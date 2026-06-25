Pesan yang tersampaikan sepanjang turnamen ini sangat jelas: ke-26 pemain siap memberikan kontribusi. Setelah menurunkan semua pemain lapangan yang tersedia selama babak penyisihan grup, Meksiko kembali menorehkan sejarah di Estadio Azteca melalui penampilan yang terkendali.

Mateo Chávez membuka skor pada menit ke-55 berkat kerja sama yang apik dari Luis Romo, sebelum Julián Quiñones menggandakan keunggulan Meksiko enam menit kemudian berkat umpan dari Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo kemudian menambahkan gol penutup pada masa tambahan waktu, mencetak gol setelah menerima umpan dari Roberto Alvarado untuk memastikan kemenangan 3-0.





Susunan pemain inti Meksiko saat melawan Ceko memiliki usia rata-rata 27 tahun dan 38 hari, yang merupakan susunan pemain termuda mereka dalam pertandingan Piala Dunia sejak 2006, ketika mereka berhadapan dengan Portugal dengan usia rata-rata 26 tahun dan 341 hari.

Masa depan memang cerah, namun saat ini seluruh negara diajak untuk bermimpi besar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kemenangan mereka atas Ceko di Estadio Azteca...



