyiakan peluang terbaiknya untuk mencetak gol dengan melakukan pelanggaran offside yang tidak perlu. Pasti akan sangat kesal karena penggantinya berhasil mencetak gol.

    Rafael Leao (3/10):

    Leao sedang menjalani salah satu pertandingan paling efektifnya untuk klub dan negaranya musim ini - ia bahkan membentur tiang gawang setelah melakukan satu serangan ke area penalti - tetapi ia menerima kartu merah yang konyol yang hanya semakin memperkuat keraguan atas temperamennya.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rui Silva (6/10):

    Menggantikan Jose Sa di bawah mistar gawang pada babak kedua dan menjalani 45 menit yang sangat nyaman.

    Goncalo Inacio (6/10):

    Masuk menggantikan Veiga saat jeda dan langsung menyatu dengan baik di lini pertahanan.

    Ruben Neves (7/10):

    Menggantikan Samu Costa di lini tengah pada babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kehadirannya, dengan assist yang bagus untuk Guedes.

    Diogo Dalot (6/10):

    Masuk sebagai bek kanan menggantikan Semedo.

    Goncalo Guedes (8/10):

    Menggantikan Ronaldo di lini depan dan mencuri perhatian kaptennya dengan penyelesaian yang rapi. Guedes juga menciptakan peluang bagus untuk rekan setimnya yang juga masuk sebagai pengganti, Pedro Neto.

    Pedro Neto (6/10):

    Menggantikan Bernardo Silva saat jeda dan lebih mengancam daripada Conceicao.

    Joao Felix (N/A):

    Baru dimasukkan pada kuarter terakhir.

    Tomas Araujo (N/A):

    Dimasukkan pada empat menit terakhir waktu normal.

    Roberto Martinez (7/10):

    Pelatih asal Spanyol ini pasti sangat frustrasi dengan Leao yang membuat dirinya diusir dari lapangan, mengingat ia sebenarnya tampil bagus setelah musim yang buruk di San Siro. Ronaldo juga tampil kurang memuaskan, tetapi jelas Martinez tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Ia hanya akan fokus pada hal-hal positif, yang paling penting di antaranya adalah Guedes yang membuktikan bahwa ia bisa menjadi opsi yang sangat berguna dari bangku cadangan.

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