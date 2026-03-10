Goal.com
Live
Thiaw Barnes Hall Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Newcastle vs Barcelona: Malick Thiaw merusak malam ajaib Liga Champions bagi The Magpies setelah penampilan heroik Harvey Barnes dan Lewis Hall

Newcastle terpaksa puas dengan hasil imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona pada Selasa. Tim asuhan Eddie Howe tampaknya akan mencatat kemenangan bersejarah ketika Harvey Barnes membawa mereka unggul pada menit ke-86, namun Malick Thiaw melakukan pelanggaran yang berujung pada penalti di masa injury time, yang kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh Lamine Yamal pada tendangan terakhir pertandingan.

Newcastle memulai pertandingan dengan agresif, dan Sandro Tonali nyaris memberikan keunggulan awal bagi timnya saat sundulannya dihalau dari garis gawang oleh Gerard Martin setelah Joan Garcia gagal mengontrol bola. The Magpies kesulitan menciptakan banyak peluang emas, sementara Aaron Ramsdale terpaksa bertindak saat Fermin Lopez melepaskan tembakan langsung ke arahnya dari posisi yang baik.

Babak kedua berjalan dengan pola serupa, di mana Anthony Elanga dan Will Osula membuang peluang untuk menguji Garcia setelah berhasil melewati pertahanan Barca. Di sisi lain, Robert Lewandowski melepaskan tembakan melebar setelah striker Polandia itu diumpan oleh Raphinha di area penalti.

Joelinton memang berhasil mencetak gol dengan 20 menit tersisa di jam, setelah Barnes membentur tiang gawang, namun gelandang Brasil itu dengan benar dinyatakan offside, sehingga meredam perayaannya. Tuan rumah tidak bisa dihentikan, dan Barnes tidak membuat kesalahan saat dia menerima umpan silang Jacob Murphy dan menyundul bola dari jarak dekat.

Namun, saat para pendukung tuan rumah hampir memulai perayaan mereka, balon meletus saat Thiaw menjatuhkan Dani Olmo di kotak penalti dan Yamal menipu Ramsdale dari titik penalti.

GOAL menilai pemain Newcastle dari St. James' Park...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Aaron Ramsdale (6/10):

    Jarang diuji, tetapi melakukan apa yang diharapkan darinya saat Barcelona mengancam gawangnya. Tampaknya akan mengamankan posisi starter.

    Kieran Trippier (6/10):

    Berperforma baik saat menghadapi Raphinha, yang tidak banyak menghasilkan ancaman. Beberapa kesalahan memang menyebabkan peluang bagi Barcelona saat dia terpaksa keluar dari posisinya, tetapi secara keseluruhan penampilannya solid.

    Malick Thiaw (6/10):

    Mampu memecah barisan lawan dengan umpan dan dribblingnya. Namun, penampilannya yang bagus tercoreng oleh pelanggaran terlambatnya terhadap Olmo yang berujung pada penalti.

    Dan Burn (8/10):

    Melakukan beberapa intervensi penting di area penalti sendiri sambil menjaga Lewandowski dengan ketat.

    Lewis Hall (9/10):

    Berperforma luar biasa dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Yamal sambil memicu banyak serangan Newcastle dengan membawa bola ke depan. Penampilan yang menunjukkan kedewasaan dan kualitas yang sesungguhnya.

    • Iklan
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Jacob Ramsey (7/10):

    Menunjukkan kekuatan yang baik di lini tengah dan melakukan beberapa umpan yang rapi di area yang sempit.

    Sandro Tonali (6/10):

    Tidak seefektif seperti dalam beberapa pertandingan sebelumnya, sebagian karena kartu kuning di babak pertama. Tetap bekerja keras di lini tengah.

    Joelinton (7/10):

    Menggunakan keunggulan fisiknya untuk mengganggu permainan lawan dan mendorong serangan ke depan. Selalu menjadi sosok kunci saat dalam kondisi fit.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Serangan

    Anthony Elanga (6/10):

    Kecepatannya menyulitkan Cancelo, tetapi umpan akhir dan pengambilan keputusannya kadang-kadang kurang memadai.

    Will Osula (5/10):

    Mulai menekan dengan baik sejak awal dan melakukan beberapa serangan balik yang tepat waktu, tetapi kurang memiliki kualitas atau ketenangan untuk memanfaatkannya.

    Harvey Barnes (7/10):

    Kesulitan mengatur waktu larinya, terutama di babak pertama, dan membentur tiang gawang pada malam yang frustrasi sebelum ia melesat ke tiang belakang untuk memecahkan kebuntuan.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Subs & Manajer

    Tino Livramento (6/10):

    Melakukan beberapa umpan bagus ke depan setelah menggantikan Trippier.

    Jacob Murphy (7/10):

    Melakukan beberapa umpan silang yang indah ke kotak penalti dan akhirnya mendapat assist untuk Barnes.

    Anthony Gordon (6/10):

    Jelas terpengaruh oleh penyakitnya, tetapi tetap menjadi ancaman.

    Joe Willock (N/A):

    Masuk pada lima menit terakhir.

    Eddie Howe (7/10):

    Penyakit Gordon memaksa dia untuk mengganti Osula, tetapi pergantian pemainnya tepat waktu dan berjalan dengan baik. Sangat disayangkan tidak mendapatkan kemenangan yang pantas.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0