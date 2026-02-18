Goal.com
Penilaian pemain Newcastle vs Qarabag: Anthony Gordon luar biasa! Bintang Inggris mencetak EMPAT gol untuk melanjutkan kisah cintanya dengan Liga Champions saat Magpies menghancurkan tim kecil dengan skor 6-0 untuk hampir memastikan tempat di babak 16 besar

Newcastle hampir memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions setelah Anthony Gordon mencetak empat gol di babak pertama dalam kemenangan telak 6-1 atas Qarabag pada leg pertama babak playoff Rabu malam. The Magpies tampil dominan sejak menit pertama di Baku, dan mungkin merasa seharusnya mereka bisa menang dengan selisih gol yang lebih besar mengingat peluang yang mereka ciptakan sepanjang pertandingan.

Gordon membawa Newcastle unggul dalam tiga menit pertama setelah ia berlari mengejar umpan terobosan Dan Burn dan melepaskan tembakan yang tepat sasaran ke pojok bawah gawang, dan mereka segera unggul 2-0 setelah Malick Thiaw melompat tertinggi di tiang jauh untuk menyundul umpan silang Kieran Trippier yang akurat ke dalam gawang.

Kiper Qarabag, Mateusz Kochalski, tampil gemilang dengan dua kali menggagalkan upaya Gordon dan Harvey Barnes, namun ia tak bisa berbuat apa-apa saat Gordon mencetak penalti untuk membuat skor menjadi 3-0. Gol penalti tersebut tercipta setelah tembakan Barnes yang mengarah ke gawang dianggap diblok oleh tangan.

Gordon kemudian melengkapi hat-trick-nya beberapa detik kemudian setelah kesalahan pertahanan memungkinkan dia membawa bola melewati kiper dan mencetak gol ke gawang kosong, dan masih ada waktu sebelum jeda untuk Gordon mencetak penalti lain setelah dia dilanggar oleh Kochalski, membawa total golnya di Liga Champions musim ini menjadi 10.

Qarabag berhasil memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua saat tendangan melengkung Elvin Jafarguliyev mengalahkan Nick Pope dan terlihat lebih mungkin mencetak gol lagi, namun pengganti Jacob Murphy mengakhiri harapan comeback yang tidak mungkin saat tendangannya dari jarak 20 yard masuk melalui defleksi.

GOAL menilai performa pemain Newcastle dari Stadion Tofiq Bahramov...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Nick Pope (5/10):

    Sebagian besar malam ini dia hanya menjadi penonton, dan dia pasti kecewa karena tendangan Jafarguliyev berhasil mengalahkannya, mengingat tendangan bek sayap itu sangat dekat dengannya.

    Kieran Trippier (7/10):

    Umpan silang yang luar biasa untuk gol Thiaw, karena dia menimbulkan masalah dengan umpan-umpan tendangan bebasnya. Tangguh dalam pertahanan.

    Malick Thiaw (7/10):

    Sundulan yang luar biasa membuat skor menjadi 2-0 dan dia tampil kuat di jantung pertahanan Magpies.

    Dan Burn (7/10):

    Menetapkan nada permainan dengan gaya Beckenbauer, menggiring bola dari pertahanan dan memberikan umpan kepada Gordon untuk gol pembuka. Tetap kokoh setelahnya, meskipun mungkin seharusnya mencetak gol dengan beberapa sundulan bebas di kedua babak.

    Lewis Hall (7/10):

    Mendukung Barnes dengan baik saat Newcastle menyerang sambil menggagalkan beberapa serangan Qarabag di lini pertahanan.

    Lini tengah

    Sandro Tonali (8/10):

    Terus-menerus menekan dan menghubungkan semua elemen di lini tengah. Kelas tersendiri.

    Joe Willock (6/10):

    Bekerja tanpa henti tetapi kurang kualitas untuk menghasilkan sesuatu yang menonjol di sepertiga akhir.

    Nick Woltemade (7/10):

    Ditempatkan dalam peran yang lebih dalam dan menguasai bola dengan baik di area yang sempit. Sedikit canggung saat mencoba merebut bola kembali, tetapi bermain sebagai No.10 adalah eksperimen yang layak untuk dilanjutkan.

    Serangan

    Anthony Elanga (7/10):

    Menimbulkan masalah dengan kecepatannya dan dribbling langsungnya, namun bermain baik bersama Gordon sebelum digantikan di pertengahan babak kedua.

    Anthony Gordon (10/10):

    Qarabag benar-benar tidak bisa menghadapinya. Mencetak empat gol dengan akurat - meski mungkin seharusnya enam! - sambil menimbulkan kepanikan di pertahanan tuan rumah dengan tekanannya. Dia benar-benar menyukai Liga Champions!

    Harvey Barnes (7/10):

    Sulit ditangkap sepanjang babak pertama, dan dia pasti merasa seharusnya bisa mencetak gol mengingat peluang yang dia dapatkan.

    Subs & Manajer

    Jacob Ramsey (6/10):

    Menggantikan Willock dan tampil cukup baik di lini tengah.

    Jacob Murphy (7/10):

    Mencetak gol pertamanya di Liga Champions melalui defleksi sebelum menggantikan posisi bek kanan saat Trippier keluar.

    Will Osula (5/10):

    Kesulitan masuk ke dalam permainan setelah menggantikan Gordon sebelum melewatkan peluang di akhir pertandingan.

    Joelinton (6/10):

    Kembali beraksi setelah absen karena cedera untuk semakin mengangkat semangat The Magpies.

    Sean Neave (N/A):

    Dimasukkan untuk debutnya di menit-menit akhir.

    Eddie Howe (9/10):

    Keputusan untuk memainkan Gordon di depan Woltemade membuahkan hasil besar, karena ia menangani sejumlah absen akibat cedera dengan sangat baik. Akan kecewa dengan penurunan performa di babak kedua, meskipun hal itu tidak akan membuat mereka kalah dalam pertandingan.

