Goal.com
Live
United Everton ratings gfxGetty
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Manchester United vs Everton: Itulah mengapa Benjamin Sesko harus dimainkan sejak awal! Penyerang kembali membuktikan dirinya sebagai pengganti yang luar biasa saat Setan Merah mulai mendekati posisi empat besar

Benjamin Sesko masuk sebagai pemain pengganti dan membawa Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 yang hampir tidak pantas di kandang Everton, yang bisa jadi sangat berharga dalam upaya mereka untuk finis di empat besar Premier League. Pemain Slovenia itu memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk keenam kalinya berturut-turut, tetapi untuk ketiga kalinya dalam empat penampilannya, dia membuat perbedaan besar dengan mencetak gol krusial pada menit ke-71.

Babak pertama benar-benar membosankan dalam segala hal, dan babak kedua pun tidak banyak menawarkan hiburan. Namun, United berhasil mencetak gol pembuka berkat kerja sama dari tiga pemain baru mereka. Matheus Cunha mengirim umpan diagonal ke Bryan Mbeumo, yang berlari ke depan dan memberikan umpan kepada Sesko, yang telah berjuang keras untuk masuk ke area pertahanan lawan dan mencetak gol dengan tenang.

United berjuang keras, dan Harry Maguire, Luke Shaw, serta terutama Senne Lammens berperan penting dalam meraih kemenangan yang keras dan cepat dalam arti sebenarnya. Hal ini memberikan Michael Carrick kemenangan kelima dalam lima pertandingan dan memperkuat posisi United di peringkat keempat, dengan selisih tiga poin dari Chelsea dan Liverpool.

GOAL menilai performa pemain Man United dari Hill Dickinson Stadium...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (8/10):

    Beruntung lolos dari serangan Thierno Barry dalam 10 detik pertama, tetapi dia segera tenang dan menjadi kunci kemenangan. Melakukan penyelamatan bagus dari tendangan bebas Garner dan tembakan Harrison Armstrong, tetapi menyimpan yang terbaik untuk akhir dengan penyelamatan terbang yang menakjubkan untuk menggagalkan Michael Keane. Juga menangani serangan udara dengan tenang dan nyaman.

    Diogo Dalot (7/10):

    Pemain paling aktif United di babak pertama dan tampil baik di babak kedua, berlari tanpa henti di sayapnya.

    Harry Maguire (8/10):

    Menunjukkan antisipasi yang baik sepanjang pertandingan, meskipun satu kesalahan hampir membuatnya dalam masalah dan Yoro harus membersihkan kekacauan yang dia buat. Memimpin dengan contoh di babak kedua, membersihkan setiap bola berbahaya yang dilemparkan Everton kepadanya.

    Leny Yoro (8/10):

    Membantu Maguire keluar dari masalah berkat kecepatannya dan bertahan dengan baik di sampingnya, sambil juga ikut membantu United menyerang saat dibutuhkan. 

    Luke Shaw (6/10):

    Kesulitan untuk membuat kemajuan di sisi kiri, tetapi bertahan dengan tekun.

    • Iklan

  • Lini tengah

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Cukup tenang, momen terbaiknya adalah dua dribel menjanjikan di dekat area penalti, namun bola terjebak di bawah kakinya.

    Casemiro (5/10):

    Terlihat sangat kaku. Kalah dalam kecepatan pada beberapa kesempatan dan membuang peluang bagus untuk melepaskan Fernandes karena umpan yang terlalu keras.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Sering terlihat frustrasi karena umpannya diblokir atau tendangannya melenceng jauh dari sasaran. Akhirnya meninggalkan lapangan dengan senyum, meskipun kali ini dia bukan yang menyelamatkan United.

  • Serangan

    Amad Diallo (5/10):

    Memiliki tembakan tepat sasaran satu-satunya United di babak pertama yang dihalau oleh James Tarkowski. Tidak banyak berbuat setelah itu dan tidak bisa protes saat digantikan oleh Sesko.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Tidak membawa sepatu tembaknya - membuang peluang bagus melebar di babak pertama, lalu melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat, meskipun dari sudut yang sempit. Namun, dia tetap tenang dan bergerak cepat untuk memberikan umpan kepada Sesko dalam gol pembuka.

    Matheus Cunha (6/10):

    Dia kesulitan masuk ke dalam permainan di babak pertama dan sebuah dribel yang menjanjikan yang berakhir karena dia terjatuh dengan tepat menggambarkan permainan tersebut. Namun, dia layak mendapat pujian atas umpan silangnya yang brilian ke Mbeumo yang memicu gol.

  • Subs & Manajer

    Benjamin Sesko (8/10):

    Menyelesaikan pertandingan dengan gol penentu yang menentukan kemenangan dan seharusnya bisa mencetak gol lagi. Mungkin bertanya-tanya apa yang perlu dia lakukan untuk menjadi starter setelah mencetak gol untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menjaga keunggulan setelah menggantikan Mbeumo.

    Ayden Heaven (N/A):

    Masuk ke lapangan pada menit-menit akhir tambahan.

    Michael Carrick (7/10):

    Lupakan penampilannya, terkadang Anda harus menang dengan cara yang tidak indah, dan pergantian pemainnya membantu menyelesaikan tugas dan memberi tim ruang bernapas di atas Chelsea dan Liverpool.

Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Everton crest
Everton
EVE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0