Penilaian pemain Norwegia vs Irak: Selamat datang di pesta ini, Erling Haaland! Striker pencetak dua gol ini membawa tim kuda hitam itu meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka Piala Dunia yang berlangsung sengit

Tim Skandinavia ini memang memulai pertandingan dengan agak goyah saat kembali ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun, namun sang mesin gol dari Manchester City itu menenangkan ketegangan tersebut dengan menjulurkan tubuhnya untuk menyambar umpan silang di tiang jauh tepat menjelang menit ke-30.

Melawan segala rintangan, Irak berhasil menyamakan kedudukan dalam waktu 10 menit melalui sundulan keras Ayman Hussein, namun keunggulan tersebut tak bertahan lama karena tekanan tanpa henti Haaland membuahkan hasil. Ia langsung merebut umpan balik yang kurang kuat dan kiper Irak terlambat bereaksi, sehingga bola yang ia coba singkirkan justru memantul ke lutut sang striker dan masuk ke gawang.

Negara Asia itu langsung balik menyerang, namun David Moller Wolfe terpaksa melakukan blok penyelamat gawang dari tendangan voli jarak dekat, dan Akam Hashem melepaskan tembakan keras yang meleset tipis di atas mistar gawang pada tendangan terakhir babak pertama.

Norwegia lebih menguasai permainan setelah jeda, menggandakan keunggulan mereka melalui pemain pengganti Leo Ostigard dengan waktu tersisa sedikit lebih dari 10 menit, dan setelah Haaland gagal memanfaatkan peluang hat-trick, mereka memperindah skor ketika sundulan melengkung sang bintang ke arah gawang berujung pada gol bunuh diri yang dilakukan oleh seorang bek Irak.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Norwegia di Boston...