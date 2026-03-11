Penilaian pemain Manchester City vs Real Madrid: Pep Guardiola kembali salah dalam taktiknya di Liga Champions saat Nico O'Reilly kewalahan oleh Real Madrid yang dipimpin Fede Valverde

City sebenarnya memulai pertandingan dengan kuat, dengan Jeremy Doku menjadi ancaman nyata di sayap kiri, tetapi mereka dihancurkan oleh dua gol dalam tujuh menit yang membuat Madrid menguasai pertandingan pada menit ke-30. Umpan panjang Thibaut Courtois ke Valverde mengecoh Nico O'Reilly, memungkinkan pemain Uruguay itu berlari menuju gawang. Meskipun Gianluigi Donnarumma keluar dengan cepat, ia hanya bisa menonton dengan putus asa saat kapten Madrid itu mengontrol bola di sekitarnya sebelum menyodoknya ke gawang yang kosong.

Valverde menambah gol keduanya setelah kerja bagus Vinicius Jr di sisi kiri, umpan pemain Brasil itu menyentuh Ruben Dias dan jatuh ke kaki Valverde, yang kemudian berlari ke depan dan melepaskan tembakan rendah melintasi gawang dan melewati Donnarumma. Ada waktu untuk lebih banyak penderitaan bagi City menjelang akhir babak pertama saat Valverde menyelesaikan hat-trick-nya dengan gaya, gelandang itu menyentuh bola di atas Marc Guehi dan kemudian dengan percaya diri menyarangkan bola ke gawang, membuat 45 menit pertama menjadi mimpi buruk bagi Cityzens.

Guardiola memasukkan Tijjani Reijnders menggantikan Savinho di babak pertama, namun pergantian itu tidak banyak berpengaruh. Madrid seharusnya bisa menambah skor menjadi 4-0 di awal babak kedua saat umpan panjang ke depan membuat Vincius berlari menuju gawang, namun dia dijatuhkan oleh Donnarumma dan mendapat penalti. Pemain Brasil itu bangkit untuk mengambil tendangan penalti, namun Donnarumma menepisnya ke kiri.

Pergantian pemain lainnya dilakukan oleh Guardiola dengan memasukkan Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, dan Omar Marmoush dalam upaya mencari setidaknya satu gol untuk dibawa kembali ke Etihad Stadium. Courtois melakukan penyelamatan bagus dari O'Reilly di menit-menit akhir, namun City tidak bisa menembus pertahanan kiper Belgia tersebut dan kembali ke Manchester dengan harapan Liga Champions mereka tergantung pada benang tipis.

GOAL menilai performa pemain City di Bernabeu...