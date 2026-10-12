Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Newcastle United kontra Coventry City: Sven Botman mencetak gol, tetapi kelengahan di lini pertahanan membuat tim ambruk

Newcastle United
Coventry City
Coventry City vs Newcastle United
Premier League

Newcastle United menelan kekalahan telak 4-1 di Coventry Building Society Arena setelah organisasi pertahanan mereka berantakan. Meski Sven Botman mencetak gol, Newcastle kalah permainan dari Coventry City yang tampil efektif dalam memanfaatkan peluang.

Newcastle United mengalami mimpi buruk secara taktik di Coventry Building Society Arena. Mereka kalah 4-1 dalam laga yang memperlihatkan kelemahan signifikan pada struktur permainan mereka. Meski menguasai bola hingga 67%, tim asuhan Matthias Jaissle gagal mengubah penguasaan bola itu menjadi kendali permainan dan kerap kesulitan menghadapi transisi langsung yang diterapkan tim Frank Lampard. Gol penalti Jack Rudoni pada awal laga membuat tim tamu berada dalam situasi sulit yang tak pernah benar-benar mampu mereka atasi, bahkan ketika mereka terus menekan.

Harapan sempat muncul pada babak kedua ketika Sven Botman mencetak gol melalui assist Nicolas Gonzalez untuk mengubah skor menjadi 2-1, tetapi kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Saat permainan semakin terbuka, garis pertahanan tinggi Newcastle berulang kali berhasil ditembus. Ellis Simms dan Stephen Mfuni kemudian memperbesar kemenangan tuan rumah menjelang akhir laga. Newcastle mencatatkan 19 tembakan dan angka gol yang diharapkan (xG) mendekati dua, sehingga akan menyesali peluang yang terbuang di sepertiga akhir lapangan. Namun, masalah utamanya tetap lini pertahanan yang tampak sangat rapuh setiap kali mereka kehilangan bola.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kiper dan Pertahanan

    Lukas Hornicek - 4/10

    Malam yang sulit bagi kiper muda ini, yang kebobolan empat kali. Ia memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas penalti maupun penyelesaian akhir efektif yang menyusul, tetapi gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menenangkan lini belakang yang gugup. Ia hanya mencatatkan dua penyelamatan sepanjang pertandingan.

    Malick Thiaw - 4/10

    Sebagai kapten, Thiaw kesulitan mengatur transisi bertahan. Ia kerap ragu mengambil keputusan ketika Coventry melancarkan serangan cepat. Penempatan posisinya saat gol kedua dan ketiga memberi tuan rumah terlalu banyak ruang di area tengah.

    Sven Botman - 6/10

    Botman menjadi pemain yang paling menonjol di tengah buruknya penampilan lini belakang, semata-mata berkat kontribusinya di ujung lapangan lain. Ia melompat dengan baik untuk mencetak satu-satunya gol Newcastle pada menit ke-70. Namun, saat bertahan, ia menjadi bagian dari lini belakang yang terlalu mudah ditembus pada tahap akhir pertandingan.

    Lewis Hall - 5/10

    Hall memberi opsi serangan melebar dan terlibat dalam proses membangun serangan, tetapi ia kerap menjadi sasaran para penyerang sayap Coventry. Kecepatannya untuk kembali bertahan diuji, dan ia kesulitan mencegah umpan-umpan silang yang menghasilkan peluang bagus bagi lawan.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Lini tengah

    Lewis Miley - 5/10

    Pemain muda ini berusaha mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam, tetapi kesulitan menghadapi intensitas tekanan Coventry. Ia diganti pada menit ke-59 saat Jaissle berupaya menambah dinamika di lini tengah.

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez memberikan assist untuk gol Botman dan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang mampu menembus lini lawan lewat umpannya. Namun, ia kesulitan menjalankan tugas bertahannya dan kerap membuat empat bek di belakangnya terekspos ketika tim kehilangan bola.

    Joe Willock - 4/10

    Willock tampil kurang menonjol dan gagal melakukan pergerakan khasnya dari lini tengah ke kotak penalti. Ia nyaris tidak terlibat ketika Coventry mengalirkan bola dengan cepat melewati lini tengah, lalu ditarik keluar sebelum laga berjalan satu jam.

  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Harvey Barnes - 5/10

    Barnes bekerja keras di sisi sayap, tetapi kurang tajam untuk membawa Newcastle kembali ke dalam pertandingan. Beberapa upayanya diblok, dan ia gagal memberikan umpan-umpan berkualitas yang dibutuhkan para penyerang.

    Jacob Murphy - 4/10

    Murphy kesulitan memberikan dampak di sayap kanan dan beberapa kali terjebak offside. Pengaruhnya minim sehingga ia ditarik keluar pada awal babak kedua.

    Matias Fernandez-Pardo - 5/10

    Penyerang itu sesekali menunjukkan kualitas tekniknya, tetapi kerap terisolasi saat menghadapi bek-bek tengah Coventry yang kuat secara fisik. Ia bekerja keras saat menekan lawan, tetapi kurang memiliki kekuatan fisik untuk tampil efektif sebagai ujung tombak dalam pertandingan yang kacau ini.

    Yoane Wissa - 5/10

    Wissa menghabiskan sebagian besar pertandingan mencari ruang yang tak kunjung tersedia. Ia diganti pada menit ke-78 setelah menjalani laga yang membuatnya frustrasi, dengan kontribusi utamanya terbatas pada keterlibatan kecil dalam proses membangun serangan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Manajer

    Amar Dedic - 5/10

    Masuk pada menit ke-59 untuk memperkokoh pertahanan, tetapi ia menjadi bagian dari lini belakang yang kebobolan dua gol pada pengujung laga saat tim berusaha menyerang.

    Joelinton - 5/10

    Dimasukkan untuk menambah kekuatan fisik, pemain asal Brasil itu gagal membendung tekanan lawan. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-81, melengkapi sore yang buruk baginya.

    Bazoumana Toure - 5/10

    Masuk pada pengujung laga untuk mencoba mengubah ritme, tetapi pertandingan sudah mulai lepas dari kendali saat ia mulai menemukan pijakannya.

    William Osula - N/A

    Masuk menggantikan Wissa pada pengujung laga, ia hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan.

    Dan Burn - N/A

    Masuk menggantikan Toure pada masa tambahan waktu, dalam pergantian yang tampaknya lebih bertujuan menghabiskan waktu ketimbang memulihkan keadaan lewat perubahan taktik.

    Matthias Jaissle - 3/10

    Gagal secara taktis. Keputusan Jaissle untuk tetap mengandalkan permainan dengan penguasaan bola tinggi tanpa perlindungan yang memadai terhadap serangan balik dihukum oleh Lampard. Pergantian pemainnya gagal mengubah momentum, sementara runtuhnya pertahanan dalam sepuluh menit terakhir menjadi catatan yang sangat buruk.

Pertandingan berikutnya
NEW

NEW

Premier League

17 Okt 2026

AVL

AVL

TOT

TOT

Premier League

19 Okt 2026

COV

COV