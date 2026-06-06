Leao memasuki pertandingan ini setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan bersama AC Milan, di mana ia kesulitan menemukan performa dan kebugaran terbaiknya, namun ia bisa dibilang menjadi penyerang paling berbahaya bagi timnya selama 45 menit pertama. Namun, pada masa tambahan waktu di akhir babak pertama yang berakhir tanpa gol, Leao tanpa alasan terlibat dalam keributan di dekat garis tepi lapangan sebelah kanan dan langsung mendapat kartu merah karena menyerang Ivan Ramon, yang juga dikeluarkan dari lapangan karena perannya dalam insiden tersebut.

Pelatih Portugal Roberto Martinez melakukan sejumlah pergantian pemain di jeda babak pertama, dan dua di antaranya bekerja sama untuk memecah kebuntuan. Ruben Neves memberikan umpan terobosan yang brilian kepada Goncalo Guedes, pengganti Ronaldo, yang mencetak gol dengan cerdas menggunakan bagian luar kaki kanannya setelah sentuhan pertama yang luar biasa.

Bruno kemudian menggandakan keunggulan Portugal dengan mencetak gol dari luar kotak penalti setelah kerja sama yang baik dari Guedes, serta umpan cerdas dari Francisco Conceicao. Chile memperkecil ketertinggalan di detik-detik akhir melalui Lucas Cepeda, yang mengalahkan Rui Silva dengan tendangan rendah dari jarak 20 yard, namun tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk memenangkan laga persahabatan pra-Piala Dunia mereka yang kedua dari belakang.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Portugal yang tampil di Estadio Nacional...