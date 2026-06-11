Penilaian pemain Meksiko vs Afrika Selatan: El Tri melesat! Julian Quinones tampil gemilang sementara Raul Jimenez mengakhiri penantian panjangnya untuk mencetak gol di Piala Dunia saat tuan rumah bersama itu meraih kemenangan mudah di laga pembuka

El Tri nyaris unggul di lima menit awal setelah Israel Reyes mengoper bola kepada Jimenez di tepi kotak penalti, namun tendangan pertamanya berhasil ditepis dengan baik oleh Ronwen Williams.

Meksiko tidak perlu menunggu lama untuk memecah kebuntuan, karena Erik Lira merebut bola di area 20 yard, dan Quinones berhasil mengejar bola dan melepaskan tembakan yang melewati kaki Williams pada menit kesembilan.

Tim asuhan Javier Aguirre terus menciptakan peluang-peluang bagus sebelum babak pertama berakhir, saat Quinones membentur tiang gawang dengan tendangan rendah sebelum Bryan Gutierrez melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan dari Quinones.

Harapan Afrika Selatan untuk kembali ke dalam permainan mendapat pukulan telak di awal babak kedua ketika Sphephelo Sithole mendapat kartu merah karena menjatuhkan Gutierrez saat gelandang Meksiko itu sedang berlari menuju gawang.

Keunggulan tersebut dipastikan pada pertengahan babak kedua ketika Jimenez melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Roberto Alvarado dan menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol.

Penderitaan Afrika Selatan semakin bertambah ketika Themba Zwane diusir dari lapangan setelah dianggap telah memukul wajah Alvarado, meskipun kapten Meksiko, Cesar Montes, juga diusir karena melakukan pelanggaran terlambat terhadap Khuliso Mudao.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko dari Mexico City...