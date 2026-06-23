Di hadapan Stadion New York/New Jersey yang penuh sesak, dengan para pendukung Norwegia yang riuh berteriak serempak layaknya awak kapal Viking untuk memompa semangat tim mereka, justru Senegal-lah yang lebih dulu mencuri perhatian. Martin Ødegaard melepaskan tendangan bebas berbahaya ke dalam kotak penalti, namun Edouard Mendy bereaksi dengan brilian, melakukan penyelamatan gemilang dengan kaki untuk menggagalkan peluang emas Norwegia.

Senegal memang menguasai permainan di awal, tetapi Norwegia secara bertahap mulai menekan lebih ke depan, memaksa Singa Teranga melakukan kesalahan. Marcus Pedersen, yang masuk sebagai pengganti Julian Ryerson yang cedera, memanfaatkan salah satu kesalahan tersebut, menyambar umpan balik yang buruk dari Kalidou Koulibaly sebelum mencetak gol melewati Mendy yang sudah terperangkap di luar gawangnya, sehingga membawa Norwegia memimpin 1-0 pada menit ke-43.

Setelah jeda, Norwegia semakin memperparah penderitaan tim asuhan Pape Thiaw. Haaland menerima umpan terobosan sempurna dari Ødegaard dan mencetak gol dengan tenang melewati Mendy pada menit ke-47 untuk menggandakan keunggulan. Namun, Senegal memberikan secercah harapan enam menit kemudian. Mereka memanfaatkan serangan balik Norwegia, dan setelah sentuhan tumit cerdik dari Sadio Mane, Ismaila Sarr menerobos ke dalam untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Perayaan itu tak berlangsung lama, terutama dengan kehadiran "Terminator" yang mengintai. Sekali lagi, Senegal gagal membersihkan bola di kotak penalti, dan Haaland langsung menyambar peluang tersebut. Striker bertubuh jangkung setinggi 6 kaki 4 inci itu menyambut umpan silang rendah dan menyarangkan bola dari jarak dekat untuk mengembalikan keunggulan dua gol Norwegia. Sejak saat itu, Norwegia tampak mengendalikan permainan dengan mudah, namun Sarr menolak menyerah.

Pemain sayap itu memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan untuk memperkecil skor menjadi 3-2 dua menit setelah masuknya waktu tambahan selama sembilan menit. Gol tersebut menghidupkan kembali semangat tim Senegal yang telah diwarnai kontroversi sejak Piala Dunia dimulai.

Menurut Opta Sports, Haaland menjadi pemain keenam dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak lebih dari satu gol dalam masing-masing dua pertandingan pertamanya di turnamen ini, bergabung dengan daftar yang mencakup Harry Kane pada 2018 dan Just Fontaine pada 1958.

Norwegia, yang berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, kini telah lolos ke babak gugur. Namun, mereka masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan. Mereka memiliki poin yang sama dengan Prancis dan berada di posisi kedua Grup I hanya berdasarkan selisih gol, dengan kedua tim akan saling berhadapan pada hari Jumat untuk memperebutkan posisi teratas.