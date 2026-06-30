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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Norwegia vs Pantai Gading: Erling Haaland memang tak terbendung! Gol penentu sang penyerang di menit-menit akhir mengantarkan tim Skandinavia itu ke babak 16 besar Piala Dunia, sementara aksi heroik Amad Diallo tak membuahkan hasil

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Norway
Ivory Coast
World Cup
FEATURES
Ivory Coast vs Norway
A. Nusa

Seperti yang sudah bisa diduga, Erling Haaland menjadi pahlawan Norwegia setelah golnya di menit-menit akhir memastikan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, sehingga membawa tim Skandinavia itu melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa, sekaligus menandai pertemuan dengan Brasil. Penyerang Manchester City itu sempat kurang menonjol selama sebagian besar pertandingan, namun muncul di saat-saat krusial untuk mencetak gol penentu kemenangan dengan hanya empat menit tersisa di Dallas, setelah Amad Diallo dari Manchester United sempat menyamakan kedudukan untuk Les Elephants.

Tim Afrika itu menciptakan peluang-peluang yang lebih baik di babak pertama, meski tak ada yang benar-benar jelas, namun sebuah momen ajaib membuat tim Norwegia berhasil merebut keunggulan sesaat sebelum jeda. Martin Odegaard mengoper bola kepada Antonio Nusa di sisi kiri kotak penalti, dan pemain sayap itu berbelok ke dalam lalu melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung ke jaring sisi jauh.

Hal itu seolah membangkitkan semangat Norwegia karena mereka langsung membuang dua peluang emas untuk menggandakan keunggulan. Tendangan voli Haaland dari jarak dekat yang lemah berhasil diblok dengan baik, dan dari tendangan sudut yang dihasilkan, penyerang andalan Manchester City itu gagal menyambut sundulan Alexander Sorloth, yang melambung tipis di samping gawang.

Pemain pengganti Pantai Gading, Amad, menjadi sorotan di babak kedua, memblokir tendangan yang mengarah ke gawang di garis gawang di satu ujung lapangan sebelum berkolaborasi dengan apik bersama Nicolas Pepe di ujung lainnya untuk menyamakan kedudukan. Pemain sayap Man Utd itu menerobos ke dalam kotak penalti, mengelabui seorang bek, dan melepaskan tembakan ke gawang dari jarak dekat.

Namun, Norwegia—dan Haaland—tak bisa dihentikan, karena mereka mencetak gol penentu kemenangan empat menit menjelang akhir pertandingan. Patrick Berg menyambut umpan apik dari Oscar Bobb dan mengoper ke arah sang penyerang, dan bola tampak memantul dari tubuhnya lalu bergulir masuk ke gawang. Amad nyaris membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu di detik-detik terakhir, namun tendangan bebasnya yang luar biasa pada menit keenam tambahan waktu berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Norwegia di Dallas...

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Orjan Nyland (7/10):

    Awalnya tidak banyak yang harus dilakukannya, tetapi ia melakukan penyelamatan gemilang dari Pepe tak lama setelah babak kedua dimulai dan menguasai area gawangnya dengan baik. Penyelamatan luar biasa di masa tambahan waktu.

    Marcus Pedersen (5/10):

    Selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang ke depan, tetapi terlihat takut saat Yan Diomande melakukan serangan balik.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Pemain asal Brentford ini menikmati duel fisik melawan Ange-Yoan Bonny dan tampil sangat solid.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Melakukan intervensi penting di awal pertandingan di kotak penalti sendiri. Upayanya digagalkan oleh blok di garis gawang.

    David Moller Wolfe (5/10):

    Berusaha maju ke depan namun kesulitan menghadapi Pepe yang lincah. Beruntung terhindar dari hukuman setelah menabrak Diomande, dan seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk menghentikan pergerakan Amad.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Sander Berge (5/10):

    Sering mendapat bola, tetapi terlalu berhati-hati saat menguasai bola. Belum cukup berbuat banyak untuk menghentikan Amad.

    Patrick Berg (7/10):

    Menutupi area yang luas dan tampil baik dalam duel-duelnya. Lari sebagai pemain ketiga yang sempurna dan tahu di mana posisi Haaland untuk memberikan assist pada gol penentu kemenangan.

    Martin Odegaard (6/10):

    Kesulitan menembus pertahanan lawan sebelum mencatatkan assist ketiganya dalam tiga penampilan berturut-turut untuk gol Nusa. Seringkali terlalu lamban saat menguasai bola.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Alexander Sorloth (5/10):

    Meskipun berperan sebagai pemain sayap, ia mulai menciptakan sedikit kekacauan saat bergerak ke dalam memanfaatkan kemampuannya dalam duel udara.

    Erling Haaland (7/10):

    Penampilan khas Haaland. Beberapa peluang setengah matang terlewatkan darinya dan ia sempat tersisih dari permainan sebelum akhirnya mencetak gol penentu kemenangan ke gawang lawan.

    Antonio Nusa (7/10):

    Awalnya kesulitan menemukan ritme permainan, namun tiba-tiba muncul dengan aksi individu yang brilian untuk membawa negaranya memimpin. Ada juga beberapa momen bagus saat menguasai bola.

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Andreas Schjelderup (5/10):

    Beberapa peluang bagus terbuang percuma.

    Oscar Bobb (7/10):

    Umpan yang luar biasa dalam proses terciptanya gol penentu kemenangan.

    Fredrik Aursnes (N/A):

    Masuk sebagai pengganti di posisi bek kanan di akhir pertandingan.

    Stale Solbakken (7/10):

    Pasti sangat senang karena pergantian pemain yang dilakukannya memberikan dampak yang signifikan, saat timnya kembali menorehkan sejarah di Amerika Utara.

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