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Mexico Player RatingsGOAL

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Penilaian pemain Meksiko vs Ceko: Gilberto Mora menonjol saat El Tri mencatat sejarah dengan catatan sempurna di babak penyisihan grup, sementara Guillermo Ochoa mendapat perpisahan di Azteca

Player ratings
FEATURES
Czechia vs Mexico
Czechia
Mexico
World Cup
G. Mora
G. Ochoa
J. Quinones

Meksiko menyaksikan kemunculan bintang baru, Gilberto Mora, sekaligus merayakan karier seorang legenda, Guillermo Ochoa, saat mereka meraih kemenangan 3-0 atas Republik Ceko. Untuk pertama kalinya, El Tri menyelesaikan babak penyisihan grup Piala Dunia dengan sembilan poin, dan Javier “Vasco” Aguirre kini telah membawa timnya dalam kondisi terbaik menjelang babak gugur.

Pesan yang tersampaikan sepanjang turnamen ini sangat jelas: ke-26 pemain siap memberikan kontribusi. Setelah menurunkan semua pemain lapangan yang tersedia selama babak penyisihan grup, Meksiko kembali menorehkan sejarah di Estadio Azteca melalui penampilan yang terkendali.

Mateo Chávez membuka skor pada menit ke-55 berkat kerja sama yang apik dari Luis Romo, sebelum Julián Quiñones menggandakan keunggulan Meksiko enam menit kemudian berkat umpan dari Jorge Sánchez. Álvaro Fidalgo kemudian menambahkan gol penutup pada masa tambahan waktu, mencetak gol setelah menerima umpan dari Roberto Alvarado untuk memastikan kemenangan 3-0.


Susunan pemain inti Meksiko saat melawan Ceko memiliki usia rata-rata 27 tahun dan 38 hari, yang merupakan susunan pemain termuda mereka dalam pertandingan Piala Dunia sejak 2006, ketika mereka berhadapan dengan Portugal dengan usia rata-rata 26 tahun dan 341 hari.

Masa depan memang cerah, namun saat ini seluruh negara diajak untuk bermimpi besar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kemenangan mereka atas Ceko di Estadio Azteca...


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Raúl Rangel (7/10):
    Tidak banyak yang harus dilakukannya sebagai penjaga gawang, namun permainannya saat menguasai bola tetap menonjol. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam permainannya dan alasan lain mengapa Aguirre mempercayainya dalam sistem ini.

    Jorge Sánchez (7/10):
    Terus menemukan cara untuk memengaruhi serangan Meksiko. Ia memang tidak mencetak gol, tetapi ia memainkan peran penting dalam gol kedua dengan berlari ke ruang kosong dan mengubah dirinya menjadi ancaman gol yang nyata.

    Israel Reyes (7/10):
    Berbagai laporan mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Eropa setelah Piala Dunia, dengan AS Roma termasuk di antara klub-klub yang dilaporkan tertarik. Kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini pertahanan hanya akan semakin meningkatkan perhatian tersebut. Ia bermain dengan tenang saat menguasai bola dan tegas dalam intervensi pertahanannya.

    César Montes (7/10):
    Kemampuannya menembus barisan pertahanan lawan dengan umpan-umpan melalui lini tengah menjadikannya bek tengah yang sangat penting bagi Meksiko. Tampil kokoh dalam duel udara dan memberikan El Tri kehadiran yang stabil di lini belakang.

    Mateo Chávez (8/10):
    Sangat energik di awal pertandingan dan terus-menerus menempatkan diri di sayap kiri. Golnya merupakan imbalan atas penampilan yang dibangun atas dasar ketekunan, timing yang tepat, dan niat menyerang.

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  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Edson Álvarez (7/10):
    Kepemimpinannya terus bersinar. Dari posisinya sebagai gelandang bertahan, ia sekali lagi menunjukkan mengapa ia begitu penting bagi El Tri, dengan menghadirkan keseimbangan, kontrol, dan pengalaman di lini tengah Meksiko.

    Luis Romo (7/10):
    Ia seolah-olah telah disentuh oleh tongkat sihir. Setelah perannya yang menentukan melawan Korea Selatan, ia sekali lagi berperan dalam terobosan Meksiko dengan membantu menciptakan gol Chávez. Penampilan seperti ini menunjukkan mengapa Aguirre mempercayainya di starting XI.

    Gilberto Mora (8/10):
    Butuh waktu beberapa saat untuk menyesuaikan diri sebagai pemain termuda Meksiko yang menjadi starter di Piala Dunia, tetapi begitu ia menemukan ritmenya, ia mulai menghasilkan umpan-umpan yang membongkar pertahanan Ceko. Kepercayaannya tumbuh seiring setiap sentuhan bola, dan penonton di Azteca pun melihat sekilas masa depan Meksiko.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Roberto Alvarado (7/10):
    Serangan Meksiko sering kali berpusat padanya. Momen terbaiknya tetap muncul saat ia bergerak ke area tengah, di mana visi permainan dan jangkauan umpannya memungkinkannya menghubungkan serangan.

    Guillermo Martínez (6/10):
    Sangat aktif dalam duel udara di kedua ujung lapangan. Berjuang dengan baik, namun tidak pernah menerima umpan yang tepat di kotak penalti yang memungkinkan dirinya benar-benar menguji kiper lawan.

    Julián Quiñones (7/10):
    Mencetak gol keduanya di turnamen ini dan tetap menjadi salah satu pemain penyerang paling berbahaya Meksiko. Ia masih perlu mempertajam beberapa keputusan di sepertiga akhir lapangan jika El Tri ingin melaju jauh di turnamen ini.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Obed Vargas (6/10):
    Sebagai bagian dari generasi baru El Tri, ia terus menunjukkan kedewasaan setiap kali turun ke lapangan. Bermain bersama para pemimpin seperti Álvarez, Montes, Quiñones, dan Alvarado hanya akan mempercepat perkembangannya.

    Santiago Giménez (6/10):
    Tampak nyaman saat berduel dengan para bek Ceko dan juga memberikan umpan cerdas kepada Quiñones yang hampir saja menghasilkan gol tambahan bagi Meksiko. Penampilan singkat yang bermanfaat saat Meksiko mengendalikan jalannya pertandingan.

    Álvaro Fidalgo (7/10):
    Kembali ke lapangan setelah tidak diturunkan saat melawan Korea Selatan dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Golnya hanya akan memperkuat posisinya untuk mendapatkan peran yang lebih besar di babak 32 besar.

    Guillermo Ochoa (6/10):
    Mendapatkan salah satu tepuk tangan meriah di Estadio Azteca yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Setelah enam Piala Dunia, Ochoa akan dikenang sebagai salah satu legenda besar Meksiko.

    Jesús Gallardo (6/10):
    Tidak memiliki banyak kesempatan untuk memengaruhi jalannya pertandingan, karena Meksiko sudah menguasai permainan saat ia masuk. Namun, ia tetap mendapatkan menit bermain yang penting sekaligus menghemat tenaga menjelang babak 32 besar.

    Javier Aguirre (10/10):
    Meksiko belum pernah meraih sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan di fase grup Piala Dunia. Lebih baik lagi, mereka menyelesaikan fase grup tanpa kebobolan satu gol pun. Aguirre telah menyeimbangkan rotasi, pengendalian, dan keyakinan dengan hampir sempurna, dan cara ia merencanakan momen perpisahan Ochoa di Estadio Azteca akan sulit dilupakan oleh para penggemar El Tri.

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