Inggris dan Meksiko menyuguhkan salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia kali ini, namun laga tersebut berakhir dengan kekecewaan bagi El Tri karena Three Lions berhasil lolos dari Estadio Azteca dengan kemenangan 3-2.

Raúl Jiménez dan Julián Quiñones mencetak gol untuk Meksiko, tetapi Jude Bellingham membalikkan keadaan dalam rentang waktu dua menit yang menghancurkan, memanfaatkan momen paling rentan El Tri sepanjang turnamen ini. Bintang Real Madrid itu mencetak gol ketiga dan keempatnya di Piala Dunia secara beruntun, membalikkan keadaan sebelum Meksiko sempat bernapas lega.

Jordan Pickford, yang sebelumnya sudah enam kali kebobolan oleh Jiménez di ajang Liga Premier, melakukan dua penyelamatan gemilang atas striker veteran tersebut untuk menjaga keunggulan Inggris 2-1 pada babak pertama. Namun, ia tak mampu menghentikan Jiménez dari titik penalti di menit-menit akhir, saat Meksiko berusaha membawa pertandingan ke tepi jurang.

Terlepas dari kekalahan ini, Piala Dunia ini tetap menjadi ajang bersejarah bagi El Tri. Meksiko mencetak rekor nasional untuk kemenangan terbanyak dalam satu turnamen dengan empat kali, poin terbanyak dengan 12, gol terbanyak yang dicetak dengan 10, clean sheet terbanyak dengan empat, serta assist terbanyak oleh pemain Meksiko dalam satu Piala Dunia, dengan Roberto Alvarado mencatatkan tiga assist. Bahkan dalam kekalahan, tim ini meninggalkan jejak.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kekalahan mereka melawan Inggris di Estadio Azteca...