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Mexico Player Ratings GFXGOAL

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Penilaian pemain Meksiko melawan Korea Selatan: Gol penentu kemenangan Luis Romo atas Son Heung-Min dan kawan-kawan membuat El Tri kembali bermimpi seolah-olah kembali ke tahun 2002

Player ratings
FEATURES
Mexico vs South Korea
Mexico
South Korea
World Cup
L. Romo
H. Son

Gol penentu kemenangan yang dicetak Luis Romo memastikan posisi Meksiko di puncak Grup A, membawa El Tri kembali ke Azteca, dan memperkuat keyakinan bahwa ini bisa jadi tim Piala Dunia terkuat mereka sejak 2002.

Sama seperti pada tahun 2002, Javier “Vasco” Aguirre kembali membawa Meksiko tampil gemilang di awal babak penyisihan grup Piala Dunia.

Kemenangan 1-0 El Tri atas Korea Selatan di Guadalajara memastikan posisi pertama di Grup A, menjamin kembalinya mereka ke Estadio Azteca untuk babak 32 besar, dan menjaga peluang untuk bertanding lagi di sana pada babak 16 besar. Ini bukanlah penampilan terbaik Meksiko, tetapi pada tahap Piala Dunia ini, penguasaan permainan bisa sama pentingnya dengan pertunjukan yang memukau.

Sebagian besar babak pertama, Meksiko kurang menunjukkan urgensi. Korea Selatan lebih banyak menguasai bola, sementara El Tri kesulitan menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan. Namun, gol Luis Romo di babak kedua mengubah alur pertandingan, membebaskan Meksiko dari keterbatasan permainan mereka, dan memberikan keunggulan yang dibutuhkan tim asuhan Aguirre.

Penonton di Estadio Akron juga turut memberikan dukungan yang terasa. Aguirre sempat mengatakan sebelum pertandingan bahwa meninggalkan Estadio Azteca tidak akan menjadi masalah bagi timnya, dan Guadalajara membuktikan perkataannya.

“Saya sangat suka bermain di kandang sendiri, di kota mana pun,” kata Aguirre pada malam menjelang pertandingan kedua babak penyisihan grup. “Secara historis, Estadio Azteca telah menjadi tuan rumah babak penyisihan grup dan pertandingan-pertandingan penting, yang menunjukkan bahwa kami merasa lebih nyaman di sana.

“Namun, saya tidak memandangnya secara eksklusif seperti itu. Guadalajara adalah rumah kami, sama seperti Azteca, La Corregidora, El Volcan, El Gigante de Acero, atau Tijuana. Stadion mana pun tempat tim nasional bermain adalah rumah kami, karena itu adalah Meksiko kami dan itu adalah negara kami.”

Raul Rangel kemudian memberikan sentuhan akhir dengan melakukan dua penyelamatan beruntun pada menit ke-87 untuk mencegah Korea Selatan mencuri satu poin. Tim Meksiko ini terus tampil layaknya tim yang dibangun sesuai citra Aguirre: disiplin, tangguh, dan sulit ditembus. Hasil-hasil positif terus berdatangan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kemenangan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia atas Korea Selatan di Estadio Akron, Guadalajara...

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Raul Rangel (8/10):
    Korea Selatan memang lebih banyak menguasai bola, tetapi dalam waktu yang cukup lama, Rangel tidak banyak diuji. Kemudian tibalah menit ke-87. Saat Meksiko mempertahankan keunggulan 1-0, ia melakukan dua penyelamatan krusial untuk menggagalkan serangan Korea Selatan dan mempertahankan hasil tersebut. Itulah momen penentu dalam penampilannya malam itu.

    Jorge Sanchez (6/10):
    Tetap kokoh di lini belakang dan sering masuk ke dalam sebagai bek tengah ketiga untuk membantu Meksiko melindungi kotak penalti. Tidak banyak berkontribusi dalam serangan, tetapi ia dapat diandalkan saat Korea Selatan mencoba menyerang dari sayap.

    Edson Alvarez (7/10):
    Kepemimpinannya terasa di jantung pertahanan. Setelah musim klub yang sulit, penampilan seperti inilah yang seharusnya memberinya kepercayaan diri. Ia menjaga Meksiko tetap terorganisir, mengelola ruang dengan baik, dan membantu menenangkan permainan saat Korea Selatan menguasai bola.

    Johan Vazquez (7/10):
    Kapten Genoa ini terlihat semakin percaya diri di setiap pertandingan. Meksiko kini sulit ditembus, dan Vazquez adalah salah satu alasan utamanya. Tenang, kuat, dan semakin berwibawa.

    Jesus Gallardo (5/10):
    Cukup solid dalam bertahan, tetapi sekali lagi tidak banyak berkontribusi dalam serangan. Sebagai salah satu dari sedikit pemain berkaki kiri di skuad, Meksiko membutuhkan lebih banyak kontribusinya di sayap, terutama ketika Raul Jimenez dan Julian Quiñones menunggu umpan di kotak penalti.

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Erik Lira (7/10):
    Sekali lagi, kehadirannya sangat menonjol di lini tengah. Meskipun Korea Selatan lebih banyak menguasai bola, Lira memberikan rasa kendali bagi Meksiko dan membantu memastikan bahwa strategi permainan tetap berjalan sesuai rencana.

    Brian Gutierrez (6/10):
    Perubahan susunan pemain di lini tengah tampaknya memengaruhi ritmenya di awal pertandingan, tetapi ia membaik di babak kedua saat mulai lebih berinisiatif dalam menguasai bola. Ini bukan penampilannya yang paling berpengaruh, tetapi ia semakin menemukan ritmenya seiring berjalannya pertandingan.

    Luis Romo (7/10):
    Romo mungkin masih terlihat paling nyaman sebagai libero dalam formasi tiga bek, tetapi saat melawan Korea Selatan ia diminta untuk bermain di lini tengah. Kadang-kadang, ia kurang kreatif saat menguasai bola. Namun, pada salah satu dari sedikit momen ketika ia maju ke depan, ia mencetak gol yang menentukan hasil pertandingan.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Serangan

    Roberto Alvarado (7/10):
    Penyerang Chivas ini menjadi ancaman serangan paling aktif bagi Meksiko di babak pertama. Kerja kerasnya sekali lagi menonjol, dengan intervensi di kedua ujung lapangan. Bahkan saat Meksiko kekurangan gairah, Alvarado terus berusaha memaksakan serangan.

    Raul Jimenez (6/10):
    Tidak bisa tampil dominan seperti yang diharapkan Meksiko. Ia hampir tidak mendapat peluang tembakan yang jelas ke gawang dan membutuhkan lebih banyak umpan di dalam kotak penalti agar kehadirannya terasa. Peluang pada menit ke-75 yang diciptakan oleh Quiñones menjadi pengingat akan apa yang bisa ia tawarkan saat Meksiko menempatkannya di area berbahaya.

    Julian Quiñones (7/10):
    Terus bekerja tanpa henti di lini serang. Ia telah menjadi penyerang paling cemerlang Meksiko, tetapi ia tidak bisa memikul seluruh beban serangan sendirian. Meski demikian, energi dan permainannya yang langsung memberikan masalah bagi Korea Selatan.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Orbelin Pineda (6/10):
    Memahami perannya dan membantu mencegah Korea Selatan menggerakkan bola dengan leluasa dari lini belakang. Memberikan kontribusi yang berarti bagi Meksiko di lini tengah.

    Obed Vargas (7/10):
    Sangat aktif setelah masuk sebagai pemain pengganti. Menambah dinamisme yang dibutuhkan di lini tengah dan membantu Meksiko mempertahankan penguasaan bola di menit-menit akhir, saat pertandingan membutuhkan ketenangan.

    Israel Reyes (6/10):
    Solid dalam tugas-tugas pertahanannya, bermain sebagai bek tengah ketiga bersama Alvarez dan Vazquez. Membantu Meksiko mengakhiri pertandingan.

    Santiago Gimenez (5/10):
    Penting baginya untuk mendapatkan menit bermain. Kecepatannya di lapangan terbuka menimbulkan beberapa masalah bagi para pemain belakang Korea Selatan, namun ia tidak memiliki cukup waktu atau umpan untuk memberikan dampak yang lebih besar.

    Cesar Huerta (5/10):
    Masih membutuhkan lebih banyak waktu bermain untuk menunjukkan ledakan kecepatannya di sayap. Seperti Gimenez, mendapatkan menit bermain dalam pertandingan seperti ini sangat berharga baginya, terutama karena Aguirre mungkin membutuhkan pemain dengan profil seperti dia di babak selanjutnya turnamen ini.

    Javier Aguirre (8/10):
    Merupakan keputusan berani untuk menepikan Gilberto Mora dan Alvaro Fidalgo di bangku cadangan dan memilih Romo sebagai starter. Itu adalah keputusan Aguirre, dan keputusan tersebut terbayar ketika Romo mencetak gol penentu kemenangan. Meksiko memang tidak tampil gemilang, tetapi mereka terorganisir, efisien, dan cukup kuat untuk mengamankan posisi pertama di grup.

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