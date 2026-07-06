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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Penilaian pemain Meksiko vs Inggris: Julián Quiñones tampil gemilang dan Raúl Jiménez memberi harapan bagi El Tri, namun Jude Bellingham mengakhiri perjalanan bersejarah Meksiko di Piala Dunia dalam laga mendebarkan di Azteca

Player ratings
FEATURES
Mexico vs England
Mexico
England
World Cup
R. Jimenez
J. Bellingham
H. Kane
J. Aguirre

Perjalanan bersejarah Meksiko di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan di Stadion Azteca, saat Julián Quiñones tampil gemilang dan Raúl Jiménez memberikan secercah harapan bagi El Tri sebelum Jude Bellingham mengantarkan Inggris meraih kemenangan menegangkan 3-2.

Inggris dan Meksiko menyuguhkan salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia kali ini, namun laga tersebut berakhir dengan kekecewaan bagi El Tri karena Three Lions berhasil lolos dari Estadio Azteca dengan kemenangan 3-2.

Raúl Jiménez dan Julián Quiñones mencetak gol untuk Meksiko, tetapi Jude Bellingham membalikkan keadaan dalam rentang waktu dua menit yang menghancurkan, memanfaatkan momen paling rentan El Tri sepanjang turnamen ini. Bintang Real Madrid itu mencetak gol ketiga dan keempatnya di Piala Dunia secara beruntun, membalikkan keadaan sebelum Meksiko sempat bernapas lega.

Jordan Pickford, yang sebelumnya sudah enam kali kebobolan oleh Jiménez di ajang Liga Premier, melakukan dua penyelamatan gemilang atas striker veteran tersebut untuk menjaga keunggulan Inggris 2-1 pada babak pertama. Namun, ia tak mampu menghentikan Jiménez dari titik penalti di menit-menit akhir, saat Meksiko berusaha membawa pertandingan ke tepi jurang.

Terlepas dari kekalahan ini, Piala Dunia ini tetap menjadi ajang bersejarah bagi El Tri. Meksiko mencetak rekor nasional untuk kemenangan terbanyak dalam satu turnamen dengan empat kali, poin terbanyak dengan 12, gol terbanyak yang dicetak dengan 10, clean sheet terbanyak dengan empat, serta assist terbanyak oleh pemain Meksiko dalam satu Piala Dunia, dengan Roberto Alvarado mencatatkan tiga assist. Bahkan dalam kekalahan, tim ini meninggalkan jejak.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kekalahan mereka melawan Inggris di Estadio Azteca...

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Raúl Rangel (6/10):

    Seharusnya lebih waspada dalam rangkaian kejadian yang berujung pada gol ketiga Inggris, terutama karena The Three Lions sudah bermain dengan satu pemain kurang. Meski demikian, dia bukanlah penyebab utama Meksiko kehilangan kendali selama dua menit yang merugikan itu.

    Jorge Sánchez (6/10):

    Tekanan yang dilakukannya di wilayah Inggris menimbulkan masalah dan membantu Meksiko merebut kembali bola di area-area berbahaya. Namun, di lini pertahanan, ia kesulitan setiap kali Anthony Gordon mengisolasi dirinya di ruang terbuka.

    César Montes (6/10):

    Hampir mencetak gol penyama kedudukan sebelum babak pertama berakhir, namun Bellingham berhasil menyelamatkan Inggris. Permainannya dengan bola secara umum tenang, tetapi saat Inggris unggul 2-0, ia tidak mampu memberikan ketertiban pertahanan yang dibutuhkan Meksiko.

    Johan Vásquez (7/10):

    Menutup turnamen yang tak terlupakan dengan penampilan mantap lainnya. Vásquez memberikan stabilitas pertahanan bagi El Tri sepanjang Piala Dunia, dan distribusi bolanya kembali menonjol saat melawan Inggris.

    Jesús Gallardo (5/10):

    Sering maju ke depan dari sisi kiri dan memberikan keleluasaan bagi Meksiko, tetapi umpan terakhirnya kurang akurat. Terlalu banyak umpan silangnya yang gagal mencapai sasaran.


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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Érik Lira (7/10):

    Salah satu pemain Meksiko yang paling bersinar di Piala Dunia ini. Penampilannya seharusnya membuka pintu ke Eropa, di mana ia dapat terus berkembang menjadi gelandang penting bagi klub dan negaranya. Pertarungan satu lawan satu antara dirinya dan Bellingham merupakan salah satu duel paling menarik dalam pertandingan tersebut.

    Luis Romo (6/10):

    Memengaruhi beberapa serangan awal Meksiko, tetapi performanya meredup seiring berjalannya pertandingan. El Tri membutuhkan kontrol yang lebih baik di lini tengah, dan Romo tidak mampu memberikan hal itu secara konsisten.

    Gilberto Mora (6/10):

    Sebelum kehilangan bola yang berujung pada gol kedua Inggris, Mora telah menampilkan performa mengesankan yang dipenuhi kerja keras di lini pertahanan dan sentuhan cerdas saat menguasai bola. Yang paling menonjol adalah reaksinya: begitu Meksiko memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, ia kembali tenang dan berusaha memengaruhi jalannya pertandingan, sebuah tanda kematangan lainnya.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Serangan

    Roberto Alvarado (7/10):

    Penampilannya di Piala Dunia ini akan dikenang karena betapa efektifnya dia baik dalam menyerang maupun bertahan. Tanpa pergerakan, umpan, dan kerja keras Alvarado di lini pertahanan, Meksiko tidak akan mampu mencapai performa menyerang yang begitu gemilang sepanjang turnamen ini.

    Raúl Jiménez (7/10):

    Aguirre lebih memilihnya daripada Quiñones karena keandalannya dalam mengeksekusi tendangan penalti, dan Jiménez berhasil mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 3-2. Sebelumnya, Pickford telah menggagalkan dua tendangannya dengan penyelamatan gemilang.

    Julián Quiñones (8/10):

    Pemain paling berbahaya Meksiko pada malam itu. Tanpa Quiñones, pertandingan ini mungkin tidak akan pernah menjadi pertandingan klasik yang tak terlupakan. Pengaruhnya baru memudar setelah Aguirre mengubah fase akhir pertandingan menjadi pertarungan udara, dan menggantikannya berarti menghilangkan ancaman serangan paling menentukan Meksiko.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Edson Álvarez (6/10):

    Masuk pada babak kedua menggantikan Montes yang cedera dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tempo pertandingan. Tetap berusaha berkontribusi, terutama dalam situasi bola mati.

    Santiago Giménez (5/10):

    Mendapat beberapa peluang setelah masuk sebagai pemain pengganti sepanjang Piala Dunia, namun tidak pernah terlihat sepenuhnya percaya diri dalam pergerakan maupun penyelesaiannya. Ini adalah penampilan pengganti yang sulit lagi.

    Brian Gutiérrez (7/10):

    Membawa energi saat masuk dan langsung terlihat bersemangat untuk menyerang lini belakang Inggris. Gerakannya memaksa Harry Kane melakukan pelanggaran yang berujung pada penalti untuk Jiménez. Pengalaman di Piala Dunia ini seharusnya penting bagi masa depannya bersama El Tri.

    Álvaro Fidalgo (6/10):

    Bertanggung jawab atas sebagian besar pergerakan bola Meksiko di akhir pertandingan, tetapi tidak dapat menemukan umpan terakhir yang mungkin menghasilkan gol penyama kedudukan. Masuknya dia ke lapangan memang menunjukkan bahwa Meksiko seharusnya memanfaatkan kemampuannya dalam mengontrol bola lebih awal.

    Guillermo Martínez (5/10):

    Logika Aguirre jelas: menambah satu pemain bertubuh tinggi di kotak penalti dan mencari gol penyama kedudukan. Namun, menarik keluar Quiñones, pemain terbaik Meksiko malam itu, membuat keputusan tersebut sulit untuk dipertahankan.

    Javier Aguirre (7/10):

    Sangat mudah untuk menemukan kesalahan dalam kekalahan, dan kekalahan ini akan meninggalkan beberapa pertanyaan bagi Aguirre. Meksiko mungkin membutuhkan gelandang yang lebih mengutamakan penguasaan bola seperti Fidalgo sejak awal, bukan Romo, dan di akhir pertandingan, menarik keluar Quiñones merupakan taruhan besar. Anda tidak bisa menarik keluar pemain yang telah berkontribusi dalam lima gol di turnamen ini saat Anda paling membutuhkan gol. Meski demikian, Aguirre meninggalkan Piala Dunia ini setelah membawa Meksiko meraih salah satu perjalanan paling berkesan dalam sejarah tim.

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