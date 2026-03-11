Goal.com
Penilaian pemain Manchester City vs Real Madrid: Pep Guardiola kembali salah dalam taktiknya di Liga Champions saat Nico O'Reilly kewalahan oleh Real Madrid yang dipimpin Fede Valverde

Manchester City menghadapi tantangan berat di Liga Champions setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar di Bernabeu. Pep Guardiola menuai kritik atas pilihan pemainnya di ibu kota Spanyol dan melihat timnya dihancurkan oleh Los Blancos, dengan Fede Valverde menjadi bintang utama tuan rumah berkat hattrick briliannya di babak pertama.

City sebenarnya memulai pertandingan dengan kuat, dengan Jeremy Doku menjadi ancaman nyata di sayap kiri, tetapi mereka dihancurkan oleh dua gol dalam tujuh menit yang membuat Madrid menguasai pertandingan pada menit ke-30. Umpan panjang Thibaut Courtois ke Valverde mengecoh Nico O'Reilly, memungkinkan pemain Uruguay itu berlari menuju gawang. Meskipun Gianluigi Donnarumma keluar dengan cepat, ia hanya bisa menonton dengan putus asa saat kapten Madrid itu mengontrol bola di sekitarnya sebelum menyodoknya ke gawang yang kosong.

Valverde menambah gol keduanya setelah kerja bagus Vinicius Jr di sisi kiri, umpan pemain Brasil itu menyentuh Ruben Dias dan jatuh ke kaki Valverde, yang kemudian berlari ke depan dan melepaskan tembakan rendah melintasi gawang dan melewati Donnarumma. Ada waktu untuk lebih banyak penderitaan bagi City menjelang akhir babak pertama saat Valverde menyelesaikan hat-trick-nya dengan gaya, gelandang itu menyentuh bola di atas Marc Guehi dan kemudian dengan percaya diri menyarangkan bola ke gawang, membuat 45 menit pertama menjadi mimpi buruk bagi Cityzens.

Guardiola memasukkan Tijjani Reijnders menggantikan Savinho di babak pertama, namun pergantian itu tidak banyak berpengaruh. Madrid seharusnya bisa menambah skor menjadi 4-0 di awal babak kedua saat umpan panjang ke depan membuat Vincius berlari menuju gawang, namun dia dijatuhkan oleh Donnarumma dan mendapat penalti. Pemain Brasil itu bangkit untuk mengambil tendangan penalti, namun Donnarumma menepisnya ke kiri.

Pergantian pemain lainnya dilakukan oleh Guardiola dengan memasukkan Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, dan Omar Marmoush dalam upaya mencari setidaknya satu gol untuk dibawa kembali ke Etihad Stadium. Courtois melakukan penyelamatan bagus dari O'Reilly di menit-menit akhir, namun City tidak bisa menembus pertahanan kiper Belgia tersebut dan kembali ke Manchester dengan harapan Liga Champions mereka tergantung pada benang tipis.

GOAL menilai performa pemain City di Bernabeu...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Berlari keluar dari gawangnya untuk gol pembuka, tetapi tidak tepat waktu dan kemudian menarik tangannya, memungkinkan Valverde mencetak gol. Menjatuhkan Vinicius untuk penalti di awal babak kedua, tetapi menebusnya dengan menggagalkan tendangan penalti.

    Abdukodir Khusanov (4/10):

    Sering dikalahkan oleh Vinicius dan tampil buruk saat menguasai bola. Masih terlihat tidak nyaman di posisi bek kanan. 

    Ruben Dias (6/10):

    Sedikit kurang beruntung pada gol kedua, tetapi penampilannya jauh dari dominan. Melakukan tekel penting untuk menggagalkan Vinicius di awal babak kedua.

    Marc Guehi (5/10):

    Melakukan debutnya di Liga Champions dan mengalami kesulitan. Hanya bisa menonton dengan ngeri saat Valverde mengangkat bola di atasnya untuk mencetak hat-trick.

    Nico O’Reilly (4/10):

    Sangat kesulitan sepanjang pertandingan. Terjebak dengan buruk pada gol pertama dan tidak bisa mengimbangi Valverde pada gol keduanya. Dia pikir dia berhasil mencetak gol balasan di babak kedua, tetapi ditolak oleh Courtois.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (6/10):

    Selama musim ini, ia dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid, namun penampilannya di sini tidak memuaskan karena City kalah jumlah dan tertekan di lini tengah.

    Bernardo Silva (5/10):

    Memiliki satu peluang dari tendangan setengah voli, tetapi itu saja. Memimpin tim lagi, tetapi tidak memberikan banyak kepemimpinan dan diganti di pertengahan babak kedua.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Serangan

    Savinho (4/10):

    Kesulitan menghadapi Mendy dan terlihat frustrasi sepanjang pertandingan. Tidak mengherankan melihatnya diganti pada babak pertama.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Juga melakukan debutnya di Liga Champions dan terlihat sedikit kewalahan. Membuat satu peluang bagus di babak kedua tetapi kemudian diganti.

    Jeremy Doku (6/10):

    Menyebabkan kekacauan di menit-menit awal, tetapi kemudian sering berhadapan dengan tiga bek Madrid yang menyadari bahaya dan mengatasinya.

    Erling Haaland (5/10):

    Malam yang frustrasi lagi bagi striker City. Jarang mendapatkan bola dan tidak bisa memberikan dampak saat jarang mendapatkannya.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Masuk pada babak kedua menggantikan Savinho. Memiliki satu tembakan yang dibelokkan dan tidak mengancam Courtois.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Mulai dari bangku cadangan dan hanya masuk pada 20 menit terakhir.

    Rayan Cherki (5/10):

    Masuk saat City berusaha mencari cara untuk kembali ke pertandingan. Melakukan satu tembakan ke gawang dari tendangan bebas, tetapi langsung mengarah ke Courtois.

    Omar Marmoush (N/A):

    Hanya dimainkan pada 10 menit terakhir.

    Pep Guardiola (4/10):

    Membuat banyak orang terkejut dengan pemilihan tim yang tidak seimbang, dengan formasi serangan yang menempatkan empat penyerang. Timnya kemudian dihancurkan dan sepertinya tidak memiliki solusi dari bangku cadangan. Kini dia harus menghadapi tantangan besar untuk terus berkompetisi.

