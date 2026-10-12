Lukas Hornicek - 4/10

Malam yang sulit bagi kiper muda ini, yang kebobolan empat kali. Ia memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas penalti maupun penyelesaian akhir efektif yang menyusul, tetapi gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menenangkan lini belakang yang gugup. Ia hanya mencatatkan dua penyelamatan sepanjang pertandingan.

Malick Thiaw - 4/10

Sebagai kapten, Thiaw kesulitan mengatur transisi bertahan. Ia kerap ragu mengambil keputusan ketika Coventry melancarkan serangan cepat. Penempatan posisinya saat gol kedua dan ketiga memberi tuan rumah terlalu banyak ruang di area tengah.

Sven Botman - 6/10

Botman menjadi pemain yang paling menonjol di tengah buruknya penampilan lini belakang, semata-mata berkat kontribusinya di ujung lapangan lain. Ia melompat dengan baik untuk mencetak satu-satunya gol Newcastle pada menit ke-70. Namun, saat bertahan, ia menjadi bagian dari lini belakang yang terlalu mudah ditembus pada tahap akhir pertandingan.

Lewis Hall - 5/10

Hall memberi opsi serangan melebar dan terlibat dalam proses membangun serangan, tetapi ia kerap menjadi sasaran para penyerang sayap Coventry. Kecepatannya untuk kembali bertahan diuji, dan ia kesulitan mencegah umpan-umpan silang yang menghasilkan peluang bagus bagi lawan.