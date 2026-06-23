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Penilaian pemain Norwegia vs Senegal: Erling Haaland menghukum kelengahan pertahanan lawan dengan dua gol brilian, sementara tim Viking berhasil lolos dari ketegangan di menit-menit akhir dan melaju ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998

Player ratings
FEATURES
Norway vs Senegal
Norway
Senegal
World Cup
E. Haaland
S. Mane

Pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang ternama — termasuk Erling Haaland, Sadio Mané, dan Martin Ødegaard — membutuhkan percikan yang tak terduga, dan bek kanan cadangan Norwegia, Marcus Pedersen, memberikan hal itu setelah 42 menit awal yang menegangkan. Kemudian Haaland mengambil alih permainan, dua kali menerobos pertahanan Senegal yang kebingungan untuk memastikan kemenangan 3-2 dan membawa Norwegia lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak 1998.

Di hadapan Stadion New York/New Jersey yang penuh sesak, dengan para pendukung Norwegia yang riuh berteriak serempak layaknya awak kapal Viking untuk memompa semangat tim mereka, justru Senegal-lah yang lebih dulu mencuri perhatian. Martin Ødegaard melepaskan tendangan bebas berbahaya ke dalam kotak penalti, namun Edouard Mendy bereaksi dengan gemilang, melakukan penyelamatan gemilang dengan kaki untuk menggagalkan peluang emas Norwegia.

Senegal memang menguasai permainan di awal, tetapi Norwegia secara bertahap mulai menekan lebih ke depan, memaksa Singa Teranga melakukan kesalahan. Marcus Pedersen, yang masuk sebagai pengganti Julian Ryerson yang cedera, memanfaatkan salah satu kesalahan tersebut, menyambar umpan balik yang buruk dari Kalidou Koulibaly sebelum mencetak gol melewati Mendy yang sudah terlanjur keluar dari gawangnya, sehingga membawa Norwegia memimpin 1-0 pada menit ke-43.

Setelah jeda, Norwegia semakin memperparah penderitaan tim asuhan Pape Thiaw. Haaland menerima umpan terobosan sempurna dari Ødegaard dan mencetak gol dengan tenang melewati Mendy pada menit ke-47 untuk menggandakan keunggulan. Namun, Senegal memberikan secercah harapan enam menit kemudian. Mereka memanfaatkan serangan balik Norwegia, dan setelah sentuhan tumit cerdik dari Sadio Mane, Ismaila Sarr menerobos ke dalam untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Perayaan itu tak berlangsung lama, terutama dengan kehadiran "Terminator" yang mengintai. Sekali lagi, Senegal gagal membersihkan bola di kotak penalti, dan Haaland langsung menyambar peluang tersebut. Striker bertubuh jangkung setinggi 6 kaki 4 inci itu menyambut umpan silang rendah dan menyarangkan bola dari jarak dekat untuk mengembalikan keunggulan dua gol Norwegia. Sejak saat itu, Norwegia tampak mengendalikan permainan dengan mudah, namun Sarr tak mau menyerah.

Pemain sayap itu memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan untuk memperkecil skor menjadi 3-2 dua menit setelah masuknya waktu tambahan selama sembilan menit. Gol tersebut menghidupkan kembali semangat tim Senegal yang telah diwarnai kontroversi sejak Piala Dunia dimulai.

Menurut Opta Sports, Haaland menjadi pemain keenam dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak lebih dari satu gol dalam masing-masing dua pertandingan pertamanya di turnamen ini, bergabung dengan daftar yang mencakup Harry Kane pada 2018 dan Just Fontaine pada 1958.

Norwegia, yang berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, kini telah lolos ke babak gugur. Namun, mereka masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan. Mereka memiliki poin yang sama dengan Prancis dan berada di posisi kedua Grup I hanya berdasarkan selisih gol, dengan kedua tim akan saling berhadapan pada hari Jumat untuk memperebutkan posisi teratas.

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Ørjan Nyland (5/10):

    Norwegia mungkin saja menang, tapi itu bukan berkat Nyland yang kesulitan menghentikan kedua gol Senegal.

    Julian Ryerson (NA):

    Hanya bermain selama 12 menit sebelum ditarik keluar karena cedera.

    Torbjørn Lysaker Heggem(7/10):

    Senegal mencetak dua gol, tetapi hal itu bukan karena kelemahan Heggem, karena ia melakukan empat sapuan, dua tekel, dan satu blok.

    Kristoffer Ajer (8/10):

    Sama seperti rekan setimnya di lini belakang, Ajer cukup efektif dalam memperlambat serangan Senegal - terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan Norwegia. Ia mencatatkan 12 kontribusi pertahanan yang luar biasa pada malam itu dan sesekali turun ke lini tengah.

    David Møller Wolfe (6/10):

    Wolfe menjadi titik lemah di lini belakang Norwegia karena Mane terus menerobos melewatinya untuk menciptakan peluang bagi timnya.

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    Lini tengah

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Penampilannya cukup tenang selama 45 menit di lapangan, namun akurasi operannya sangat baik.

    Sander Berge (8/10):

    Pahlawan tak dikenal Norwegia pada malam itu. Peta panasnya menunjukkan bahwa ia bergerak ke seluruh penjuru lapangan dan ia membuat delapan kontribusi defensif yang mengesankan pada malam itu. Baik itu tekel yang tepat waktu maupun intersepsi penting, Berge menjadi kekuatan pada Senin malam.

    Martin Ødegaard(8/10):

    Memberikan assist untuk gol kedua yang pada akhirnya menjadi gol penentu kemenangan, dan kemungkinan besar bisa mencetak lebih banyak lagi. Ia menjadi ancaman konstan dalam situasi bola mati, dan pergerakannya membantu menciptakan ruang bagi timnya.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Antonio Nusa (6/10):

    Potensi Nusa terlihat jelas karena kecepatannya memberikan ancaman tambahan bagi Norwegia, namun penyelesaian akhirnya kurang memuaskan. Ia tidak mampu melewati barisan pertahanan Senegal dengan dribel, namun setidaknya berkontribusi dalam pertahanan.

    Erling Haaland (9/10):

    PENYERANG TERBAIK DALAM SEJARAH SEPAK BOLA. TITIK. Penyerang yang mengesankan ini membuat barisan pertahanan Senegal ketakutan dengan tekanannya, dan barisan pertahanan Senegal pun melakukan banyak kesalahan, dua di antaranya berhasil dikonversi menjadi gol. Selain pada 20 menit pertama, di mana ia hanya melakukan dua sentuhan bola, Haaland tampil tanpa ampun.

    Alexander Sørloth (6/10):

    Tampil lesu, yang sebagian bukan kesalahannya karena ia bermain di posisi sayap yang bukan posisinya. Membantu dalam menekan lawan dan dalam duel udara, tetapi tidak efektif di lini serang.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Marcus Pedersen (8/10):

    Tak pernah terbayangkan oleh siapa pun bahwa Pedersen akan menjadi penentu momen terpenting dalam pertandingan ini, namun ia berhasil melakukannya dan memberikan momentum awal bagi Norwegia.

    Patrick Berg (7/10):

    Masuk pada babak kedua dan membantu menggerakkan serangan Norwegia di lini tengah, tanpa satu pun umpan yang meleset. Nilai penampilannya akan lebih tinggi jika ia juga berkontribusi dalam pertahanan.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Dimasukkan untuk menambah semangat bagi Norwegia, namun gagal melakukannya. Memang memberikan kecepatan tambahan setelah Nusa diganti.

    Leo Ostigard (NA):

    Tidak cukup untuk memberikan dampak.

    Oscar Bobb (NA):

    Masuk ke lapangan saat pertandingan tinggal tersisa enam menit.

    Ståle Solbakken (7/10):

    Pasti sangat gembira dengan awal yang baik bagi Norwegia dan lolosnya tim ini ke babak gugur untuk pertama kalinya sejak 1998. Namun, ia pasti masih memiliki kekhawatiran terkait penampilan kiper utama dan bek sayapnya — terutama menjelang laga melawan Prancis.

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