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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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Penilaian pemain Meksiko vs Serbia: Alvaro Fidalgo dan Brian Gutierrez tampil gemilang saat El Tri mencetak lima gol dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia

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Mexico vs Serbia
FEATURES
Mexico
Serbia
Friendlies
J. Aguirre
A. Fidalgo
B. Gutierrez

Meksiko berhasil bangkit dari ketegangan di awal pertandingan di Toluca untuk mengalahkan Serbia dengan telak, dengan Alvaro Fidalgo dan Brian Gutierrez menjadi beberapa pemain yang menonjol saat El Tri menutup persiapan Piala Dunia mereka dengan gemilang.

Javier “Vasco” Aguirre menginginkan satu kali uji coba terakhir menjelang Piala Dunia, dan selama beberapa menit di Toluca, Meksiko harus menghadapi satu hal yang selama ini berhasil dihindari selama rentetan hasil tak terkalahkan mereka pada tahun 2026: ketidaknyamanan. Serbia mencetak gol lebih dulu, Estadio Nemesio Diez menjadi tegang, dan El Tri tiba-tiba harus mengejar ketertinggalan dalam pertandingan yang seharusnya berfungsi sebagai dorongan kepercayaan diri terakhir sebelum 11 Juni.

Namun, responsnya persis seperti yang diinginkan Aguirre. Meksiko mengesampingkan kesalahan awal, menyesuaikan diri dengan pertandingan, dan mengubah kecemasan menjadi kendali. Hingga babak pertama, tim tuan rumah membalikkan skor dari ketinggalan 1-0 menjadi keunggulan 2-1. Pada akhir pertandingan, papan skor menunjukkan 5-1, pengingat lain bahwa tim ini tiba di Piala Dunia dengan kepercayaan diri yang nyata dan seorang manajer yang tampak semakin tenang tentang apa yang telah ia bangun.

Gol awal Serbia terjadi setelah miskomunikasi antara Johan Vazquez dan Jesus Gallardo, yang memungkinkan Petar Stanic mengalahkan Raul Rangel dan sejenak membungkam penonton. Namun, reaksi Meksiko jauh lebih berarti daripada kesalahan tersebut. El Tri memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 22 pertandingan, dan melakukannya dengan beberapa pemain yang menunjukkan performa kuat untuk peran yang lebih besar.

Aguirre kini menghadapi masalah yang berbeda. Timnya tampak siap, tetapi beberapa pemain telah membuatnya kesulitan menentukan susunan pemain inti. Itulah tepatnya jenis masalah yang diinginkan seorang pelatih beberapa hari sebelum laga pembuka Piala Dunia.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah pertandingan persahabatan prapiala dunia melawan Serbia di Estadio Nemesio Diez di Toluca...

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Raul Rangel (7/10):
    Serbia hanya menciptakan sedikit peluang mencetak gol yang jelas, tetapi Rangel tampil mengesankan setiap kali ia harus menjadi opsi umpan tambahan bagi para beknya. Kepercayaannya diri saat menguasai bola tetap menjadi salah satu alasan Aguirre mempercayainya sebagai kiper utama Meksiko.

    Jorge Sanchez (5/10):
    Sanchez tampil sebagai starter dalam dua pertandingan berturut-turut, namun keandalannya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Ia beruntung karena baik Australia maupun Serbia tidak secara konsisten menyerang sisi pertahanannya, karena kontribusinya dalam serangan hampir tidak ada.

    Cesar Montes (6/10):
    Tidak menghadapi banyak situasi pertahanan yang sulit. Umpan-umpan panjangnya masih belum seakurat yang ia inginkan, tetapi kehadirannya di kotak penalti saat situasi bola mati tetap menjadi senjata penting bagi Meksiko.

    Johan Vazquez (7/10):
    Mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut dan terus berkembang menjadi salah satu pemimpin tim ini. Ia terlihat sedikit kurang fokus dalam proses gol Serbia, tetapi kepemimpinannya menjadi salah satu perkembangan paling penting di fase akhir ini.

    Jesus Gallardo (7/10):
    Kesalahannya dalam membaca permainan berkontribusi pada gol pembuka Serbia, tetapi Gallardo pulih dengan baik dan tetap menjadi kekuatan ofensif penting bagi El Tri. Ia terus memberikan keleluasaan, energi, dan pengalaman di sayap kiri.

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  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    Lini tengah

    Erik Lira (6/10):
    Tidak seaktif biasanya dalam membangun serangan seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, namun tetap akurat dalam sebagian besar umpan-umpannya. Meskipun penampilannya tidak spektakuler, ia memberikan kehadiran yang stabil bagi Meksiko di lini tengah.

    Brian Gutierrez (7/10):
    Terlibat sejak awal dengan beberapa peluang emas, meski ia gagal mengonversinya. Namun, ia tetap aktif, terus meminta bola, dan berhasil meninggalkan jejaknya dengan sebuah assist.

    Alvaro Fidalgo (8/10):
    Elegan dari awal hingga akhir. Kemampuan satu lawan satu, umpan terobosan, dan umpan panjangnya sangat akurat, dan ia bermain dengan ketenangan seseorang yang memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan permainan. Ia memegang kunci lini tengah El Tri.

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    Serangan

    Roberto Alvarado (7/10):
    Penampilannya meningkat pesat dibandingkan penampilan-penampilannya sebelumnya. Ia masih perlu sedikit lebih berani di sayap kanan dan lebih sering melepaskan tembakan ke gawang, namun umpan silangnya nyaris menghasilkan beberapa gol dan keterlibatannya secara keseluruhan jauh lebih baik.

    Raul Jimenez (7/10):
    Golnya membawa kelegaan yang nyata. Jimenez belum pernah mencetak gol di Piala Dunia, dan melepaskan beban itu sejak awal akan sangat penting jika ia ingin menikmati sepenuhnya turnamen keempatnya bersama Meksiko.

    Julian Quiñones (7/10):
    Kehadirannya membuka beberapa peluang bagi serangan Meksiko. Dia bisa menembak dari jarak jauh, menyundul umpan silang, dan memberikan umpan terobosan ke Jimenez. Perannya di starting XI semakin penting di saat yang tepat.

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alexis Vega (8/10):
    Mungkin karena semangat bermain di hadapan pendukung tuan rumah, tapi Vega berhasil memukau penonton hampir di setiap sentuhannya. Salah satu upayanya menghantam mistar gawang dan nyaris menjadi gol spektakuler. Ia tampil tajam, percaya diri, dan bersemangat.

    Guillermo Martinez (6/10):
    Berjuang dalam setiap duel udara dan menjadi tumpuan fisik bagi Meksiko. Menariknya, menjelang debut pada 11 Juni, ia telah mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada Santiago Gimenez dan Armando Gonzalez.

    Gilberto Mora (7/10):
    Tetap mengesankan melihat seorang pemain berusia 17 tahun yang terus-menerus meminta bola kepada rekan-rekannya. Mora tidak pernah menghindar dari momen penting, dan bahkan ketika permainan tidak sepenuhnya menguntungkannya, kepercayaan dirinya tetap menonjol.

    Israel Reyes (7/10):
    Bermain sebagai bek tengah dan terlihat nyaman dalam setiap intervensinya. Memberikan kehadiran yang tenang dan terkendali bagi Meksiko setelah masuk sebagai pengganti.

    Edson Alvarez (6/10):
    Pada titik ini, jika ia bersaing dengan Lira untuk posisi gelandang bertahan, gelandang Cruz Azul ini tampaknya berada di urutan teratas dalam hierarki tim. Alvarez masih belum berada di level terbaiknya dan terus mencari ritme permainan.

    Luis Chavez (7/10):
    Tampak sebagai opsi yang sangat berguna dari bangku cadangan. Dia menambah dinamisme di lini tengah dan, seperti biasa, membawa ancaman gol spektakuler dari jarak jauh.

    Mateo Chavez (7/10):
    Memberikan ancaman serangan yang serupa dengan Gallardo di sisi kiri. Terus menunjukkan mengapa Aguirre menghargainya sebagai opsi muda dengan energi dan jangkauan serangan.

    Orbelin Pineda (6/10):
    Tidak banyak menyentuh bola, tetapi tetap terlihat aktif setiap kali ikut bermain. Memberikan pergerakan dan energi bagi Meksiko dalam menit-menit terbatas.

    Luis Romo (7/10):
    Aktif dalam membangun serangan dari belakang dan terlihat nyaman membantu Meksiko menggerakkan bola ke depan. Baik dia menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, fleksibilitasnya akan sangat berarti.

    Javier Aguirre (8/10):
    Timnya terlihat siap. Aguirre tampak tenang dan penuh harapan, dan dalam beberapa hari ke depan Meksiko akan mengetahui seberapa siap mereka sebenarnya untuk debut di Piala Dunia. Para pemain telah membuatnya kesulitan memilih starting XI, dan itu adalah masalah yang baik untuk dihadapi.

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