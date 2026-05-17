Goal.com
LiveTiket
Man Utd Forest ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Manchester United vs Nottingham Forest: Bruno Fernandes yang gemilang menyamai rekor assist Liga Premier, sementara pasukan Michael Carrick kembali mendapat bantuan dari wasit

Player ratings
Manchester United
B. Fernandes
Premier League
FEATURES
Manchester United vs Nottingham Forest

Bruno Fernandes menyamai rekor assist Liga Premier saat Manchester United memastikan finis di posisi ketiga berkat kemenangan 3-2 yang sangat kontroversial atas Nottingham Forest pada Minggu. Pasukan Michael Carrick unggul lebih dulu pada menit kelima di Old Trafford berkat gol Luke Shaw, namun Morato berhasil menyamakan kedudukan bagi tim tamu tak lama setelah babak kedua dimulai, saat ia menyundul umpan silang apik dari Elliot Anderson yang tampil mengesankan.

Namun, United segera merebut kembali keunggulan berkat keputusan mengejutkan dari wasit Michael Salisbury, yang tanpa alasan yang jelas tetap mengesahkan gol Matheus Cunha meskipun Bryan Mbeumo jelas-jelas mengontrol bola dengan tangannya dalam proses serangan tersebut, sehingga memicu perbandingan dengan insiden handball Benjamin Sesko dalam kemenangan baru-baru ini atas Liverpool.

Tuan rumah kemudian memperlebar keunggulan menjadi 3-1 ketika Mbeumo menebus kesalahannya karena membuang umpan brilian dari Fernandes di awal babak tersebut dengan mencetak gol dari jarak dekat setelah kembali menerima umpan dari pemain Portugal itu, yang dengan demikian menambah jumlah assistnya musim ini menjadi 20 - dan dengan satu pertandingan tersisa, artinya ia masih bisa merebut rekor yang saat ini ia bagi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Forest memperkecil ketertinggalan saat Morgan Gibbs-White mencetak gol setelah kerja sama apik dari Anderson, namun meski mendapat tekanan hebat di akhir laga, United berhasil mempertahankan keunggulan, sementara Fernandes nyaris mencetak assist lagi di detik-detik terakhir, namun tendangan Diogo Dalot membentur tiang gawang setelah serangan balik cepat.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain United yang tampil di Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Morato, sementara dia juga melakukan beberapa penyelamatan bagus.

    Diogo Dalot (6/10):

    Sekali lagi terlihat menjadi beban di posisi bek kanan, dengan penempatan posisinya yang sangat buruk. Namun, dia terbukti produktif saat menyerang dan kurang beruntung karena tendangannya di akhir pertandingan membentur tiang gawang.

    Harry Maguire (6/10):

    Penampilan yang cukup solid lagi dari bek tengah veteran ini, yang melakukan banyak sapuan tepat waktu.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Penampilan yang cukup baik dari pemain asal Argentina ini, yang distribusi bolanya sama akuratnya dengan tekadnya dalam bertahan.

    Luke Shaw (6/10):

    Memecah kebuntuan di awal pertandingan dengan tendangan indah dari dalam kotak penalti, namun sebenarnya tampil cukup tenang setelah itu dan mendapat kartu kuning di akhir pertandingan karena pelanggaran yang terpaksa.

    • Iklan
  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Casemiro (6/10):

    Bukanlah penampilan terbaiknya, tapi ia melakukan beberapa tekel penting, ikut menyerang saat ada kesempatan, dan sangat layak mendapatkan tepuk tangan meriah yang diterimanya saat ditarik keluar dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford sebagai pemain United.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mainoo mempertahankan penguasaan bola dengan baik sepanjang sore, tetapi ia kesulitan untuk benar-benar memengaruhi jalannya pertandingan dan benar-benar kalah pamor dari Anderson.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Pemain terbaik di liga ini tampil luar biasa, menciptakan peluang demi peluang sebelum akhirnya Mbeumo mencetak gol.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Serangan

    Amad Diallo (6/10):

    Penampilan penuh energi dari sang pemain sayap, yang seharusnya bisa mencetak assist jika saja Mbeumo tidak melakukan kesalahan yang mengejutkan.

    Matheus Cunha (7/10):

    Menyulitkan lawan dengan dribelnya dan meskipun golnya seharusnya tidak sah, pemain Brasil ini menerimanya dengan lapang dada.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Gagal memanfaatkan dua peluang emas sebelum menyelamatkan muka dengan berhasil menyarangkan umpan silang Bruno.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Menggantikan Mbeumo di lini depan pada 10 menit terakhir dan gagal memanfaatkan dua peluang emas.

    Mason Mount (6/10):

    Penampilan yang cukup dinamis dari penyerang serba bisa ini.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Menjadi bagian dari rotasi tiga pemain bersama Zirkzee dan Mount, dan menciptakan peluang bagus bagi Zirkzee.

    Michael Carrick (6/10):

    Kemenangan lain bagi manajer sementara, yang tampaknya akan ditunjuk secara permanen dalam beberapa hari ke depan. Namun, ini adalah kemenangan yang kurang meyakinkan bagi United, artinya keraguan mengenai kesesuaian mantan gelandang tersebut untuk peran ini dalam jangka panjang belum hilang.

Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN