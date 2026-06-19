Sama seperti pada tahun 2002, Javier “Vasco” Aguirre kembali membawa Meksiko tampil gemilang di awal babak penyisihan grup Piala Dunia.

Kemenangan 1-0 El Tri atas Korea Selatan di Guadalajara memastikan posisi pertama di Grup A, menjamin kembalinya mereka ke Estadio Azteca untuk babak 32 besar, dan menjaga peluang untuk bertanding lagi di sana pada babak 16 besar. Ini bukanlah penampilan terbaik Meksiko, tetapi pada tahap Piala Dunia ini, penguasaan permainan bisa sama pentingnya dengan pertunjukan yang memukau.

Sebagian besar babak pertama, Meksiko kurang menunjukkan urgensi. Korea Selatan lebih banyak menguasai bola, sementara El Tri kesulitan menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan. Namun, gol Luis Romo di babak kedua mengubah alur pertandingan, membebaskan Meksiko dari keterbatasan permainan mereka, dan memberikan keunggulan yang dibutuhkan tim asuhan Aguirre.

Penonton di Estadio Akron juga turut memberikan dukungan yang terasa. Aguirre sempat mengatakan sebelum pertandingan bahwa meninggalkan Estadio Azteca tidak akan menjadi masalah bagi timnya, dan Guadalajara membuktikan perkataannya.

“Saya sangat suka bermain di kandang sendiri, di kota mana pun,” kata Aguirre pada malam menjelang pertandingan kedua babak penyisihan grup. “Secara historis, Estadio Azteca telah menjadi tuan rumah babak penyisihan grup dan pertandingan-pertandingan penting, yang menunjukkan bahwa kami merasa lebih nyaman di sana.

“Namun, saya tidak memandangnya secara eksklusif seperti itu. Guadalajara adalah rumah kami, sama seperti Azteca, La Corregidora, El Volcan, El Gigante de Acero, atau Tijuana. Stadion mana pun tempat tim nasional bermain adalah rumah kami, karena itu adalah Meksiko kami dan itu adalah negara kami.”

Raul Rangel kemudian memberikan sentuhan akhir dengan melakukan dua penyelamatan beruntun pada menit ke-87 untuk mencegah Korea Selatan mencuri satu poin. Tim Meksiko ini terus tampil layaknya tim yang dibangun sesuai citra Aguirre: disiplin, tangguh, dan sulit ditembus. Hasil-hasil positif terus berdatangan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Meksiko setelah kemenangan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia atas Korea Selatan di Estadio Akron, Guadalajara...