Penilaian pemain Manchester City vs Nottingham Forest: Keuntungan untuk Arsenal! Erling Haaland gagal mencetak gol, sementara momen-momen berkualitas dari tim tamu yang sedang kesulitan membuat harapan gelar Pep Guardiola tergantung pada benang tipis

Semenyo mencetak gol dengan sundulan voli dari umpan silang Rayan Cherki pada menit ke-35, menjadi gol kelimanya di Premier League sejak kepindahannya seharga £64 juta ($85 juta) dari Bournemouth pada Januari, dan gol ke-15 secara total musim ini. City jauh dari performa terbaiknya, namun mereka disamakan kedudukan di babak kedua oleh tendangan backheel berani dari Gibbs-White, yang sempat dipertimbangkan City untuk direkrut pada musim panas sebelum akhirnya memilih Cherki.

Mereka hanya imbang selama enam menit, karena City meniru strategi rival mereka Arsenal dan memulihkan keunggulan mereka dari tendangan sudut, dengan Rodri yang tak terkawal menyundul bola masuk dari umpan silang Rayan Ait-Nouri.

City memiliki klaim penalti yang ditolak saat Erling Haaland terjatuh akibat tantangan dari Matz Sels, dan mereka harus membayar mahal karena tidak menambah keunggulan mereka setelah momen kualitas sejati dari tim tamu, di mana Anderson melengkungkan bola ke pojok bawah dari luar kotak penalti.

City memiliki tujuh menit tambahan waktu untuk mencetak gol lagi, tetapi itu tidak cukup, dan Ryan Yates hampir mencetak gol kemenangan mengejutkan untuk tim tamu yang sedang kesulitan, sementara Rodri memiliki klaim penalti terlambat akibat tekel dari Anderson yang ditolak.

City terus menekan hingga akhir, dan butuh blok dari Murillo untuk mencegah pengganti Savinho mencetak gol penentu. Hasil imbang ini membuat tim Guardiola tertinggal tujuh poin dari Arsenal, tetapi mereka masih memiliki satu pertandingan sisa dan akan menjamu The Gunners pada April.

