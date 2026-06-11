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Jimenez Quinones Mexico South Africa GFXGetty/GOAL
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Penilaian pemain Meksiko vs Afrika Selatan: El Tri melesat! Julian Quinones tampil gemilang sementara Raul Jimenez mengakhiri penantian panjangnya untuk mencetak gol di Piala Dunia saat tuan rumah bersama itu meraih kemenangan mudah di laga pembuka

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Mexico
World Cup
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Mexico vs South Africa
J. Quinones
R. Jimenez

Meksiko mengawali kampanye Piala Dunia 2026 dengan sempurna saat tuan rumah bersama itu mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam pertandingan pembuka turnamen pada Kamis. Gol-gol dari Julian Quinones dan Raul Jimenez memastikan kemenangan meyakinkan bagi favorit Grup A dalam pertandingan yang diwarnai tiga kartu merah pada babak kedua.

El Tri nyaris unggul di lima menit awal setelah Israel Reyes mengoper bola kepada Jimenez di tepi kotak penalti, namun tendangan pertamanya berhasil ditepis dengan baik oleh Ronwen Williams.

Meksiko tidak perlu menunggu lama untuk memecah kebuntuan, karena Erik Lira merebut bola di area 20 yard, dan Quinones berhasil mengejar bola dan melepaskan tembakan yang melewati kaki Williams pada menit kesembilan.

Tim asuhan Javier Aguirre terus menciptakan peluang-peluang bagus sebelum babak pertama berakhir, saat Quinones membentur tiang gawang dengan tendangan rendah sebelum Bryan Gutierrez melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan dari Quinones.

Harapan Afrika Selatan untuk kembali ke dalam permainan mendapat pukulan telak di awal babak kedua ketika Sphephelo Sithole mendapat kartu merah karena menjatuhkan Gutierrez saat gelandang Meksiko itu sedang berlari menuju gawang.

Keunggulan tersebut dipastikan pada pertengahan babak kedua ketika Jimenez melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Roberto Alvarado dan menandai debutnya di Piala Dunia dengan sebuah gol.

Penderitaan Afrika Selatan semakin bertambah ketika Themba Zwane diusir dari lapangan setelah dianggap telah memukul wajah Alvarado, meskipun kapten Meksiko, Cesar Montes, juga diusir karena melakukan pelanggaran terlambat terhadap Khuliso Mudao.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko dari Mexico City...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Raul Rangel (5/10):

    Cepat keluar dari garis gawangnya untuk menghadapi beberapa serangan balik, namun penanganannya masih jauh dari memuaskan. Tidak dipaksa melakukan penyelamatan serius apa pun.

    Israel Reyes (6/10):

    Sering naik ke depan dan melepaskan beberapa umpan silang yang sangat bagus, terutama untuk peluang awal Jimenez. Solid dalam bertahan.

    Cesar Montes (6/10):

    Sering keluar dari lini pertahanan untuk memotong serangan lawan, dan bahkan membawa bola ke depan saat mendapat ruang. Sangat, sangat sial karena diusir keluar lapangan pada masa injury time atas pelanggaran yang tampaknya hanya sekadar menjegal.

    Johan Vasquez (6/10):

    Jarang mendapat tekanan, tetapi melakukan apa yang harus dilakukannya tanpa banyak keributan.

    Jesus Gallardo (6/10):

    Lari-larinya di sisi luar memungkinkan Quinones masuk ke dalam dan menimbulkan masalah. Namun, sebagian besar umpan silangnya diblokir.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Erik Lira (8/10):

    Menunjukkan energi yang luar biasa saat menekan Sithole dan merebut kembali bola untuk menciptakan gol pembuka Quinones. Menggunakan bola dengan cerdas dengan menemukan sudut-sudut umpan yang luar biasa. Juga melindungi pertahanan dengan baik.

    Alvaro Fidalgo (6/10):

    Mengatur permainan dengan rapi dari lini tengah. Mungkin seharusnya bisa lebih baik saat mendapat peluang untuk menembak di awal babak kedua.

    Brian Gutierrez (5/10):

    Terlalu banyak umpannya yang kurang tajam, sementara ia membuang peluang emas di akhir babak pertama. Namun, ia berhasil memotong pergerakan Sithole dan memancing pelanggaran yang berujung pada kartu merah.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Roberto Alvarado (6/10):

    Bermain cukup tenang di sisi kanan sebelum memberikan umpan silang yang luar biasa untuk disundul Jimenez ke gawang.

    Raul Jimenez (7/10):

    Mungkin merasa bisa mencetak hat-trick di hari lain, tapi tetap berjuang hingga akhirnya mencetak gol Piala Dunia pertamanya di usia 35 tahun. Permainannya juga terkoordinasi dengan baik.

    Julian Quinones (8/10):

    Menulis namanya dalam buku sejarah dengan gol pembuka, dan semakin percaya diri sejak saat itu. Sayangnya bola membentur tiang gawang, umpan terobosannya yang sangat bagus seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Gutierrez untuk mencetak gol di akhir babak pertama, sementara ia juga berperan dalam gol kedua.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Luis Chavez (6/10):

    Beberapa kali berhasil membawa bola ke depan dengan baik.

    Gilberto Mora (6/10):

    Disambut layaknya pahlawan dan bermain sederhana dengan umpan-umpannya dari lini tengah.

    Edson Alvarez (5/10):

    Memberi Lira waktu istirahat selama 15 menit terakhir.

    Armando Gonzalez (5/10):

    Masuk menggantikan Jimenez di menit-menit akhir.

    Alexis Vega (5/10):

    Menggantikan Quinones sesaat sebelum menit ke-80.

    Javier Aguirre (7/10):

    Timnya tidak terlihat terintimidasi oleh situasi tersebut dan langsung tancap gas untuk memulai serangan. Penampilan yang terkendali sejak saat itu, meskipun mungkin sedikit kecewa karena tidak bisa menang dengan selisih gol yang lebih besar mengingat keunggulan jumlah pemain.

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