Newcastle Barcelona GFXGetty
Gill Clark

Penilaian pemain Newcastle vs Barcelona: Kieran Trippier dan Dan Burn jadi biang keladi kekalahan telak The Magpies, sementara gol-gol Anthony Elanga tak berarti apa-apa dalam kegagalan memalukan di Liga Champions

Impian Newcastle untuk lolos ke Liga Champions pupus di babak 16 besar setelah dikalahkan Barcelona yang tampil dominan pada Rabu lalu. Dua gol dari Anthony Elanga di babak pertama sempat memberi harapan bagi The Magpies untuk meraih hasil mengejutkan, namun tim asuhan Eddie Howe hancur berantakan di babak kedua dan akhirnya kalah 7-2 dalam laga yang berat di Catalunya.

Babak pertama yang seru ini dimulai dengan penampilan gemilang Newcastle, namun mereka justru tertinggal ketika Raphinha mencetak gol hanya dalam waktu enam menit. Sentuhan dan umpan hebat dari Lamine Yamal membuat Malick Thiaw dan Lewis Hall terpeleset, sehingga Fermin Lopez dapat mengoper bola kepada Raphinha untuk mencetak gol ke gawang Aaron Ramsdale. Namun, Newcastle tidak gentar dan membalas melalui Elanga. Hall dan Harvey Barnes bekerja sama dengan baik di sisi kiri untuk mengirimkan bola ke sayap, yang kemudian ditembakkan rendah melewati Joan Garcia dan masuk ke gawang.

Newcastle tak bertahan lama di posisi imbang karena pertahanan yang ceroboh kembali memungkinkan Barcelona memulihkan keunggulan. Tendangan bebas Raphinha ke area penalti disundul kembali ke arah gawang oleh Gerard Martin dan disundul masuk ke gawang Ramsdale dari jarak dekat oleh Marc Bernal. Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi tim tamu, namun Newcastle kembali merespons, memanfaatkan umpan backheel Yamal yang ceroboh di luar area penalti sendiri untuk menemukan Elanga yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh.

Newcastle tampak lebih dari sekadar lawan yang sepadan bagi lawan mereka yang terkenal, tetapi menderita pukulan telak tepat menjelang akhir babak pertama. Umpan Fermin kepada Raphinha membuat Kieran Tripper menarik pemain Brasil itu ke belakang dan memberikan penalti, yang memungkinkan Yamal mencetak gol dari titik putih dan membawa Barca unggul 3-2 saat istirahat.

Barcelona tampil di babak kedua layaknya tim yang berbeda dan dengan cepat menguasai permainan dari Newcastle. Sebuah serangan apik membongkar pertahanan tim tamu dan mengirim Fermin berhadapan dengan gawang untuk mengalahkan Ramsdale, sebelum Robert Lewandowski melompat lebih tinggi dari pemain pengganti Tino Livramento untuk mencetak gol kelima Barca. Lewandowski mencetak gol lagi beberapa menit kemudian, dan Raphinha kemudian mendapat gol kedua berkat umpan buruk dari Jacob Ramsey, saat tim Catalan melaju ke perempat final dan memupus impian Eropa Newcastle.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Newcastle dari Spotify Camp Nou...

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Aaron Ramsdale (5/10):

    Penampilannya di gawang Newcastle belum sepenuhnya meyakinkan. Ia beberapa kali gagal mengantisipasi bola, kebobolan tujuh gol, dan Barcelona pun beberapa kali gagal memanfaatkan peluang bagus.

    Kieran Trippier (4/10):

    Menyebabkan penalti krusial menjelang akhir babak pertama dan sedikit beruntung terhindar dari kartu merah. Diganti pada babak pertama. 

    Malick Thiaw (4/10):

    Beberapa kali lengah, terutama saat Yamal mencetak gol pembuka, dan kesulitan di babak kedua saat Barca meningkatkan permainan mereka.

    Dan Burn (4/10):

    Memiliki beberapa momen bagus di babak pertama tetapi tertangkap basah pada saat-saat krusial. Membiarkan semua pemain lawan berada dalam posisi onside untuk gol kedua, terperangkap dalam serangan untuk gol keempat, dan ditinggalkan begitu saja oleh Yamal untuk gol keenam.

    Lewis Hall (6/10):

    Melakukan kesalahan fatal pada gol pembuka, tetapi memberikan assist bagus untuk Elanga. Berhasil mengimbangi Yamal dalam duel yang sengit.

    • Iklan
  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Lini tengah

    Jacob Ramsey (5/10):

    Tampil cukup baik di lini tengah, namun sebuah umpan yang buruk memberikan bola kepada Raphinha di babak kedua dan berujung pada gol ketujuh bagi Barcelona.

    Sandro Tonali (5/10):

    Awalnya bermain agak ceroboh, tetapi kemudian menunjukkan kualitasnya di babak pertama yang menegangkan. Tidak mampu mengawal Fermin saat gol penentu yang membuat skor menjadi 4-2 di awal babak kedua, dan kemudian mengalami cedera saat mencoba menghentikan bintang Barca itu lagi beberapa menit kemudian.

    Joelinton (6/10):

    Barcelona kesulitan menghadapi fisiknya di lini tengah. Mendapat kartu kuning di awal pertandingan dan beruntung terhindar dari kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Lewandowski.

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Serangan

    Anthony Elanga (7/10):

    Kedua golnya dicetak dengan sangat baik dan kecepatannya menjadi masalah besar bagi Cancelo. Dia adalah pemain kedua yang mencetak dua gol dalam pertandingan tandang Liga Champions di Spotify Camp Nou untuk klub Inggris.

    Anthony Gordon (5/10):

    Menciptakan beberapa masalah, tetapi juga melewatkan beberapa peluang bagus. Tidak menonjol setelah jeda.

    Harvey Barnes (6/10):

    Sangat aktif di sayap kiri Newcastle dan menjadi ancaman di babak pertama. Memberikan assist yang bagus untuk Elanga.

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Pemain Cadangan & Manajer

    Tino Livramento (4/10):

    Menggantikan Trippier saat jeda, namun dikalahkan oleh Lewandowski dalam gol pertamanya.

    Jacob Murphy (4/10):

    Masuk sebagai pengganti tetapi sama sekali tidak memberikan ancaman.

    Joe Willock (5/10):

    Memberikan Newcastle tenaga segar, tetapi tidak lebih dari itu.

    Sven Botman (5/10):

    Dimasukkan untuk membantu pertahanan setelah Newcastle hancur berantakan.

    Will Osula (N/A):

    Hanya masuk sebagai pengganti di menit-menit akhir

    Eddie Howe (4/10):

    Melihat timnya mampu menyaingi Barcelona di babak pertama yang epik, namun mereka tak mampu mengimbangi tuan rumah setelah jeda. Besarnya kekalahan ini akan menyakitkan, terutama dengan laga derby melawan Sunderland yang akan datang.

