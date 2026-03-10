Penilaian pemain Newcastle vs Barcelona: Malick Thiaw merusak malam ajaib Liga Champions bagi The Magpies setelah penampilan heroik Harvey Barnes dan Lewis Hall

Newcastle memulai pertandingan dengan agresif, dan Sandro Tonali nyaris memberikan keunggulan awal bagi timnya saat sundulannya dihalau dari garis gawang oleh Gerard Martin setelah Joan Garcia gagal mengontrol bola. The Magpies kesulitan menciptakan banyak peluang emas, sementara Aaron Ramsdale terpaksa bertindak saat Fermin Lopez melepaskan tembakan langsung ke arahnya dari posisi yang baik.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa, di mana Anthony Elanga dan Will Osula membuang peluang untuk menguji Garcia setelah berhasil melewati pertahanan Barca. Di sisi lain, Robert Lewandowski melepaskan tembakan melebar setelah striker Polandia itu diumpan oleh Raphinha di area penalti.

Joelinton memang berhasil mencetak gol dengan 20 menit tersisa di jam, setelah Barnes membentur tiang gawang, namun gelandang Brasil itu dengan benar dinyatakan offside, sehingga meredam perayaannya. Tuan rumah tidak bisa dihentikan, dan Barnes tidak membuat kesalahan saat dia menerima umpan silang Jacob Murphy dan menyundul bola dari jarak dekat.

Namun, saat para pendukung tuan rumah hampir memulai perayaan mereka, balon meletus saat Thiaw menjatuhkan Dani Olmo di kotak penalti dan Yamal menipu Ramsdale dari titik penalti.

GOAL menilai pemain Newcastle dari St. James' Park...