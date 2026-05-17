Penilaian pemain Manchester United vs Nottingham Forest: Bruno Fernandes yang gemilang menyamai rekor assist Liga Premier, sementara pasukan Michael Carrick kembali mendapat bantuan dari wasit

Namun, United segera merebut kembali keunggulan berkat keputusan mengejutkan dari wasit Michael Salisbury, yang tanpa alasan yang jelas tetap mengesahkan gol Matheus Cunha meskipun Bryan Mbeumo jelas-jelas mengontrol bola dengan tangannya dalam proses serangan tersebut, sehingga memicu perbandingan dengan insiden handball Benjamin Sesko dalam kemenangan baru-baru ini atas Liverpool.

Tuan rumah kemudian memperlebar keunggulan menjadi 3-1 ketika Mbeumo menebus kesalahannya karena membuang umpan brilian dari Fernandes di awal babak tersebut dengan mencetak gol dari jarak dekat setelah kembali menerima umpan dari pemain Portugal itu, yang dengan demikian menambah jumlah assistnya musim ini menjadi 20 - dan dengan satu pertandingan tersisa, artinya ia masih bisa merebut rekor yang saat ini ia bagi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Forest memperkecil ketertinggalan saat Morgan Gibbs-White mencetak gol setelah kerja sama apik dari Anderson, namun meski mendapat tekanan hebat di akhir laga, United berhasil mempertahankan keunggulan, sementara Fernandes nyaris mencetak assist lagi di detik-detik terakhir, namun tendangan Diogo Dalot membentur tiang gawang setelah serangan balik cepat.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain United yang tampil di Old Trafford...