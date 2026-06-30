Penilaian pemain Norwegia vs Pantai Gading: Erling Haaland memang tak terbendung! Gol penentu sang penyerang di menit-menit akhir mengantarkan tim Skandinavia itu ke babak 16 besar Piala Dunia, sementara aksi heroik Amad Diallo tak berarti apa-apa

Tim Afrika itu menciptakan peluang-peluang yang lebih baik di babak pertama, meski tak ada yang benar-benar jelas, namun sebuah momen ajaib membuat tim Norwegia berhasil merebut keunggulan sesaat sebelum jeda. Martin Odegaard mengoper bola kepada Antonio Nusa di sisi kiri kotak penalti, dan pemain sayap itu berbelok ke dalam lalu melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung ke jaring sisi jauh.

Hal itu seolah membangkitkan semangat Norwegia, karena mereka langsung membuang dua peluang emas untuk menggandakan keunggulan. Tendangan voli Haaland dari jarak dekat yang lemah berhasil diblok dengan baik, dan dari tendangan sudut yang dihasilkan, penyerang andalan Manchester City itu gagal menyambut sundulan Alexander Sorloth, yang melambung tipis di samping gawang.

Pemain pengganti Pantai Gading, Amad, menjadi sorotan di babak kedua, memblokir tendangan yang mengarah ke gawang di garis gawang di satu ujung lapangan sebelum berkolaborasi dengan indah bersama Nicolas Pepe di ujung lainnya untuk menyamakan kedudukan. Pemain sayap Man Utd itu menerobos ke dalam kotak penalti, mengelabui seorang bek, dan melepaskan tembakan dari jarak dekat yang menggetarkan jala gawang.

Namun, Norwegia—dan Haaland—tak bisa dihentikan, karena mereka mencetak gol penentu kemenangan empat menit menjelang akhir pertandingan. Patrick Berg menyambut umpan apik dari Oscar Bobb dan mengoper ke arah sang penyerang, dan bola tampak memantul dari tubuhnya lalu bergulir masuk ke gawang. Amad nyaris membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu di detik-detik terakhir, namun tendangan bebasnya yang luar biasa pada menit keenam tambahan waktu berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.

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