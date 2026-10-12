Newcastle United mengalami mimpi buruk secara taktik di Coventry Building Society Arena. Mereka kalah 4-1 dalam laga yang memperlihatkan kelemahan signifikan pada struktur permainan mereka. Meski menguasai bola hingga 67%, tim asuhan Matthias Jaissle gagal mengubah penguasaan bola itu menjadi kendali permainan dan kerap kesulitan menghadapi transisi langsung yang diterapkan tim Frank Lampard. Gol penalti Jack Rudoni pada awal laga membuat tim tamu berada dalam situasi sulit yang tak pernah benar-benar mampu mereka atasi, bahkan ketika mereka terus menekan.
Harapan sempat muncul pada babak kedua ketika Sven Botman mencetak gol melalui assist Nicolas Gonzalez untuk mengubah skor menjadi 2-1, tetapi kebangkitan itu tidak berlangsung lama. Saat permainan semakin terbuka, garis pertahanan tinggi Newcastle berulang kali berhasil ditembus. Ellis Simms dan Stephen Mfuni kemudian memperbesar kemenangan tuan rumah menjelang akhir laga. Newcastle mencatatkan 19 tembakan dan angka gol yang diharapkan (xG) mendekati dua, sehingga akan menyesali peluang yang terbuang di sepertiga akhir lapangan. Namun, masalah utamanya tetap lini pertahanan yang tampak sangat rapuh setiap kali mereka kehilangan bola.