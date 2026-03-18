Penilaian pemain Newcastle vs Barcelona: Kieran Trippier dan Dan Burn jadi biang keladi kekalahan telak The Magpies, sementara gol-gol Anthony Elanga tak berarti apa-apa dalam kegagalan memalukan di Liga Champions

Babak pertama yang seru ini dimulai dengan penampilan gemilang Newcastle, namun mereka justru tertinggal ketika Raphinha mencetak gol hanya dalam waktu enam menit. Sentuhan dan umpan hebat dari Lamine Yamal membuat Malick Thiaw dan Lewis Hall terpeleset, sehingga Fermin Lopez dapat mengoper bola kepada Raphinha untuk mencetak gol ke gawang Aaron Ramsdale. Namun, Newcastle tidak gentar dan membalas melalui Elanga. Hall dan Harvey Barnes bekerja sama dengan baik di sisi kiri untuk mengirimkan bola ke sayap, yang kemudian ditembakkan rendah melewati Joan Garcia dan masuk ke gawang.

Newcastle tak bertahan lama di posisi imbang karena pertahanan yang ceroboh kembali memungkinkan Barcelona memulihkan keunggulan. Tendangan bebas Raphinha ke area penalti disundul kembali ke arah gawang oleh Gerard Martin dan disundul masuk ke gawang Ramsdale dari jarak dekat oleh Marc Bernal. Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi tim tamu, namun Newcastle kembali merespons, memanfaatkan umpan backheel Yamal yang ceroboh di luar area penalti sendiri untuk menemukan Elanga yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh.

Newcastle tampak lebih dari sekadar lawan yang sepadan bagi lawan mereka yang terkenal, tetapi menderita pukulan telak tepat menjelang akhir babak pertama. Umpan Fermin kepada Raphinha membuat Kieran Tripper menarik pemain Brasil itu ke belakang dan memberikan penalti, yang memungkinkan Yamal mencetak gol dari titik putih dan membawa Barca unggul 3-2 saat istirahat.

Barcelona tampil di babak kedua layaknya tim yang berbeda dan dengan cepat menguasai permainan dari Newcastle. Sebuah serangan apik membongkar pertahanan tim tamu dan mengirim Fermin berhadapan dengan gawang untuk mengalahkan Ramsdale, sebelum Robert Lewandowski melompat lebih tinggi dari pemain pengganti Tino Livramento untuk mencetak gol kelima Barca. Lewandowski mencetak gol lagi beberapa menit kemudian, dan Raphinha kemudian mendapat gol kedua berkat umpan buruk dari Jacob Ramsey, saat tim Catalan melaju ke perempat final dan memupus impian Eropa Newcastle.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Newcastle dari Spotify Camp Nou...