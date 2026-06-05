Penilaian pemain Meksiko vs Serbia: Alvaro Fidalgo dan Brian Gutierrez tampil gemilang saat El Tri mencetak lima gol dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia

Javier “Vasco” Aguirre menginginkan satu kali uji coba terakhir menjelang Piala Dunia, dan selama beberapa menit di Toluca, Meksiko harus menghadapi satu hal yang selama ini berhasil dihindari selama rentetan hasil tak terkalahkan mereka pada tahun 2026: ketidaknyamanan. Serbia mencetak gol lebih dulu, Estadio Nemesio Diez menjadi tegang, dan El Tri tiba-tiba harus mengejar ketertinggalan dalam pertandingan yang seharusnya berfungsi sebagai dorongan kepercayaan diri terakhir sebelum 11 Juni.

Namun, responsnya persis seperti yang diinginkan Aguirre. Meksiko mengesampingkan kesalahan awal, menyesuaikan diri dengan pertandingan, dan mengubah kecemasan menjadi kendali. Hingga babak pertama, tim tuan rumah membalikkan skor dari ketinggalan 1-0 menjadi keunggulan 2-1. Pada akhir pertandingan, papan skor menunjukkan 5-1, pengingat lain bahwa tim ini tiba di Piala Dunia dengan kepercayaan diri yang nyata dan seorang manajer yang tampak semakin tenang tentang apa yang telah ia bangun.

Gol awal Serbia terjadi setelah miskomunikasi antara Johan Vazquez dan Jesus Gallardo, yang memungkinkan Petar Stanic mengalahkan Raul Rangel dan sejenak membungkam penonton. Namun, reaksi Meksiko jauh lebih berarti daripada kesalahan tersebut. El Tri memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 22 pertandingan, dan melakukannya dengan beberapa pemain yang menunjukkan performa kuat untuk peran yang lebih besar.

Aguirre kini menghadapi masalah yang berbeda. Timnya tampak siap, tetapi beberapa pemain telah membuatnya kesulitan menentukan susunan pemain inti. Itulah tepatnya jenis masalah yang diinginkan seorang pelatih beberapa hari sebelum laga pembuka Piala Dunia.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah pertandingan persahabatan prapiala dunia melawan Serbia di Estadio Nemesio Diez di Toluca...