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Norway GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Penilaian pemain Norwegia vs Irak: Selamat datang di pesta ini, Erling Haaland! Striker pencetak dua gol ini membawa tim kuda hitam itu meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka Piala Dunia yang berlangsung sengit

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Norway
Iraq
World Cup
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Iraq vs Norway
E. Haaland

Erling Haaland menjadi bintang utama yang tak mengejutkan saat Norwegia meraih kemenangan krusial 4-1 atas Irak dalam laga perdana mereka di Piala Dunia sejak 1998 pada hari Selasa. Dua gol yang dicetak penyerang Manchester City itu pada babak pertama terbukti menjadi penentu, membantu tim kuda hitam ini mengawali turnamen dengan kemenangan di Boston dalam grup yang dijuluki 'Grup Kematian'.

Tim Skandinavia ini memang memulai pertandingan dengan agak goyah saat kembali ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun, namun sang mesin gol dari Manchester City itu menenangkan ketegangan tersebut dengan menjulurkan tubuhnya untuk menyambar umpan silang di tiang jauh tepat menjelang menit ke-30.

Melawan segala rintangan, Irak berhasil menyamakan kedudukan dalam waktu 10 menit melalui sundulan keras Ayman Hussein, namun keunggulan tersebut tak bertahan lama karena tekanan tanpa henti Haaland membuahkan hasil. Ia langsung merebut umpan balik yang kurang kuat dan kiper Irak terlambat bereaksi, sehingga bola yang ia coba singkirkan justru memantul ke lutut sang striker dan masuk ke gawang.

Negara Asia itu langsung balik menyerang, namun David Moller Wolfe terpaksa melakukan blok penyelamat gawang dari tendangan voli jarak dekat, dan Akam Hashem melepaskan tembakan keras yang meleset tipis di atas mistar gawang pada tendangan terakhir babak pertama.

Norwegia lebih menguasai permainan setelah jeda, menggandakan keunggulan mereka melalui pemain pengganti Leo Ostigard dengan waktu tersisa sedikit lebih dari 10 menit, dan setelah Haaland gagal memanfaatkan peluang hat-trick, mereka memperindah skor ketika sundulan melengkung sang bintang ke arah gawang berujung pada gol bunuh diri yang dilakukan oleh seorang bek Irak.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Norwegia di Boston...

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Orjan Nyland (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa saat Irak mencetak gol dan tidak banyak melakukan penyelamatan lainnya.

    Julian Ryerson (6/10):

    Tidak bisa maju ke depan sebanyak yang dia inginkan dan umpan-umpannya kurang berkualitas seperti biasanya.

    Kristoffer Ajer (7/10):

    Melakukan intervensi penting untuk menggagalkan peluang Al-Hamadi saat ia berhadapan langsung dengan gawang dan memimpin pertahanan dengan baik.

    Torbjorn Heggem (6/10):

    Awalnya terlihat goyah, tetapi akhirnya bisa menyesuaikan diri dan melakukan banyak sapuan.

    David Moller Wolfe (7/10):

    Sering naik ke depan dan dibalas dengan assist yang bagus untuk gol pembuka. Juga melakukan blok yang hebat untuk mencegah gol yang pasti tercipta.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Sander Berge (6/10):

    Tidak selalu cukup berani saat menguasai bola, tetapi ketika ia memutuskan untuk maju ke depan, hal itu berujung pada gol pembuka.

    Fredrik Aursnes (6/10):

    Penampilan yang sederhana namun rapi, dipenuhi dengan gerakan lari dari pemain Benfica ini.

    Martin Odegaard (6/10):

    Seharusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang, mengingat lawan yang dihadapi, tetapi sering kali ia hanya berada di pinggir lapangan. Namun, ia berhasil mencetak satu assist dari tendangan sudut.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Alexander Sorloth (5/10):

    Sangat jelas bahwa dia bukan pemain sayap saat melihatnya dipaksa bermain di sayap. Dia kesulitan memberikan dampak yang berarti sebelum ditarik keluar.

    Erling Haaland (8/10):

    Tak terelakkan. Mencetak gol dari tembakan pertamanya yang tepat sasaran di Piala Dunia dan mendapat hadiah atas tekanannya yang keras untuk gol keduanya. Babak kedua yang tenang, tapi tugasnya sudah selesai.

    Antonio Nusa (7/10):

    Tampil sangat tajam dengan gerakan kaki yang memukau dan berperan dalam gol pembuka. Anda bisa melihat mengapa dia dijuluki 'Neymar dari Norwegia'.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Oscar Bobb (6/10):

    Penampilan singkat yang cukup tenang dari mantan pemain Man City ini.

    Kristian Thorstvedt (6/10):

    Membantu memaksa terjadinya gol bunuh diri di menit-menit akhir dan terlihat mengancam.

    Andreas Schjelderup (6/10):

    Tidak punya banyak waktu untuk menguasai bola dan menerima pukulan keras akibat usahanya.

    Leo Ostigard (7/10):

    Mencetak gol melalui sundulan tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti.

    Patrick Berg (N/A):

    Masuk di akhir pertandingan untuk memperkuat lini tengah.

    Stale Solbakken (8/10):

    Penampilan yang sangat memuaskan bagi pelatih Norwegia ini, yang menyadari bahwa kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi peluang mereka untuk lolos, mengingat masih ada ujian berat melawan Senegal dan Prancis di depan.

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